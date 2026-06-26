కవాసాకి నుంచి 3 కొత్త బైకులు- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
కవాసాకి ఇండియా అప్డేటెడ్ '2027 KLX230' లైనప్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో తక్కువ సీట్ హైట్ గల KLX230 Sతో పాటు, ప్యూర్ ఆఫ్-రోడింగ్ కోసం KLX230R S మోడల్ కూడా ఉంది.
Published : June 26, 2026 at 2:34 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ కవాసాకి ఇండియా తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన డ్యూయల్-స్పోర్ట్ మోటార్సైకిల్ శ్రేణిని మరింత విస్తరించింది. సరికొత్త '2027 కవాసాకి KLX230' (2027 Kawasaki KLX230) లైనప్ను దేశీయంగా విడుదల చేసింది. అప్డేట్ చేసిన ఈ కొత్త లైనప్లో విభిన్న అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మూడు శక్తివంతమైన వేరియంట్లను ప్రవేశపెట్టారు. అవి: స్టాండర్డ్ KLX230, తక్కువ సీట్ హైట్తో రైడర్లకు మెరుగైన యాక్సెసిబిలిటీని అందించే సరికొత్త KLX230 S, ప్యూర్ ఆఫ్-రోడింగ్ ప్రియుల కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన KLX230R S.
కవాసాకి మోటార్స్ తన ప్రసిద్ధ డ్యూయల్-స్పోర్ట్ మోటార్సైకిల్ శ్రేణిని విస్తరిస్తూ, కొత్త 2027 KLX230 మోడల్ రేంజ్ను భారత్లో విడుదల చేసింది. ఈ అప్డేటెడ్ లైనప్లో ఇప్పుడు మూడు మోడల్స్ ఉన్నాయి: స్టాండర్డ్ KLX230, కొత్త KLX230 S (తక్కువ సీట్ హైట్ ఉన్న వేరియంట్), ఆఫ్-రోడింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన KLX230R S.
ఈ కొత్త మోడళ్ల ధరలు రూ. 1.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. స్టాండర్డ్ KLX230 ధర ఇప్పుడు రూ. 2.19 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ). గత వెర్షన్తో పోలిస్తే ధరలు గణనీయంగా పెరిగినప్పటికీ కంపెనీ ఇంజిన్, సస్పెన్షన్ లేదా ఫీచర్లలో పెద్ద మార్పులు చేయకుండానే, రైడర్ సౌకర్యం వినియోగదారుల వివిధ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ ఈ కొత్త వేరియంట్లను ప్రవేశపెట్టింది.
ఇంజిన్ & పనితీరు: 2027 KLX230 సిరీస్లోని మూడు మోడళ్లు ఒకే రకమైన 233cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తాయి. ఈ ఇంజిన్ 7,800 rpm వద్ద 19 హార్స్పవర్ను, 6,200 rpm వద్ద 19 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో కూడిన ఈ ఇంజిన్ ఆన్-రోడ్, ఆఫ్-రోడ్ పరిస్థితులలో బలమైన పనితీరును, సులభమైన హ్యాండ్లింగ్ను అందిస్తుంది.
KLX230 S (తక్కువ సీటు ఎత్తు కలిగిన కొత్త వేరియంట్): 2027 అప్డేట్లో KLX230 S వేరియంట్ కీలక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇది మెకానికల్గా స్టాండర్డ్ KLX230 మోడల్లానే ఉన్నప్పటికీ, దీని సీటు ఎత్తును 880 mm నుంచి 830 mmకు తగ్గించారు. దీనివల్ల తక్కువ ఎత్తు ఉన్న రైడర్లు, మహిళా రైడర్లు, నగరంలో రోజూ ప్రయాణించే వారికి ఈ బైక్ మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది. సీటు ఎత్తు తగ్గించడం వల్ల సస్పెన్షన్ ట్రావెల్, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తుంది.
స్టాండర్డ్ మోడల్లో సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ ముందు 220 mm, వెనుక 223 mm ఉండగా, KLX230 Sలో ఇది ముందు 160 mm, వెనుక 163 mmగా ఉంది. అలాగే, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా 255 mm నుంచి 220 mmకు తగ్గింది. అయినప్పటికీ, తేలికపాటి ఆఫ్-రోడింగ్, రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఈ బైక్ అద్భుతమైన ఎంపికగానే కొనసాగుతుంది.
KLX230R S అద్భుతమైన ఆఫ్-రోడ్ పనితీరు: ఆఫ్-రోడ్ ప్రియుల కోసం కంపెనీ ఈ 'KLX230R S' మోడల్ను పరిచయం చేసింది. ఈ బైక్ కేవలం ఆఫ్-రోడింగ్ కోసం ఉద్దేశించినది కావడం వల్ల, ఇందులో హెడ్ల్యాంప్ వంటి సాధారణ రోడ్డు నిబంధనలకు సంబంధించిన భాగాలు ఉండవు. 900 మిమీ సీట్ ఎత్తు, 270 మిమీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్తో వచ్చే ఈ బైక్ కఠినమైన భూభాగాలను, అడ్డంకులను సునాయాసంగా దాటేలా అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
డెలివరీలు ఎప్పటినుంచి?: KLX230R S డెలివరీలు 2026 ఆగస్టు మధ్య నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే KLX230, KLX230 S డెలివరీలు 2026 సెప్టెంబర్ మధ్య నుంచి మొదలవుతాయి.