జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
జీప్ ఇండియా తన జీప్ మెరిడియన్ SUVలో "జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్" అనే కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది.
Published : February 16, 2026 at 4:16 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ SUV తయారీ సంస్థ జీప్ ఇండియా తన జీప్ మెరిడియన్ SUV కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను రూ. 35.95 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర రూ. 9,200 పెరిగింది, దీనికి కీ యాక్సెసరీ ప్యాకేజీ కూడా జోడించారు.
ఈ కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్ను జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ అని పిలుస్తారు. దీన్ని టాప్-స్పెక్ జీప్ మెరిడియన్ ఓవర్ల్యాండ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో 4x2, 4x4 డ్రైవ్ట్రెయిన్ ఎంపికలతో సుపరిచితమైన 2.0-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఉంది. జీప్ మెరిడియన్ ఓవర్ల్యాండ్తో పోలిస్తే, కొత్త ట్రాక్ ఎడిషన్ ధర సుమారు ₹43,000 ఎక్కువ (యాక్సెసరీ ప్యాక్తో సహా).
జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ కాస్మెటిక్ అప్డేట్లు: డిజైన్ పరంగా, స్పెషల్ ఎడిషన్ కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులను కలిగి ఉంది. ఈ ట్రాక్ ఎడిషన్లో కొత్త హుడ్ డెకాల్, ట్రాక్ ఎడిషన్ బ్యాడ్జింగ్, గ్రిల్పై డార్క్ కాస్మెటిక్ ఫినిషింగ్, ఎక్స్టీరియర్ మోల్డింగ్లు, బ్యాడ్జ్లతో సహా ఎడిషన్-స్పెసిఫిక్ మెరుగుదలలు ఉన్నాయి. ఇందులో 18-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ కూడా ఉన్నాయి.
జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: ప్రామాణిక జీప్ మెరిడియన్ ఓవర్ల్యాండ్ మాదిరిగానే దీని క్యాబిన్ డ్యూయల్-టోన్ టుపెలో ఇంటీరియర్ను కలిగి ఉంది, కానీ ఇది ఇప్పుడు ట్రాక్ ఎడిషన్ బ్యాడ్జింగ్ను కలిగి ఉంది. కొత్తగా అప్డేట్ చేసిన జీప్ మెరిడియన్ మాదిరిగానే, ట్రాక్ ఎడిషన్లో కూడా 140mm స్లైడింగ్ మిడిల్-రో సీట్లు అందించారు.
జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: ఈ కొత్త స్పెషల్ ఎడిషన్ జీప్ మెరిడియన్ ఓవర్ల్యాండ్లోని అన్ని ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. వాటిలో పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, లెవల్ 2 ADAS టెక్నాలజీ ఉన్నాయి.
జీప్ మెరిడియన్ ట్రాక్ ఎడిషన్ ఇంజిన్: దీనిలో అదే 2.0-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించారు. ఈ ఇంజిన్ 168 bhp, 350 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్తో 9-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ స్టాండర్డ్గా వస్తుంది.