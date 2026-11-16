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బ్రాండ్ ఆవిష్కరణకు ముందే JSW మోటార్స్ వెబ్‌సైట్ ప్రారంభం!

వచ్చే నెలలో జరగనున్న బ్రాండ్ ఆవిష్కరణకు ముందే JSW మోటార్స్ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను ప్రారంభించింది.

జెటూర్ T2 ఎస్‌యూవీ ఆధారంగా రానున్న జేఎస్‌డబ్ల్యూ తొలి ఎస్‌యూవీ
జెటూర్ T2 ఎస్‌యూవీ ఆధారంగా రానున్న జేఎస్‌డబ్ల్యూ తొలి ఎస్‌యూవీ (ఫొటో క్రెడిట్: Jetour Global)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 16, 2026 at 7:42 PM IST

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Hyderabad: భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్న JSW మోటార్స్ తమ అధికారిక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించకముందే కీలక అడుగు వేసింది. డిసెంబర్ 3, 4 తేదీలలో జరగనున్న బ్రాండ్ ఆవిష్కరణ వేడుకలకు ముందే కంపెనీ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా డిసెంబర్ 4, శుక్రవారం నాడు తమ తొలి ఫ్లాగ్‌షిప్ ప్రొడక్షన్ SUVని దేశీయంగా ఆవిష్కరించనున్నట్లు కంపెనీ ఇటీవలే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రసిద్ధి చెందిన 'జెటూర్ T2' (Jetour T2) ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ SUV, 'JSW కాంబాట్' (Combat) పేరుతో రానున్నట్లు సమాచారం (అయితే కంపెనీ ఈ పేరును ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు).

ఈ తొలి ఫ్లాగ్‌షిప్ SUV నుంచి ఏం ఆశించవచ్చు?: JSW మోటార్స్ తొలి మోడల్ బాక్సీ డిజైన్‌తో కూడిన D-సెగ్మెంట్ SUVగా రానుంది. దీని ధర సుమారు రూ. 40 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందులో 1.5-లీటర్ 4-సిలిండర్ల డైరెక్ట్-ఇంజెక్షన్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్, రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, 18.4kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో కూడిన ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్ ఉంటుంది. దీని మొత్తం అవుట్‌పుట్ సుమారు 360hp, 610Nm ఉంటుందని అంచనా. ఈ పవర్‌ట్రెయిన్ 3-స్పీడ్ డెడికేటెడ్ హైబ్రిడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

ఈ 18.4kWh బ్యాటరీతో, గ్లోబల్-స్పెక్ T2 NEDC ప్రమాణాల ప్రకారం 90 కిలోమీటర్ల వరకు ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. 6.6kW AC ఛార్జర్‌తో బ్యాటరీని సుమారు 3 గంటల్లో 30% నుంచి 100% వరకు, 50kW DC ఛార్జర్‌తో కేవలం 27 నిమిషాల్లో 30% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. దీని సంయుక్త డ్రైవింగ్ రేంజ్ 1,200 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, JSW బ్రాండింగ్ తప్ప T2 తో పోలిస్తే కాంబాట్‌లో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. క్లీన్ లుక్‌తో ఉన్న డాష్‌బోర్డ్‌లో 15.6-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్, 10.6-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే, ఫోర్-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉంటాయి. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే 12-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 540-డిగ్రీల కెమెరా (360 డిగ్రీలు + అండర్‌ఫ్లోర్ వ్యూ), పవర్డ్ & వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటివి ఉండవచ్చు.

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