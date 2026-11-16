బ్రాండ్ ఆవిష్కరణకు ముందే JSW మోటార్స్ వెబ్సైట్ ప్రారంభం!
వచ్చే నెలలో జరగనున్న బ్రాండ్ ఆవిష్కరణకు ముందే JSW మోటార్స్ తన అధికారిక వెబ్సైట్ను ప్రారంభించింది.
Published : November 16, 2026 at 7:42 PM IST
Hyderabad: భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్న JSW మోటార్స్ తమ అధికారిక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించకముందే కీలక అడుగు వేసింది. డిసెంబర్ 3, 4 తేదీలలో జరగనున్న బ్రాండ్ ఆవిష్కరణ వేడుకలకు ముందే కంపెనీ తన అధికారిక వెబ్సైట్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా డిసెంబర్ 4, శుక్రవారం నాడు తమ తొలి ఫ్లాగ్షిప్ ప్రొడక్షన్ SUVని దేశీయంగా ఆవిష్కరించనున్నట్లు కంపెనీ ఇటీవలే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రసిద్ధి చెందిన 'జెటూర్ T2' (Jetour T2) ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ SUV, 'JSW కాంబాట్' (Combat) పేరుతో రానున్నట్లు సమాచారం (అయితే కంపెనీ ఈ పేరును ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు).
ఈ తొలి ఫ్లాగ్షిప్ SUV నుంచి ఏం ఆశించవచ్చు?: JSW మోటార్స్ తొలి మోడల్ బాక్సీ డిజైన్తో కూడిన D-సెగ్మెంట్ SUVగా రానుంది. దీని ధర సుమారు రూ. 40 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందులో 1.5-లీటర్ 4-సిలిండర్ల డైరెక్ట్-ఇంజెక్షన్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్, రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, 18.4kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో కూడిన ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. దీని మొత్తం అవుట్పుట్ సుమారు 360hp, 610Nm ఉంటుందని అంచనా. ఈ పవర్ట్రెయిన్ 3-స్పీడ్ డెడికేటెడ్ హైబ్రిడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
ఈ 18.4kWh బ్యాటరీతో, గ్లోబల్-స్పెక్ T2 NEDC ప్రమాణాల ప్రకారం 90 కిలోమీటర్ల వరకు ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. 6.6kW AC ఛార్జర్తో బ్యాటరీని సుమారు 3 గంటల్లో 30% నుంచి 100% వరకు, 50kW DC ఛార్జర్తో కేవలం 27 నిమిషాల్లో 30% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. దీని సంయుక్త డ్రైవింగ్ రేంజ్ 1,200 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, JSW బ్రాండింగ్ తప్ప T2 తో పోలిస్తే కాంబాట్లో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. క్లీన్ లుక్తో ఉన్న డాష్బోర్డ్లో 15.6-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, 10.6-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, ఫోర్-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉంటాయి. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే 12-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 540-డిగ్రీల కెమెరా (360 డిగ్రీలు + అండర్ఫ్లోర్ వ్యూ), పవర్డ్ & వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటివి ఉండవచ్చు.