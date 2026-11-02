దేశీయ మార్కెట్లోకి కార్బన్ రీఎంట్రీ- రెబెల్ సిరీస్లో రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు లాంఛ్
దేశీయ టెక్ బ్రాండ్ కార్బన్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి గ్రాండ్ రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. కార్బన్ రెబెల్, కార్బన్ రెబెల్ ప్రో పేరిట రెండు బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లను భారత్లో విడుదల చేసింది.
Published : November 2, 2026 at 5:08 PM IST
Hyderabad: కార్బన్ సంస్థ తన 'రెబెల్' సిరీస్లో 'కార్బన్ రెబెల్', 'కార్బన్ రెబెల్ ప్రో' పేరిట రెండు స్మార్ట్ఫోన్లను సోమవారం భారత్లో విడుదల చేసింది. ఈ లాంఛ్తో దాదాపు ఏడేళ్ల తర్వాత ఈ దేశీయ టెక్ సంస్థ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చినట్లయింది. గతంలో మైక్రోమ్యాక్స్, లావాతో పాటు మార్కెట్ను శాసించిన కార్బన్.. చైనా బ్రాండ్ల దూకుడుతో మార్కెట్ నుంచి కనుమరుగైంది. తాజాగా ఇప్పుడు ప్రభుత్వ మేకిన్ ఇండియా ప్రోత్సాహంతో కంపెనీ మళ్లీ పుంజుకోవాలని చూస్తోంది.
ఈ కొత్త ఫోన్లు ఈ వారం చివరి నుంచి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇందులో కార్బన్ రెబెల్ మూడు రంగుల్లో, రెబెల్ ప్రో నాలుగు రంగుల్లో లభించనుంది. ఈ రెండు మోడళ్లు ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ హీలియో చిప్సెట్తో పనిచేస్తాయి. రెబెల్లో 7,000mAh, రెబెల్ ప్రోలో 6,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే, రెబెల్ 6.75 అంగుళాల, రెబెల్ ప్రో 6.7 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
ఈ రెండు ఫోన్ల ధర, లభ్యత: భారత్లో కార్బన్ రెబెల్, రెబెల్ ప్రో ధరలను ఒకే విధంగా రూ. 14,999గా నిర్ణయించారు. అయితే లాంఛ్ ఆఫర్లో భాగంగా రెబెల్ను రూ. 11,999కే, రెబెల్ ప్రోను రూ. 12,499కే అందించనున్నారు. దీనికి తోడు రూ. 1,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్తో వీటి ఎఫెక్టివ్ ధరలు వరుసగా రూ. 10,999, రూ. 11,499గా ఉండనున్నాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు: కార్బన్ రెబెల్ బ్లూ, గోల్డ్, సిల్వర్ రంగుల్లో లభించనుండగా, రెబెల్ ప్రో బ్లూ, చెర్రీ రెడ్, గోల్డ్, గ్రే రంగుల్లో అందుబాటులో ఉండనుంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్లు నవంబర్ 4 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి అమెజాన్లో సేల్కు రానున్నాయి.