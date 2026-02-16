ETV Bharat / technology

జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

జీప్ ఇండియా తన జీప్ మెరిడియన్ SUVలో "జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్" అనే కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను విడుదల చేసింది.

Jeep Meridian Track Edition Launched in India
Jeep Meridian Track Edition Launched in India (Photo Credit- Jeep India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 16, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: లగ్జరీ SUV తయారీ సంస్థ జీప్ ఇండియా తన జీప్ మెరిడియన్ SUV కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను రూ. 35.95 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర రూ. 9,200 పెరిగింది, దీనికి కీ యాక్సెసరీ ప్యాకేజీ కూడా జోడించారు.

ఈ కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ అని పిలుస్తారు. దీన్ని టాప్-స్పెక్ జీప్ మెరిడియన్ ఓవర్‌ల్యాండ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌లో 4x2, 4x4 డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలతో సుపరిచితమైన 2.0-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఉంది. జీప్ మెరిడియన్ ఓవర్‌ల్యాండ్‌తో పోలిస్తే, కొత్త ట్రాక్ ఎడిషన్ ధర సుమారు ₹43,000 ఎక్కువ (యాక్సెసరీ ప్యాక్‌తో సహా).

జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ కాస్మెటిక్ అప్‌డేట్‌లు: డిజైన్ పరంగా, స్పెషల్ ఎడిషన్ కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులను కలిగి ఉంది. ఈ ట్రాక్ ఎడిషన్‌లో కొత్త హుడ్ డెకాల్, ట్రాక్ ఎడిషన్ బ్యాడ్జింగ్, గ్రిల్‌పై డార్క్ కాస్మెటిక్ ఫినిషింగ్, ఎక్స్​టీరియర్ మోల్డింగ్‌లు, బ్యాడ్జ్‌లతో సహా ఎడిషన్-స్పెసిఫిక్ మెరుగుదలలు ఉన్నాయి. ఇందులో 18-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ కూడా ఉన్నాయి.

జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: ప్రామాణిక జీప్ మెరిడియన్ ఓవర్‌ల్యాండ్ మాదిరిగానే దీని క్యాబిన్ డ్యూయల్-టోన్ టుపెలో ఇంటీరియర్‌ను కలిగి ఉంది, కానీ ఇది ఇప్పుడు ట్రాక్ ఎడిషన్ బ్యాడ్జింగ్‌ను కలిగి ఉంది. కొత్తగా అప్డేట్ చేసిన జీప్ మెరిడియన్ మాదిరిగానే, ట్రాక్ ఎడిషన్‌లో కూడా 140mm స్లైడింగ్ మిడిల్-రో సీట్లు అందించారు.

జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: ఈ కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్ జీప్ మెరిడియన్ ఓవర్‌ల్యాండ్‌లోని అన్ని ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. వాటిలో పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10.1-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, లెవల్ 2 ADAS టెక్నాలజీ ఉన్నాయి.

జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఇంజిన్: దీనిలో అదే 2.0-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించారు. ఈ ఇంజిన్ 168 bhp, 350 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌తో 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ స్టాండర్డ్​గా వస్తుంది.

