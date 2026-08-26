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డాష్‌బోర్డ్‌పై 'ఈటీవీ భారత్' డిజిటల్ మ్యాజిక్: 1,100km రేంజ్​తో 'MG హెక్టర్ టోమాహాక్' లాంఛ్

భారత్‌లో 1,100km రేంజ్‌తో MG హెక్టర్ టోమాహాక్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. రెండు వేరియంట్లలో లభించే ఈ SUV సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ 15.6" స్క్రీన్‌పై 'ETV Bharat' యాప్‌తో లైవ్ వార్తలను వినొచ్చు.

MG హెక్టర్ టోమాహాక్
MG హెక్టర్ టోమాహాక్ (ఫొటో క్రెడిట్: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 2:02 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ JSW MG మోటార్ ఇండియా దేశ ఆటోమొబైల్ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ విప్లవానికి తెరలేపింది! సరికొత్త భవిష్యత్ సాంకేతికతతో, పర్యావరణహిత ప్రయాణాన్ని సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్తూ శక్తివంతమైన "MG హెక్టర్ టోమాహాక్" ఎస్​యూవీని విడుదల చేసింది. ఈ కారు మార్కెట్లో "MG హెక్టర్ టోమాహాక్ EV", "హెక్టర్ టోమాహాక్ PHEV" అనే రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఇందులో PHEV వెర్షన్ ప్రత్యేకంగా 7-సీటర్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో లభిస్తుంది. ఇవి ఫుల్ ట్యాంక్‌తో 1,100 కిలోమీటర్ల పరిధిని (రేంజ్‌ను) అందిస్తాయి. అత్యాధునిక ADAPT (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాట్‌ఫారమ్ టెక్నాలజీ) ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై రూపొందిన ఈ ఎస్‌యూవీల్లో టెక్నాలజీకి పెద్దపీట వేశారు.

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 'ఈటీవీ భారత్': ఈ కార్లలోని సెగ్మెంట్‌లోనే అతిపెద్దదైన 15.6 అంగుళాల భారీ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌లో డిజిటల్ మీడియా దిగ్గజం 'ఈటీవీ భారత్' (ETV Bharat) యాప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. టెక్నాలజీ, సమాచార రంగాల అద్భుత కలయికతో ప్రయాణికులకు ఒక సరికొత్త డిజిటల్ అనుభవం లభించనుంది.

ఇకపై ప్రయాణంలో ఉండగానే కారు స్క్రీన్‌పైనే 13 భాషల్లో తాజా బ్రేకింగ్ న్యూస్, లైవ్ టీవీ, ప్రత్యేక కథనాలను ఈటీవీ భారత్ యాప్ ద్వారా నేరుగా వీక్షించవచ్చు. వార్తల కోసం మొబైల్ చూస్తూ డ్రైవింగ్‌కు అంతరాయం కలిగించాల్సిన పనిలేకుండా.. సమాచారం, వినోదం ఇప్పుడు నేరుగా మీ ప్రయాణంలోనే భాగం కానున్నాయి.

దేశంలోనే మొదటి మెయిన్‌స్ట్రీమ్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (PHEV): ఇప్పటివరకు ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ కేవలం కోట్లాది రూపాయల ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లలో మాత్రమే ఉండేది. కానీ, ఎంజీ సంస్థ మొదటిసారిగా సాధారణ మార్కెట్ బడ్జెట్‌లోనే అడ్వాన్స్‌డ్ PHEV ఎస్‌యూవీని అందిస్తూ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

దిమ్మతిరిగే 40 kmpl మైలేజ్ & 1100 km రేంజ్: హెక్టర్ టోమాహాక్ PHEV మోడల్ పెట్రోల్ + బ్యాటరీ కాంబినేషన్‌తో లీటరుకు ఏకంగా 40 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. అంతేకాదు, ఫుల్ ట్యాంక్‌పై నాన్‌స్టాప్‌గా 1100 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుంది.

ఇంటికే పవర్ (V2H టెక్నాలజీ): భారత్‌లోనే మొదటిసారిగా ఈ కార్లలో వెహికల్-టు-హోమ్ (V2H) ఫీచర్ ఇచ్చారు. అంటే మీ ఇంట్లో కరెంట్ పోతే, ఈ కారు బ్యాటరీని మీ ఇంటి ఇన్వర్టర్‌లా వాడుకుని టీవీ, ఫ్రిజ్ వంటి హోమ్ అప్లయన్సెస్ నడుపుకోవచ్చు!

ధరల వివరాలు:

  • MG హెక్టర్ టోమాహాక్ EV ధర: MG మోటార్ ఇండియా ఈ EV ప్రారంభ ధరను 19.49 లక్షలు (పరిచయ ఆఫర్​)గా నిర్ణయించింది. అయితే దీనిని BaaS (Battery-as-a-Service) పథకం ద్వారా రూ. 13.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇందులో బ్యాటరీ ధరను మినహాయించి ఉంటుంది. అయితే కొనుగోలు తర్వాత కస్టమర్లు బ్యాటరీ కోసం కిలోమీటరుకు రూ. 4.9 అద్దె రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీ ఈ కారు కోసం బుకింగ్‌లను ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ వెబ్​సైట్​ను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
  • MG హెక్టర్ టోమాహాక్ PHEV ధర: కంపెనీ ఈ SUVని BaaS పథకం కింద రూ. 21.79 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. ఇందులో కస్టమర్లకు బ్యాటరీ అద్దె ఖర్చు కిలోమీటరుకు రూ. 3.20గా ఉంటుంది. పూర్తి వాహనం (బ్యాటరీతో సహా) ప్రారంభ ధర రూ. 25.69 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించారు.
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Hector Tomahawk EVరూ. 19,49,800రూ. 21,99,800రూ. 22,99,800రూ. 23,49,800
Hector Tomahawk PHEV -రూ. 25,69,800 -రూ. 27,79,800

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MG HECTOR TOMAHAWK
MG HECTOR TOMAHAWK

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