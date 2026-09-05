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గ్లోబల్ చెస్ లీగ్ వేదికగా 'జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్' లాంఛ్- ఎలా ఉందో చూసేయండి!

ఆనంద్ మహింద్రా గ్లోబల్ చెస్ లీగ్ 2026 వేదికగా "జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్"ను ఆవిష్కరించారు. కొత్త రంగులు, చెక్డ్ గ్రాఫిక్స్‌తో వచ్చిన ఈ మోటార్‌సైకిల్ ప్రారంభ ధర రూ. 2.08 లక్షలు.

జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్
జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్ (ఫొటో క్రెడిట్: Jawa Yezdi Motorcycles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 7:34 PM IST

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Hyderabad: మహింద్రా గ్రూప్ అనుబంధ సంస్థ క్లాసిక్ లెజెండ్స్‌లో భాగమైన జావా యెజ్డీ మోటార్‌సైకిల్స్, భారత్‌లో "జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్"ను విడుదల చేసింది. బెంగళూరులో జరుగుతున్న గ్లోబల్ చెస్ లీగ్ 2026 వేదికగా మహింద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహింద్రా ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను ఆవిష్కరించారు. ఈ కొత్త మోడల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2,08,942 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

ఇటీవల విడుదలైన "జావా 42 FJ ఆల్ స్టార్స్" తర్వాత, ఆల్ స్టార్స్ శ్రేణిలో చేరిన రెండో మోడల్ ఇది. ఈ రెండు ఎడిషన్లలో మెకానికల్ మార్పుల కంటే స్టైలింగ్ మార్పులకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

కలర్ ఆప్షన్లు: స్టాండర్డ్ జావా 42 బాబర్ ఆధారంగా రూపొందిన ఈ ఆల్ స్టార్స్ ఎడిషన్ కొత్త పెయింట్ ఆప్షన్లు, చెస్‌ నుంచి ప్రేరణ పొందిన చెక్డ్ గ్రాఫిక్స్, ప్రత్యేకమైన ఆల్ స్టార్స్ బ్యాడ్జింగ్‌తో వస్తుంది. ఈ మోడల్ 5 కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి:

జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్
జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్ (ఫొటో క్రెడిట్: Jawa Yezdi Motorcycles)
  • బ్లాక్ మిర్రర్ (Black Mirror)
  • షాడో బ్లాక్ (Shadow Black)
  • సిల్వర్ నైట్ (Silver Knight)
  • జాస్పర్ రెడ్ (Jasper Red)
  • మిస్టిక్ కాపర్ (Mystic Copper)

జావా సంస్థ ప్రకారం, ఆల్ స్టార్స్ సిరీస్ బైకులను క్యారెక్టర్, కండక్ట్, కరేజ్ అనే మూడు సూత్రాల ఆధారంగా రూపొందించారు. తమకంటూ ఓ ప్రత్యేక శైలిని చాటుకోవాలనుకునే రైడర్ల కోసమే ఈ బైక్​లను తీసుకొచ్చినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్
జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్ (ఫొటో క్రెడిట్: Jawa Yezdi Motorcycles)
కలర్ ఆప్షన్లుధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
మిస్టిక్ కాపర్రూ. 2,08,942
జాస్పర్ రెడ్రూ. 2,15,942
సిల్వర్ నైట్రూ. 2,15,942
షాడో బ్లాక్రూ. 2,17,942
బ్లాక్ మిర్రర్రూ. 2,19,942

ఈ బైక్​ను చెస్ టోర్నమెంట్‌లో లాంఛ్​ చేయడానికి గల ప్రత్యేక కారణాన్ని కంపెనీ వెల్లడించింది. స్వతంత్ర ఆలోచన, నిర్దిష్ట నియమాల సమ్మేళనమైన చెస్ తరహాలోనే తమ బైక్ డిజైన్ థీమ్ ఉంటుందని తెలిపేందుకే గ్లోబల్ చెస్ లీగ్ వేదికను ఎంచుకున్నట్లు జావా యెజ్డీ పేర్కొంది.

జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్
జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్ (ఫొటో క్రెడిట్: Jawa Yezdi Motorcycles)

ఇంజిన్ & మెకానికల్ వివరాలు: మెకానికల్‌గా, ఈ కొత్త "ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్".. స్టాండర్డ్ మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇది డబుల్ ఓవర్‌హెడ్ క్యామ్‌షాఫ్ట్‌లతో (DOHC) కూడిన 334cc, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 29.9 PS పవర్ అవుట్‌పుట్, 30 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ జత చేశారు.

ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో 35mm టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్, ఏడు స్థాయిల ప్రీలోడ్ అడ్జస్ట్‌మెంట్‌ను అందించే రియర్ మోనోషాక్ ఉన్నాయి. 42 బాబర్ డబుల్-క్రాడిల్ ఫ్రేమ్‌పై నిర్మితమైన ఈ బైక్, ఫ్లోటింగ్ తరహా సింగిల్-సీట్ డిజైన్‌తో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఈ సీటుకు క్యాంటిలివర్ స్టైల్ రియర్ సస్పెన్షన్ సపోర్ట్‌గా ఉంటుంది. ఈ మోటార్​సైకిల్​ 177 కిలోల కర్బ్ వెయిట్ (బరువు), 2.5 లీటర్ల ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్, 740mm సీటు ఎత్తు, 145mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్​తో వస్తుంది.

జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్
జావా ఆల్ స్టార్స్ 42 బాబర్ (ఫొటో క్రెడిట్: Jawa Yezdi Motorcycles)

బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ మోటార్‌సైకిల్ ముందు 280mm, వెనుక 240mm డిస్క్ బ్రేక్‌లు ఉన్నాయి. అదనపు భద్రత కోసం డ్యూయల్-ఛానల్ ABS (యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్) అందించారు. ఈ బైక్ ముందు 18-అంగుళాల, వెనుక 17-అంగుళాల వైర్-స్పోక్ వీల్స్‌పై నడుస్తుంది.

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