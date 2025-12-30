ETV Bharat / technology

ఆకర్షణీయమైన లుక్​లో కవాసకి కొత్త బైక్- దీనిపై లాంగ్​ డ్రైవ్​ వెళ్తే ఆ ఫీలే వేరబ్బా!

మార్కెట్లోకి "2026 కవాసకి వల్కాన్ S"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Kawasaki Vulcan S 2026 launched in India
Kawasaki Vulcan S 2026 launched in India (Photo Credit- Kawasaki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: క్రూయిజర్ విభాగంలో ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా "2026 కవాసకి వల్కాన్ S" భారతదేశంలో విడుదలైంది. ఇండియా కవాసకి మోటార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (IKM) ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను రూ. 8.13 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ బైక్ స్పోర్టీ స్టైలింగ్, రైడర్-ఫ్రెండ్లీ ఎర్గోనామిక్స్ పరిపూర్ణ మిశ్రమాన్ని అందిస్తుంది. కవాసకి "ఫన్ టు రైడ్" అనే ఫిలాసఫీకి అనుగుణంగా, ఈ క్రూయిజర్ కొత్త, అనుభవజ్ఞులైన రైడర్‌లు ఇద్దరికీ సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

2026 కవాసకి వల్కన్ S ఇంజిన్, పనితీరు: ఈ "2026 వల్కన్ S" సుపరిచితమైన 649 cc లిక్విడ్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ DOHC ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 7,500 rpm వద్ద 61 PS శక్తిని, 6,600 rpm వద్ద 62.4 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది అసిస్ట్, స్లిప్పర్ క్లచ్‌తో 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. ఇది గేర్ షిఫ్టింగ్‌ను ఈజీ అండ్ సాఫ్ట్ చేస్తుంది. లైట్​వెయిట్ ఛాసిస్, ఇంజిన్ సెటప్ బైక్‌కు సున్నితమైన యాక్సిలరేషన్, సులభమైన నిర్వహణ, నమ్మదగిన బ్రేకింగ్‌ను అందిస్తాయి. ఈ బైక్ రోజువారీ ఉపయోగం, లాంగ్ రైడ్‌లకు గొప్ప పనితీరును అందిస్తుంది.

2026 Kawasaki Vulcan S
2026 Kawasaki Vulcan S (Photo Credit- Kawasaki)

2026 కవాసకి వల్కన్ S డిజైన్: వల్కన్ ఎస్ దాని పెరిమీటర్ ఫ్రేమ్ ద్వారా ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంటుంది. ఈ అధిక-బలంగల ఉక్కు ఫ్రేమ్ దృఢంగా, తేలికగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఫ్రేమ్‌ను బాడీవర్క్ మరింత హైలైట్ చేస్తుంది. ముందు నుంచి వెనుక హబ్ వరకు క్లీన్ లైన్లు ఉన్నాయి. కాంపాక్ట్ ఇంజన్, సన్నని ఫ్రేమ్ కారణంగా, ఈ బైక్ మోకాలు, కాళ్ల భాగంలో సన్నగా ఉంటుంది.

ముందుకు అమర్చిన ఫుట్‌పెగ్‌లు క్రూయిజర్-స్టైల్​లో సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ పొజిషన్‌ను అందిస్తాయి. సస్పెన్షన్ విషయానికొస్తే, దీని ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్ (130mm ట్రావెల్), వెనుక భాగంలో క్షితిజ సమాంతర బ్యాక్-లింక్ స్వింగార్మ్ (80mm ట్రావెల్) ఉన్నాయి. ఇది సమతుల్యమైన రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

2026 Kawasaki Vulcan S
2026 Kawasaki Vulcan S (Photo Credit- Kawasaki)

ఎర్గో-ఫిట్ సిస్టమ్: ఈ బైక్కవాసకి ప్రత్యేకమైన ఎర్గో-ఫిట్ సైజింగ్ సిస్టమ్​ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫీచర్​ ద్వారా రైడర్ తమ శరీరానికి అనుగుణంగా బైక్‌ను సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. సీటు, ఫుట్‌పెగ్‌లు, హ్యాండిల్‌బార్‌లను మార్చడం ద్వారా 18 విభిన్న కాన్ఫిగరేషన్‌లు (తగ్గిన రీచ్, మిడ్ రీచ్, ఎక్స్‌టెండెడ్ రీచ్) సాధ్యమవుతాయి. ఇది రైడర్లకు సౌకర్యం, నియంత్రణను అందిస్తుంది, కొత్త రైడర్లకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అనుభవజ్ఞులైన రైడర్లకు సరైన ఫిట్‌ను ఇస్తుంది.

ఈ 2026 మోడల్ కొత్త మెటాలిక్ ఫ్లాట్ స్పార్క్ బ్లాక్ కలర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది బైక్‌కు ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని ఇస్తుంది. ఈ క్రూయిజర్ మిడిల్ వెయిట్ విభాగంలో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ సూపర్ మెటియోర్ 650 వంటి బైక్​లతో పోటీపడుతుంది. ఇది దాని లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్, సర్దుబాటు చేయగల ఎర్గోనామిక్స్​తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. మొత్తంమీద "2026 కవాసకి వల్కన్ S" పనితీరు, సౌకర్యం, శైలి మధ్య మంచి సమతుల్యతను అందిస్తుంది. సిటీ రైడింగ్​ అయినా లేదా లాంగ్​ డ్రైవ్​లకు అయినా ఈ బైక్ రైడర్‌లకు ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.

TAGGED:

KAWASAKI VULCAN S 2026 MODEL
KAWASAKI VULCAN S 2026 PRICE
2026 KAWASAKI VULCAN S FEATURES
2026 KAWASAKI VULCAN S SPECS
KAWASAKI VULCAN S 2026 LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.