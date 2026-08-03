యాపిల్, గూగుల్ నెట్వర్క్ల సపోర్ట్తో 'జియోట్యాగ్ 2' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
యాపిల్, గూగుల్ నెట్వర్క్ల సపోర్ట్తో రిలయన్స్ జియో సరికొత్త 'జియోట్యాగ్ 2' ట్రాకర్ను ప్రారంభించింది. భారత మార్కెట్లో దీని ధర రూ. 1,249గా ఉంది.
Published : August 3, 2026 at 10:28 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో భారత మార్కెట్లోకి తన సెకండ్ జనరేషన్ స్మార్ట్ ట్రాకర్ 'జియోట్యాగ్ 2' (JioTag 2) ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. యాపిల్ ఎయిర్ట్యాగ్కు తక్కువ ధరలో ప్రత్యామ్నాయంగా వచ్చిన ఈ పరికరం, మునుపటి మోడల్స్ కంటే మెరుగైన డిజైన్, సరికొత్త సాంకేతికతతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ధర & ఆఫర్ల వివరాలు:
అధికారిక ధర: భారత మార్కెట్లో 'జియోట్యాగ్ 2' ధరను రూ. 1,249గా నిర్ణయించారు.
బ్యాంక్ డిస్కౌంట్: ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్ల ద్వారా వినియోగదారులు రూ. 50 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీనితో దీని ధర రూ. 1,199కి తగ్గుతుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారతదేశంలో మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- బ్లాక్
- రెడ్
- గ్రీన్ (ఆలివ్)
ఎక్కడ కొనాలి?: ఈ ప్రొడక్ట్ను ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ Amazon India ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
జియోట్యాగ్ 2 విశేషాలు (Specifications):
రెండు నెట్వర్క్ల సపోర్ట్: జియోట్యాగ్ 2లో వచ్చిన అతిపెద్ద అప్గ్రేడ్ ఏంటంటే.. ఇది ఆండ్రాయిడ్లోని గూగుల్ ఫైండ్ హబ్ (Google Find Hub), ఐఫోన్, ఐప్యాడ్లలోని యాపిల్ ఫైండ్ మై (Apple Find My) నెట్వర్క్లు రెండింటికీ నేటివ్ సపోర్ట్ (సొంత అనుకూలత)ను అందిస్తుంది.
ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే, గతంలో వచ్చిన స్మార్ట్ ట్రాకర్లు ఏదో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కు మాత్రమే పరిమితమయ్యేవి. కానీ ఈ సెకండ్ జనరేషన్ 'జియోట్యాగ్ 2' మాత్రం ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ (iOS) వినియోగదారుల ఇద్దరికీ ఉపయోగపడేలా ఈ సరికొత్త సదుపాయాన్ని తీసుకువచ్చింది.
సరికొత్త డిజైన్: గత వెర్షన్ల చతురస్రాకార డిజైన్తో పోలిస్తే, ఈసారి ఆకర్షణీయమైన రౌండ్ (కాయిన్) షేప్లో సరికొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంది.
భారీ అలారం సౌండ్: మీ వస్తువులు బ్లూటూత్ పరిధిలో ఉన్నప్పుడు సులభంగా కనుగొనడానికి ఇందులో 120dB సామర్థ్యం గల ఇన్-బిల్ట్ స్పీకర్ అమర్చారు. బ్లూటూత్ పరిధి దాటి ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు మ్యాప్లో దిశలను (directions) పొందవచ్చు.
IP64 రేటింగ్: ఈ పరికరం IP64 డస్ట్, వాటర్ స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్తో వస్తుంది. దీనివల్ల చిన్నపాటి నీటి తుంపరలు, ధూళి నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
బ్యాటరీ లైఫ్: ఇందులో రీప్లేస్ చేయగల CR2032 బ్యాటరీ ఉంటుంది. బాక్స్తో పాటు అదనంగా మరో బ్యాటరీ లభించడం వల్ల వినియోగదారులు దాదాపు 2 సంవత్సరాల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ ఆస్వాదించవచ్చు.
సిమ్ కార్డ్ అవసరం లేదు: బ్లూటూత్ లో ఎనర్జీ (BLE) సాంకేతికతపై పనిచేసే ఈ డివైజ్కు ఎటువంటి సిమ్ కార్డ్ లేదా మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరం లేదు.