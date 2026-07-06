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MG విండ్సర్ EV ధరల పెంపు: కొత్త రేట్ల వివరాలు ఇవే!

ఎంజీ ఇండియా జులై 2026 నుంచి తన 'విండ్సర్ EV' ధరలను పెంచింది. వాహనాల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడం వల్ల, అన్ని వేరియంట్లపై గరిష్టంగా రూ. 60,000 వరకు ధరలను పెంచుతున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.

JSW MG Windsor EV Price Hike July 2026 Up To Rs 60,000
JSW MG Windsor EV Price Hike July 2026 Up To Rs 60,000 (Photo Credit- MG Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 12:14 PM IST

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Hyderabad: ఎంజీ ఇండియా తన పాపులర్ మోడల్ 'విండ్సర్ ఈవీ' (Windsor EV) ధరలను పెంచింది. జులై 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ నిర్ణయంతో అన్ని వేరియంట్ల ధరలు గరిష్ఠంగా రూ. 60,000 వరకు పెరిగాయి.

ధరల పెంపునకు కారణం: వాహనాల ఉత్పత్తి వ్యయం (Production Cost) పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇటీవల కియా, టయోటా వంటి ఇతర సంస్థలు కూడా ధరలను పెంచడంతో, ఎమ్‌జీ నిర్ణయం ఊహించినదే అని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

ఈ ధరల పెంపు వినియోగదారులకు కొంత నిరాశ కలిగించినప్పటికీ, విండ్సర్ ఈవీ ఫీచర్లు, దానికున్న క్రేజ్ దృష్ట్యా మార్కెట్లో ఇది ఇప్పటికీ ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

వేరియంట్ల వారీగా ధరల పెంపు వివరాలు: MG విండ్సర్ EV ప్రస్తుతం ఐదు వేరియంట్లలో లభ్యమవుతోంది. ఈ ధరల పెంపు ప్రభావం అన్ని వేరియంట్లపైనా పడింది.

  • బేస్ వేరియంట్ (Excite): ఈ వేరియంట్‌పై అత్యధికంగా రూ. 60,000 పెరిగింది. దీని పాత ధర రూ. 14.10 లక్షలు కాగా, ఇప్పుడు అది రూ. 14.70 లక్షలకు చేరింది (4.26 శాతం పెరుగుదల).
  • ఎక్స్‌క్లూజివ్ వేరియంట్ (Exclusive): దీని ధర రూ. 46,900 పెరిగి రూ. 16 లక్షలకు చేరుకుంది (3.02 శాతం పెరుగుదల).
  • ఎసెన్స్ వేరియంట్ (Essence): దీని ధర కూడా రూ. 46,900 పెరిగి రూ. 17 లక్షలకు చేరింది (2.84 శాతం పెరుగుదల).
  • మిడ్-రేంజ్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ ప్రో (Exclusive Pro): ఈ వేరియంట్ ఇప్పుడు రూ. 17.90 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై రూ. 52,000 పెరిగింది (2.99 శాతం పెరుగుదల).
  • టాప్-స్పెక్ ఎసెన్స్ ప్రో (Essence Pro): దీని ధర రూ. 19 లక్షలకు చేరింది. దీనిపై రూ. 40,000 పెరిగింది (2.15 శాతం పెరుగుదల).

మొత్తంగా చూస్తే వేరియంట్లను బట్టి ఈ ధరల పెంపు 2.15 శాతం నుంచి 4.26 శాతం వరకు ఉంది. వినియోగదారులు తమ బడ్జెట్‌కు అనుగుణంగా సరైన మోడల్‌ను ఎంచుకునేలా కంపెనీ ఈ పెంపును విభిన్న వేరియంట్లలో వేర్వేరుగా కేటాయించింది. అయితే, కొనుగోలుదారులు వాహనాన్ని బుక్ చేసుకునే ముందు స్థానిక డీలర్‌ను సంప్రదించి కొత్త ధరలు, తాజా ఆఫర్ల వివరాలను తెలుసుకోవడం మంచిది. ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి వ్యయం నిరంతరం పెరుగుతుండటం వల్ల, భవిష్యత్తులో ఇతర ఈవీ (EV) మోడళ్ల ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

విండ్సర్ EV బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, పర్ఫార్మెన్స్ వివరాలు:

ఎంజీ విండ్సర్ EV వేరియంట్లు రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్‌లతో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

  • బ్యాటరీ ప్యాక్ & వేరియంట్లు: ఎక్సైట్ (Excite), ఎక్స్‌క్లూజివ్ (Exclusive), ఎసెన్స్ (Essence) వేరియంట్లలో 38 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. కాగా, ఎక్స్‌క్లూజివ్ ప్రో (Exclusive Pro), ఎసెన్స్ ప్రో (Essence Pro) వేరియంట్లలో పెద్దదైన 52.9 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ అందించారు.
  • పర్ఫార్మెన్స్: అన్ని వేరియంట్లలో పర్ఫార్మెన్స్ ఒకేలా ఉంటుంది. ఇవి 136 PS పవర్, 200 Nm టార్క్‌ను అందిస్తాయి.
  • డ్రైవింగ్ రేంజ్: వీటి మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం మైలేజ్ (రేంజ్) లోనే ఉంది. చిన్న బ్యాటరీతో (38 kWh) సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 332 కిలోమీటర్ల రేంజ్ వస్తుంది. పెద్ద బ్యాటరీతో (52.9 kWh) అయితే 449 కిలోమీటర్ల రేంజ్ లభిస్తుంది.
  • ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: 38 kWh బ్యాటరీ 45 kW ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో ఇది 45 నిమిషాల్లో 20 నుంచి 80 శాతానికి ఛార్జ్ అవుతుంది. అలాగే 52.9 kWh బ్యాటరీ 60 kW వరకు ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది 20 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు దాదాపు 50 నిమిషాల్లో ఛార్జ్ అవుతుంది.

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