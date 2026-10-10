భారత ప్యాసింజర్ వాహన రంగంలోకి JSW మోటార్స్- డిసెంబర్ 4న తొలి SUV ఆవిష్కరణ!
జేఎస్డబ్ల్యూ మోటార్స్ తన తొలి ప్రొడక్షన్ SUVని డిసెంబర్ 4న విడుదల చేయనుంది. 'జెటూర్ T2' ఆధారంగా రూపొందుతున్న ఈ మోడల్ 'JSW కాంబాట్' పేరుతో రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 10, 2026 at 2:19 PM IST
Hyderabad: భారత ప్యాసింజర్ వాహన రంగంలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించేందుకు ప్రముఖ పారిశ్రామిక దిగ్గజం JSW గ్రూప్నకు చెందిన స్వతంత్ర విభాగం JSW మోటార్స్ సిద్ధమైంది. మార్కెట్లోకి బ్రాండ్ను అధికారికంగా పరిచయం చేస్తూ, తన తొలి ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ (ఇది 'JSW కాంబాట్' పేరుతో రానున్నట్లు సమాచారం) ప్రొడక్షన్ SUVని డిసెంబర్ 4న దేశీయంగా ఆవిష్కరించనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.
చైనాకు చెందిన ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ చెరీ (Chery Automobile) మాతృసంస్థగా ఉన్న అంతర్జాతీయ 'జెటూర్ T2' (Jetour T2) మోడల్కు ఇది ఒక ప్రీమియం 'బ్యాడ్జ్-ఇంజనీరింగ్' వెర్షన్గా మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతోంది. JSW మోటార్స్, చెరీ ఆటోమొబైల్స్ మధ్య కుదిరిన వ్యూహాత్మక సాంకేతిక భాగస్వామ్యంలో భాగంగా ఈ అత్యాధునిక SUV రూపుదిద్దుకుంది. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ (ఔరంగాబాద్) ప్లాంట్లో ఈ సరికొత్త 5-సీటర్ వాహనాన్ని అసెంబుల్ చేయనున్నారు.
భారతీయ రహదారులపై ముమ్మర పరీక్షలు: ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే JSW మోటార్స్ ఈ డిజైన్ కోసం భారతీయ పేటెంట్ను దాఖలు చేయగా, గత కొన్ని నెలలుగా దేశీయ రహదారులపై ఇది పలుమార్లు క్లోజ్డ్ టెస్టింగ్లో కనిపించింది. కంపెనీ విడుదల చేసిన తొలి టీజర్లో SUV అగ్రెసివ్ ఫ్రంట్ ఫాసియా (ముందు భాగం), బాక్సీ ప్రొపోర్షన్స్, విలక్షణమైన రూపాన్ని స్పష్టంగా గమనించవచ్చు. అంతర్జాతీయ 'జెటూర్ T2' పోలికలతో పాటు ముందు గ్రిల్పై 'JETOUR' బ్రాండింగ్కు బదులుగా 'COMBAT' అనే సిగ్నేచర్ లెటరింగ్తో ఇది రానుంది.
కొత్త JSW SUV పవర్ట్రెయిన్: గ్లోబల్ మార్కెట్లలో, ఈ SUV పెట్రోల్, ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. పెట్రోల్ వేరియంట్ 1.5-లీటర్ లేదా 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. పెద్ద ఇంజిన్ మోడల్ 4x4 డ్రైవ్ట్రెయిన్ ఆప్షన్ను కూడా అందిస్తుంది. మరోవైపు, హైబ్రిడ్ మోడల్ 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఆన్బోర్డ్ బ్యాటరీ, రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో మిళితం చేస్తుంది.
PHEV పవర్ట్రెయిన్, ప్యూర్ EV మోడ్లో సుమారుగా 139 కి.మీ (NEDC) రేంజ్ను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. JSW దీని పవర్ట్రెయిన్కు సంబంధించిన అధికారిక వివరాలను ఇంకా విడుదల చేయనప్పటికీ, హైబ్రిడ్ మోడల్ను భారతదేశంలో కూడా పరిచయం చేస్తారని భావిస్తున్నారు.
కొత్త JSW SUV ఇంటీరియర్ & ఎక్స్టీరియర్: క్యాబిన్ను పరిశీలిస్తే, మినిమలిస్ట్ థీమ్తో డిజైన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. స్టీరింగ్ వీల్ వెనుక డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో కూడిన స్లాబ్ లాంటి డాష్బోర్డ్, దాని పక్కనే ఒక పెద్ద ఫ్రీ-స్టాండింగ్ సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ ఉన్నాయి.
ఇక గ్లోబల్ మార్కెట్లో విక్రయించే మోడల్తో పోలిస్తే, ఇండియా-స్పెక్ SUV ఎక్స్టీరియర్లో కొన్ని మార్పులు ఉండొచ్చు. JSW సంస్థ బంపర్లు, లైట్లు, వీల్స్ డిజైన్లో స్వల్ప మార్పులు చేయనున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇంటీరియర్ డిజైన్లో మాత్రం పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చని అప్హోల్స్టరీ, కలర్ స్కీమ్లలో చిన్నపాటి మార్పులకే పరిమితం కావచ్చని అంచనా.