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ఎంజీ మోటార్స్ 'MG ADAPT': ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌పై అన్ని రకాల EV, హైబ్రిడ్ కార్ల రూపకల్పన!

జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది. భారత మార్కెట్ కోసం సరికొత్త అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాట్‌ఫారమ్ టెక్నాలజీ (MG ADAPT)ని ఆవిష్కరించింది.

MG ADAPT platform is designed for the growing needs of new energy vehicles (NEVs) in India.
MG ADAPT platform is designed for the growing needs of new energy vehicles (NEVs) in India. (Image Credit: YouTube/Morris Garages India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 4:02 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా భారతీయ మార్కెట్ కోసం తన సరికొత్త ప్లాట్‌ఫామ్‌ను పరిచయం చేసింది. కంపెనీ దీనికి 'అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాట్‌ఫామ్ టెక్నాలజీ' (MG ADAPT) అని పేరు పెట్టింది. భారత్‌లో తన న్యూ ఎనర్జీ వాహనాల శ్రేణిని విస్తరించే వ్యూహంలో భాగంగా ఎంజీ మోటార్స్ ఈ సాంకేతికతను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఒక్క ప్లాట్‌ఫామ్‌పైనే ఎలక్ట్రిక్ (EV), హైబ్రిడ్ (HEV), ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (PHEV), రేంజ్-ఎక్స్‌టెండర్ ఎలక్ట్రిక్ (REEV) వంటి అన్ని రకాల విద్యుద్దీకరణ (Electrified) కార్లను తయారు చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన దేశంలోనే మొట్టమొదటి మల్టీ-న్యూ ఎనర్జీ వెహికల్ (NEV) ప్లాట్‌ఫామ్ ఇదే కావడం విశేషం.

ఫ్లెక్సిబుల్ వ్యూహం.. వేగవంతమైన ప్రొడక్షన్!: జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్స్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ సింగిల్ మోడ్యులర్ బేస్ టెక్నాలజీ వేర్వేరు ఇంజిన్, మోటార్ వ్యవస్థలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల సరికొత్త కార్ల డిజైన్, ఉత్పత్తి అభివృద్ధి సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఫలితంగా కస్టమర్ల డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా కొత్త మోడళ్లను అత్యంత వేగంగా మార్కెట్‌లోకి తీసుకురావడానికి వీలవుతుంది.

అదే సమయంలో మారుతున్న కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ వాహనాల డ్రైవింగ్ రేంజ్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే కార్ల పనితీరు, ఇంధన సామర్థ్యం, గరిష్ఠ భద్రతా ప్రమాణాలు, లగ్జరీ రైడింగ్ కంఫర్ట్‌ను కూడా ఇది అద్భుతంగా ఆప్టిమైజ్ చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీకి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం: హైబ్రిడ్ వాహనాల కోసం 'ఎంజీ అడాప్ట్' (MG ADAPT) ఒక ప్రత్యేక సాంకేతిక వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తుంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, ప్రత్యేక బ్యాటరీ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు భారతదేశంలోనే మొదటిసారిగా ఒకే చోట 10 రకాల పనులను చేయగల '10-ఇన్-1 ఇంటెలిజెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ యూనిట్'ను అమర్చారు. అలాగే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 'ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ డెడికేటెడ్ హైబ్రిడ్ ట్రాన్స్‌మిషన్' (గేర్ వ్యవస్థ)ను కూడా ఇందులో అందించడం విశేషం.

ఈ భాగాలన్నింటినీ ఒక ఇంటెలిజెంట్ ఎనర్జీ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్ నియంత్రిస్తుంది. ఇది రహదారి పరిస్థితులను, డ్రైవింగ్ విధానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటుంది. దానికి తగ్గట్టుగా ఇంజిన్, బ్యాటరీ, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పనితీరును సర్దుబాటు చేస్తుంది. ఫలితంగా డ్రైవింగ్ సౌలభ్యంతో పాటు ఇంధన సామర్థ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.

ప్రతి భాగం ప్రత్యేక పనితీరుతో..

