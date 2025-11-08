నెట్టింట '3I/ATLAS' ఇమేజ్!- ఇది ఏలియనా లేక కేవలం అంతరిక్ష శిలా?
సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న కామెట్ '3I/ATLAS' 3D రెండర్!- మీరూ ఓసారి చూసేయండి!
Published : November 8, 2025 at 12:51 PM IST
Hyderabad: సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ చిత్రం అంతరిక్ష ఔత్సాహికులు, శాస్త్రవేత్తలలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఉన్నది మూడవ ఇంటర్స్టెల్లార్ తోకచుక్క "3I/ATLAS" అని చెప్పుకుంటున్నారు. నాసా, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ (ESA) ఈ తోకచుక్కను ఇంటర్స్టెల్లార్ వస్తువుగా వర్గీకరించినప్పటికీ, ఈ చిత్రం గురించి ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం అందుబాటులో లేదు.
ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే?: JP అనే యూజర్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X"లో ఈ ఇమేజ్ను షేర్ చేశారు. ఇదే ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూ అంతరిక్ష ఔత్సాహికులలో ఉత్సుకతను పెంచింది. అందులో ఇది కామెట్ 3I/అట్లాస్ 'Most Realistic' ఇమేజ్ అని పేర్కొన్నారు. దీన్ని ఇమేజరీ డేటా, స్పెక్ట్రమ్ విశ్లేషణ ఆధారంగా జపనీస్ అంతరిక్ష సంస్థ రూపొందించినట్లు జోడించారు.
"ఇమేజరీ డేటా, స్పెక్ట్రమ్ విశ్లేషణ ఆధారంగా జపనీస్ అంతరిక్ష సంస్థ "3I/ATLAS" పాసిబుల్ చిత్రాన్ని విడుదల చేసింది. ఇదే ఈ తోకచుక్కపై ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత వాస్తవిక చిత్రం." - నెట్టింట ఇమేజ్తో పాటు చక్కర్లు కొడుతున్న సమాచారం
అయితే దీనిని అంతరిక్ష అధికారులు అధికారికంగా ధృవీకరించనప్పటికీ, ఇది ఈ తోకచుక్క మిస్టీరియస్ స్వభావం గురించి ఉత్సుకతను పెంచుతోంది. 2025లో NASA, ESA ఈ కామెట్ను మన సౌర వ్యవస్థ సరిహద్దుల వెలుపల నుంచి వస్తున్న మూడవ ఇంటర్స్టెల్లార్ విజిటర్గా గుర్తించాయి. దీని ఆవిష్కరణ, మూలం, శాస్త్రీయ ప్రాముఖ్యత గురించిన చర్చలు విస్తృతంగా జరిగాయి.
కామెట్ 3I/ATLAS: ఈ "కామెట్ 3I/ATLAS"ను జులై 1, 2025న NASA ఆస్టరాయిడ్ టెరెస్ట్రియల్-ఇంపాక్ట్ లాస్ట్ అలర్ట్ సిస్టమ్ (ATLAS) టెలిస్కోప్ ద్వారా గుర్తించారు. చిలీలోని రియో హుర్టాడోలోని ATLAS టెలిస్కోప్ ద్వారా ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. NASA సెంటర్ ఫర్ నియర్ ఎర్త్ ఆబ్జెక్ట్ స్టడీస్ (CNEOS) ప్రకారం, ఈ కామెట్ కక్ష్య సౌర వ్యవస్థ వెలుపల ఉంది, దీంతో ఇది ఇంటర్స్టెల్లార్ ఆబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది.
Tianwen-1 Mars orbiter successfully observed the interstellar object 3I/ATLAS in early October at a distance of ~29 million km, CNSA has just announced. https://t.co/3hOObkuZV1 https://t.co/HuV7TRFYzf pic.twitter.com/oHiS1dvNte— Andrew Jones (@AJ_FI) November 6, 2025
ఇంటర్స్టెల్లార్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏ నక్షత్రంతోనూ గురుత్వాకర్షణ బంధంలో లేని ఒక ఖగోళ వస్తువు. ఇవి మన సౌర వ్యవస్థ వెలుపలి నుంచి వచ్చి, కొద్దిసేపు దాని గుండా ప్రయాణించి మళ్లీ తిరిగి వెళ్లిపోతాయి. గ్రహశకలాలు, తోకచుక్కలు, లేదా "రోగ్" గ్రహాలు వంటివి ఇంటర్స్టెల్లార్ వస్తువులుగా ఉంటాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ "3I/ATLAS" మూడవ ఇంటర్స్టెల్లార్ విజిటర్ అని NASA ప్రకటించింది. ఇక ఇంతకుముందు రెండు ఇంటర్స్టెల్లార్ విజిటర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే.. గతంలో మరో రెండు తోకచుక్కలను గుర్తించారు. అవి 2017లో "1I/Aumuamua", 2019లో "2I/Borisov". వీటి పేర్లలోని 'I' అనే అక్షరం 'ఇంటర్స్టెల్లార్'ని సూచిస్తుంది. వాటి నంబర్లు ఆవిష్కరణ క్రమాన్ని సూచిస్తాయి.
BREAKING🚨: The mysterious interstellar object known as 3I/ATLAS, currently hidden behind the sun.. will reappear within days, and what happens next could change everything.— Pesquisador ! ☄️🪐🗿 (@ospensadorestt) October 29, 2025
Scientists believe it’s a comet... but some, including Harvard’s Avi Loeb, say its strange movements and… pic.twitter.com/tNWlHST4oe
తాజా "3I/ATLAS" తోకచుక్క విషయానికి వస్తే.. దీని పేరులోని ATLAS అనేది కామెట్లు, గ్రహశకలాలను పరిశీలించే NASA ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చింది. ఈ ఆవిష్కరణ అంతరిక్ష పరిశోధనా ప్రపంచంలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని తెరిచింది. ఈ తోకచుక్క గంటకు దాదాపు 2,10,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తోంది. అంటే సూర్యుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి దానిని సంగ్రహించలేదు. ఇది అక్టోబర్ 30, 2025న సూర్యుడికి అతి దగ్గరగా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ తోకచుక్క సౌర వ్యవస్థ నుంచి మళ్లీ వెలుపలి ప్రాంతాల వైపు వెళ్లిపోతోంది.