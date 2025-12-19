జనవరి నుంచి ఎంజీ కార్లు మరింత ప్రియం- ధరల పెంపును ప్రకటించిన కంపెనీ
Published : December 19, 2025 at 4:15 PM IST
Hyderabad: 2025 సంవత్సరం ముగియబోతోంది. మరికొన్ని రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. అయితే కొత్త సంవత్సరం నుంచి తమ ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థలు. ఇప్పటికే కొన్ని సంస్థలు ధరల పెంపునకు సంబంధించిన ప్రకటనలు చేయగా, తాజాగా JSW MG మోటార్ ఇండియా కూడా ఇదే దారిలో నడుస్తోంది. కంపెనీ తన అన్ని మోడళ్ల ధరలను పెంచనున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఎంతశాతం?: JSW MG మోటార్ ఇండియా తన కార్ల ధరలను 2 శాతం పెంచుతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ ధరల పెరుగుదల జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలులోకి వస్తుందని, పెరుగుతున్న ఇన్పుట్ ఖర్చులు, ఇతర స్థూల ఆర్థిక కారకాల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.
దీన్నిబట్టి చూస్తే MG బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ "MG విండ్సర్ EV" ధర సుమారు రూ. 30,000-రూ. 37,000 పెరగవచ్చు. ఫలితంగా దాని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 14.27 లక్షల నుంచి రూ. 18.76 లక్షల మధ్య ఉంటుంది.
అదేవిధంగా MG మోటార్ అత్యంత సరసమైన EV మోడల్ "MG కామెట్ EV" ధర రూ. 10,000 నుంచి రూ. 20,000 వరకు పెరగవచ్చు. దీంతో దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.64 లక్షల నుంచి రూ. 10.19 లక్షల మధ్యకు చేరుకుంటుంది.
ఇటీవలే విడుదలైన MG హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ సంగతేంటి?: MG ఇటీవల తన ఫేస్లిఫ్టెడ్ MG హెక్టర్ను కొత్త డిజైన్తో విడుదల చేయడం గమనించదగ్గ విషయం. ఇందులో కొత్త ఫ్రంట్ గ్రిల్, కొత్త ఇంటీరియర్ కలర్ థీమ్, కొత్త అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్లు ఉన్నాయి. ఇంటీరియర్ ఫీచర్లలో యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో కూడిన 14-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది.
అదనంగా ఇది స్వైప్ గెస్టర్స్, 7-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, ఆటో AC, వెంటిలేటెడ్ అండ్ పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఈ హెక్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ ధరలు రూ. 11.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 18.99 లక్షల వరకు ఉంటాయి.
అదే సమయంలో ఇటీవలే అప్డేట్ చేసిన 7-సీటర్ "MG హెక్టర్ ప్లస్" ధర రూ. 17.29 లక్షల నుంచి రూ. 19.49 లక్షల మధ్య ఉంది. అయితే MG హెక్టర్ డీజిల్, 6-సీటర్ వేరియంట్ల ధరలను 2026లో ప్రకటించనున్నారు.
MG ధరల పెరుగుదల కొనసాగుతున్న మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇతర బ్రాండ్లు కూడా ఇలాంటి ప్రకటనలు చేశాయి. మెర్సిడెస్-బెంజ్, BYD వంటి కంపెనీలు కరెన్సీ ఒత్తిళ్లు, పెరుగుతున్న నిర్వహణ వ్యయాలను కారణాలుగా చూపుతూ, తమ అన్ని ఉత్పత్తుల ధరలను జనవరి 2026 నుంచి పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించాయి.