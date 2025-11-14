Bihar Election Results 2025

నాసా 'ESCAPADE' విజయవంతం- కక్ష్యలోకి చేరుకున్న జంట ఉపగ్రహాలు

మార్స్ దిశగా 'ESCAPADE' ప్రయాణం- ఈ మిషన్ ఎందుకంటే?

New Glenn rocket sends NASA's twin spacecraft towards Mars
New Glenn rocket sends NASA's twin spacecraft towards Mars (Photo Credit- Blue Origin)
Published : November 14, 2025 at 4:35 PM IST

Choose ETV Bharat

Hyderabad: అమెరికన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ కంపెనీ బ్లూ ఆరిజిన్ నాసా "ESCAPADE" మిషన్‌ను విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. ఈ ప్రయోగాన్ని గురువారం మధ్యాహ్నం 3:55 EST (భారత కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2:25 గంటల)కు ఫ్లోరిడాలోని కేప్ కెనావెరల్ స్పేస్ ఫోర్స్ స్టేషన్ నుంచి నిర్వహించింది.

ఈ మిషన్​లో భాగంగా కంపెనీ తన భారీ "న్యూ గ్లెన్" రాకెట్ ద్వారా నాసాకు చెందిన జంట ఉపగ్రహాలను నిర్దేశిత లోయిటర్ కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఇవి మార్స్ (అంగారకుడు) వాతావరణంపై సౌర గాలి ప్రభావాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇకపోతే ఈ ప్రయోగం బ్లూ ఆరిజిన్ రాకెట్‌కు రెండవ మిషన్‌.

నాసా "ESCAPADE" మిషన్​లోని ఈ జంట ఉపగ్రహాలను రాకెట్ ల్యాబ్ అభివృద్ధి చేసింది. ఇది మార్స్​ గ్రహంపై అయస్కాంత వాతావరణం (Magnetic Environment) సూర్యుడి ద్వారా ఎలా ప్రభావితమవుతుందో అధ్యయనం చేస్తుంది. ఈ మిషన్ సూర్యుడి నుంచి గంటకు మిలియన్ మైళ్ల వేగంతో నిరంతరం ప్రవహించే "సౌర గాలి" (solar wind) అనే కణాల ప్రవాహం క్రమంగా అంగారక గ్రహ వాతావరణాన్ని ఎలా తుడిచిపెట్టింది? దీనివల్ల గ్రహం చల్లబడి, దాని ఉపరితల నీరు ఎలా ఆవిరైపోయింది? అనే అంశాలపై పరిశీలిస్తుంది.

దీనర్థం భూమికి సమీపంలో ఉన్న ఈ అరుణ గ్రహంపై కోట్లాది సంవత్సరాల క్రితం నీరు, వాతావరణం ఉండేవి. అయితే సౌర గాలుల ప్రభావంతో అవి క్రమేపీ అంతరించిపోయి శూన్యం ఏర్పడింది. అంటే సూర్యుడి నుంచి వీచే సౌర గాలుల ప్రభావంతో మార్స్‌ గ్రహం అయస్కాంత శక్తిని కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత అక్కడున్న ద్రవ రూపంలోని నీరు అంతరిక్షంలోకి ఆవిరైపోయింది. వాతావరణం సైతం నెమ్మదిగా అంతరించింది. దీంతో ప్రస్తుతం అంగారక గ్రహ ఉపరితలంపై దుమ్ము, ఎర్రమట్టి దిబ్బలు, రాళ్లు మాత్రమే మిగిలాయని నాసా తన మావెన్‌ మిషన్​లో భాగంగా గుర్తించింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు "ESCAPADE" మిషన్​లో భాగంగా ప్రయోగించిన ఈ జంట ఉపగ్రహాల ద్వారా మార్స్ వాతావరణంపై సౌర గాలి ప్రభావాలను అధ్యయనం చేయనుంది. ఈ సమాచారం అంగారకుడిపై మరింత అవగాహన పెంచుకోడానికి, మార్స్​పై మానవ అన్వేషణకు నాసా సిద్ధం కావడానికి దోహదపడుతుంది.

