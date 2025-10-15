ETV Bharat / technology

'కవాసకి వెర్సిస్ 1100' ఇప్పుడు మరింత ప్రీమియం- ఏకంగా రూ. 89 వేలు!

GST 2.0 ఎఫెక్ట్- "కవాసకి వెర్సిస్ 1100" ధర భారీగా పెంపు!

Kawasaki Versys 1100 Price Hiked
Kawasaki Versys 1100 Price Hiked (Photo Credit- Kawasaki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: కొత్త GST రేట్లు అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రీమియం బైక్‌ల తయారీ సంస్థ కవాసకి ఇండియా తన లీటర్-క్లాస్ అడ్వెంచర్ టూరర్ "కవాసకి వెర్సిస్ 1100" ధరను పెంచింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ ధర ఇప్పుడు రూ. 13.79 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)కు చేరుకుంది. ఇంతకు ముందు దీని రూ. 12.90 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు దీని ధర ఏకంగా రూ. 89,000 పెరిగింది.

ఈ "కవాసకి వెర్సిస్ 1100" అనేది భారతదేశంలోని ఏకైక ఇన్‌లైన్-ఫోర్, రోడ్-బేస్డ్ అడ్వెంచర్ మోటార్‌సైకిల్. దీన్ని లాంగ్-డ్రైవ్ ఇష్టపడే రైడర్​ల కోసం రూపొందించారు. ఇది ఒకే ఒక వేరియంట్‌లో మెటాలిక్ మ్యాట్ గ్రాఫేన్ స్టీల్ గ్రే కలర్ ఆప్షన్‌లో లభిస్తుంది.

Kawasaki Versys 1100
Kawasaki Versys 1100 (Photo Credit- Kawasaki)

కవాసకి వెర్సిస్ 1100 ఇంజిన్: కంపెనీ ఈ బైక్‌ను ట్విన్-ట్యూబ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌పై నిర్మించింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో 1,043cc, ఇన్‌లైన్-ఫోర్ లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది సుమారు 120 bhp, 102 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్, అసిస్ట్-అండ్-స్లిప్పర్ క్లచ్‌తో వస్తుంది.

కవాసకి వెర్సిస్ 1100 ఫీచర్లు: ఈ "కవాసకి వెర్సిస్ 1100" లో షోవా సస్పెన్షన్, రేడియల్ కాలిపర్‌లతో డ్యూయల్ ఫ్రంట్ డిస్క్‌లు, 17-అంగుళాల వీల్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ రైడర్ ఎయిడ్స్‌లో మల్టిపుల్ రైడ్ మోడ్‌లు, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, వీలీ కంట్రోల్, ఇంజిన్ బ్రేక్ కంట్రోల్, IMU, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్, సర్దుబాటు చేయగల విండ్‌స్క్రీన్ కూడా ఉన్నాయి.

Kawasaki Versys 1100
Kawasaki Versys 1100 (Photo Credit- Kawasaki)

దీంతోపాటు ప్రీమియం మోటార్ సైకిల్ తయారీ సంస్థ "హార్లే-డేవిడ్సన్" కూడా GST 2.0 అమలు తర్వాత పోర్ట్‌ఫోలియోలోని దాదాపు అన్ని మోటార్ సైకిళ్ల ధరలను పెంచింది. కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో 350cc కంటే ఎక్కువ ఉన్న ప్రతి మోడల్ ధర 40 శాతం పెరిగింది. అయితే తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఓ మోటార్ సైకిల్ ధర మాత్రం ప్రస్తుత స్థాయిలోనే ఉంటుందని ధృవీకరించింది. అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

