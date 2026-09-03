సెకన్ల వ్యవధిలోనే రహస్య కెమెరాల గుర్తింపు: KAIST శాస్త్రవేత్తల సరికొత్త 'SweepLED' టెక్నాలజీ
స్మార్ట్ఫోన్ సహాయంతో హోటళ్లు లేదా అద్దె ఇళ్లలో దాచి ఉంచిన రహస్య కెమెరాలను సెకన్ల వ్యవధిలోనే గుర్తించే 'SweepLED' సాంకేతికతను KAIST శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టారు. ఈ ఆవిష్కరణ ప్రజల వ్యక్తిగత గోప్యతకు రక్షణ కల్పిస్తుంది.
Published : September 3, 2026 at 9:03 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుత రోజుల్లో హోటళ్లు, అద్దె ఇళ్లు, వాష్రూమ్ల వంటి వ్యక్తిగత ప్రదేశాలలో రహస్య కెమెరాల బెడద తీవ్రమవుతోంది. ఈ అక్రమ నిఘా వల్ల సామాన్యుల వ్యక్తిగత గోప్యత (ప్రైవసీ) పూర్తిగా ప్రమాదంలో పడుతోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కొరియా అడ్వాన్స్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (KAIST) శాస్త్రవేత్తలు ఒక అద్భుతమైన సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. దీనికి "SweepLED" అని పేరు పెట్టారు.
స్మార్ట్ఫోన్తోనే గుర్తింపు: ఈ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఎలాంటి ఖరీదైన పరికరాలు అవసరం లేకుండా కేవలం ఒక సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్, ఒక చౌకైన LED లైట్ సహాయంతోనే గోడలు లేదా వస్తువుల్లో దాగి ఉన్న రహస్య కెమెరాలను ఇది సులభంగా గుర్తిస్తుంది.
ఈ ఆవిష్కరణకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇటీవల ఆగస్టు 31, 2026న KAIST అధికారిక వార్తా ప్రకటనలో (News Release) వెల్లడించారు. అంతకుముందు "Hide-and-Sweep: Detecting Concealed Cameras via LED Illumination Sweeps" అనే శీర్షికతో కూడిన ఈ పరిశోధనా పత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మక ACM MobiSys 2026 సదస్సులో సమర్పించారు.
దీనికి KAIST పీహెచ్డీ విద్యార్థి జోంగ్హ్యూక్ యూన్ ప్రధాన రచయిత కాగా, ప్రొఫెసర్ జున్ హాన్ కరస్పాండింగ్ రచయితగా వ్యవహరించారు. KAIST స్కూల్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్కు చెందిన ప్రొఫెసర్ జున్ హాన్ నేతృత్వంలోని పరిశోధక బృందం... నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్, సింగపూర్ మేనేజ్మెంట్ యూనివర్సిటీల సహకారంతో ఈ వినూత్న సాంకేతికతను ఉమ్మడిగా అభివృద్ధి చేసింది.
🕵️ KAIST researchers developed "SweepLED," a smartphone + low-cost LED tech that detects hidden cameras in under 5 seconds with ~94% accuracy — for under $7. #KAIST #SweepLED #AI #Privacy— KAISTPR (@kaistpr) August 31, 2026
🖇️https://t.co/H0SXkoqowo pic.twitter.com/tZFL5eikFC
SweepLED ఎలా పనిచేస్తుంది?: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న పోర్టబుల్ డిటెక్టర్లను వాడేటప్పుడు... ప్రజలు తమ కళ్లతోనే వస్తువులపై ఉన్న మెరుపులను మాన్యువల్గా వెతకాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల కొన్నిసార్లు మెటల్, గాజు లేదా ప్లాస్టిక్ వస్తువుల నుంచి వచ్చే సాధారణ కాంతి మెరుపులను కూడా పొరపాటున రహస్య కెమెరాలుగా భ్రమించే అవకాశం ఉంది. కానీ, SweepLED సాంకేతికతలో ఆ సమస్య ఉండదు. దీనిలో స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరాను ఒకే చోట స్థిరంగా ఉంచి, కేవలం LED లైట్ ప్రసరించే దిశను మాత్రమే మారుస్తారు. ఆ తర్వాత వివిధ కోణాల (Angles) నుంచి వచ్చే కాంతి పరావర్తనాన్ని (Reflection) ఫోన్ సహాయంతో విశ్లేషిస్తారు.
- సాధారణ వస్తువులు (రిమోట్, ఛార్జర్ వంటివి): మీరు ఫోన్ స్థిరంగా ఉంచి, కేవలం ఎల్ఈడీ (LED) లైట్ను అటూ ఇటూ కదిపినప్పుడు, ఆ రిమోట్ లేదా ఛార్జర్ సర్ఫేస్ మీద పడే లైట్ మెరుపు కూడా కదులుతుంది లేదా మనం యాంగిల్ మార్చినప్పుడు మాయమైపోతుంది.
- అసలైన కెమెరా లెన్స్: కానీ ఒకవేళ ఆ వస్తువుల లోపల నిజంగానే చిన్న కెమెరా దాచి ఉంటే.. ఆ కెమెరా లెన్స్ లోపల అద్దాలు (Internal lenses), అపెర్చర్, సెన్సార్లు ఉంటాయి. వాటిపై లైట్ పడినప్పుడు ఆ మెరుపు సాధారణ వస్తువుల లాగా కదలకుండా, ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకారంలో (Distinctive pattern) వంగి కనిపిస్తుంది.
ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడాను స్మార్ట్ఫోన్లోని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కనిపెట్టి, అక్కడ ఉన్నది కేవలం సాధారణ ప్లాస్టిక్ మెరుపా లేక దాగున్న కెమెరా లెన్సా అనేది నిర్ధారిస్తుంది.
పరిశోధకులు నిత్యజీవితంలో వాడే ఛార్జర్లు, గడియారాలు, రిమోట్ కంట్రోల్స్ వంటి 30 రకాల విభిన్న వస్తువులపై ఈ సాంకేతికతను పరీక్షించారు. ఈ పరీక్షల్లో SweepLED సుమారు 94% సందర్భాలలో సరైన ఫలితాన్ని అందించింది. పైగా, ఒక వస్తువును తనిఖీ చేయడానికి దీనికి కేవలం 5 సెకన్ల కంటే తక్కువ సమయం మాత్రమే పట్టింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ LED కేస్కు ఉపయోగించే ప్రధాన విడిభాగాల ఖర్చు 7 యూఎస్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 600) కంటే తక్కువ అని చెబుతున్నారు. దీంతో సామాన్య ప్రజలు కూడా దీనిని చాలా సులభంగా, తక్కువ ఖర్చుతోనే కొనుగోలు చేసి ఉపయోగించవచ్చు.