MG's MAGIC battery
MG's MAGIC battery (Image Credit: ETV Bharat)

ఈ వ్యవస్థలోని ఒక్కో భాగం ప్రత్యేక పనితీరును కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని డెడికేటెడ్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ (DHE)ను హైబ్రిడ్ అవసరాల కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇది అధిక ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకుంటూ తక్కువ ఇంధన వినియోగానికి తోడ్పడుతుంది. లాగే దీని బ్యాటరీ సిస్టమ్ వేగవంతమైన విద్యుత్ స్పందన, గరిష్ఠ భద్రతతో పాటు మెరుగైన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఇక '10-ఇన్-1' డ్రైవ్ యూనిట్ వాహనంలోని యాంత్రిక సంక్లిష్టతను తగ్గిస్తూనే శక్తివంతమైన పనితీరును కనబరుస్తుంది. దీంతో పాటు ఉన్న డెడికేటెడ్ హైబ్రిడ్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (DHT) ఎలాంటి జర్క్ లేకుండా సాఫీగా, వేగవంతంగా పవర్ డెలివరీని అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.

ఆర్థిక సంవత్సరం 2026–27లో 'MG ADAPT' కార్ల ఎంట్రీ!: జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా ఈ సరికొత్త సాంకేతికత ఆధారంగా ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27 (FY2026-27)లో ఒక సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ (EV), అలాగే ఒక ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (PHEV) కారును మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.

MG ADAPT platform
MG ADAPT platform (Image Credit: ETV Bharat)

ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 1,000 కిలోమీటర్ల మైలేజ్!: ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై రాబోయే కార్లు ఏకంగా 1,000 కిలోమీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయని ఎంజీ ప్రతినిధి ఒకరు ఈటీవీ భారత్‌ (ETV Bharat)కు తెలిపారు. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సాంకేతికతను, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ (ICE) టెక్నాలజీతో సరైన పద్ధతిలో మిళితం చేయడం ద్వారా ఈ స్థాయి మైలేజ్ సాధ్యమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ఈ కారు అవసరాన్ని బట్టి EV, ICE (ఇంజిన్) వ్యవస్థలను వాడుకుంటూ మైలేజీని పెంచుతుంది. అందుకే ఇది 1,000 కిలోమీటర్ల వరకు లేదా అంతకు మించి కూడా ప్రయాణించగలదు. దీనిని త్వరలోనే మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నాం" అని సదరు అధికారి వివరించారు.

నాలుగు డ్రైవింగ్ మోడ్‌లు.. REEV సపోర్ట్: 'ఎంజీ అడాప్ట్' (MG ADAPT) ఎనర్జీ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్ నాలుగు డ్రైవింగ్ మోడ్‌ల మధ్య మారగలదు.

  • ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ నగరాల్లో సైలెంట్‌గా డ్రైవింగ్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
  • సిరీస్ హైబ్రిడ్ డ్రైవ్​లో ఇంజిన్ విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేయగా, మోటార్ చక్రాలకు శక్తిని అందిస్తుంది.
  • పారలల్ హైబ్రిడ్ డ్రైవ్​లో ఇంజిన్, మోటార్ కలిసి పనిచేసి మెరుగైన పనితీరును ఇస్తాయి.
  • ఇంజిన్ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ హైవేలపై సమర్థవంతమైన ప్రయాణం కోసం ఉపయోగపడుతుంది.

అదనంగా ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ 'రేంజ్ ఎక్స్‌టెండర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్' (REEV) సాంకేతికతకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ మాత్రమే నేరుగా చక్రాలను నడుపుతుంది. లోపల ఉండే పెట్రోల్ ఇంజిన్ కేవలం బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడానికి జనరేటర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల లాంగ్ జర్నీలలో బ్యాటరీ అయిపోతుందనే భయం లేకుండా, పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ కారు నడిపిన అనుభూతి కలుగుతుందని ఎంజీ తెలిపింది.

TAGGED:

JSW MG MOTOR INDIA
MULTI ENERGY VEHICLE ARCHITECTURE
MG REEV PALTFORM
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