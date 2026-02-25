జీప్ రాంగ్లర్ విల్లీస్ 41 స్పెషల్ ఎడిషన్ మళ్లీ వచ్చిందోచ్- రూ. 3లక్షల తక్కువ ధరతో!
జీప్ ఇండియా భారతదేశంలో తన జీప్ రాంగ్లర్ విల్లీస్ 41 స్పెషల్ ఎడిషన్ను మళ్లీ విడుదల చేసింది.
Published : February 25, 2026 at 10:54 AM IST
Hyderabad: అడ్వెంచర్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. లగ్జరీ SUV తయారీ సంస్థ జీప్ ఇండియా జీప్ రాంగ్లర్ విల్లీస్ 41 స్పెషల్ ఎడిషన్ను మళ్లీ భారత్లో విడుదల చేసింది. గతేడాది విడుదల చేసిన ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్కు అనూహ్యమైన స్పందన లభించడంతో కంపెనీ మళ్లీ దీన్ని భారత్కు తీసుకొచ్చింది. మరో విశేషం ఏంటంటే గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి దీని ధరను దాదాపు రూ. 3లక్షల మేరకు తగ్గించింది. ఈ సందర్భంగా దీనిపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఇప్పుడు దీని ధర ఎంతంటే?: కంపెనీ ఈ కారును గతేడాది రూ. 73.24 లక్షలు (సుమారు రూ. 73.24 లక్షలు) ధరతో ప్రారంభించింది. అయితే MY2026కి ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ధరను రూ. 70.31 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. అంటే ఇది గతేడాది కంటే దాదాపు రూ. 3 లక్షలు తక్కువ. ఇంకా గత సంవత్సరం తీసుకొచ్చిన 30 యూనిట్లతో పోలిస్తే, ఈసారి కంపెనీ 41 యూనిట్లను అందిస్తోంది.
జీప్ రాంగ్లర్ విల్లీస్ 41 స్పెషల్ ఎడిషన్లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: కొత్త జీప్ రాంగ్లర్ విల్లీస్ 41 స్పెషల్ ఎడిషన్ అనేది రాంగ్లర్ SUV ఇండియా ఎక్స్క్లూజివ్ స్పెషల్ ఎడిషన్. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ రూబికాన్ ట్రిమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు, ఇందులో ఎక్కువగా కాస్మెటిక్ అప్గ్రేడ్లు, ప్రత్యేకమైన యాక్సెసరీలు ఉన్నాయి.
ఇది మొదటి విల్లీస్ జీప్లో కనిపించే మిలిటరీ గ్రీన్ కలర్ నుండి ప్రేరణ పొందిన కొత్త '41 గ్రీన్' ఎక్స్టీరియర్ పెయింట్ జాబ్ను కలిగి ఉంది. దీనిలో తెలుపు, ఎరుపు, నలుపు, నీలం పెయింట్ ఎంపికలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. హుడ్ '1941' డెకాల్ను కలిగి ఉంది, ఇది మొదటి మిలిటరీ-స్పెక్ జీప్, విల్లీస్ MB ఉత్పత్తి చేసిన సంవత్సరాన్ని సూచిస్తుంది.
రాంగ్లర్ విల్లీస్ 41 స్పెషల్ ఎడిషన్తో రూ. 2 లక్షల విలువైన యాక్సెసరీలను స్టాండర్డ్గా అందిస్తున్నారు. ఇందులో పవర్డ్ సైడ్ స్టెప్స్, కొత్త ఇంటీరియర్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్స్, ఆల్-వెదర్ ఫ్లోర్ మ్యాట్స్, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ డాష్క్యామ్లు ఉన్నాయి.
ఇంకా ఈ SUVలో ఇంటిగ్రేటెడ్ సైడ్ నిచ్చెనలతో కూడిన రూఫ్ క్యారియర్, సన్రైడర్ రూఫ్టాప్ వంటి ఆప్షనల్ ఉపకరణాలను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ఇందుకోసం అదనంగా రూ. 3.6 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గతేడాది తీసుకొచ్చిన వెర్షన్తో పోలిస్తే, ఈ సంవత్సరం ఆప్షనల్ యాక్సెసరీలను దాదాపు రూ.1 లక్ష వరకు చౌకగా అందిస్తున్నారు.
జీప్ రాంగ్లర్ విల్లీస్ 41 స్పెషల్ ఎడిషన్ ఇంజిన్: ఈ SUV హుడ్ కింద, స్పెషల్ ఎడిషన్ రాంగ్లర్ 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 272 hp, 400 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 4x4 డ్రైవ్ లేఅవుట్తో పాటు 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో స్టాండర్డ్గా వస్తుంది.