జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ నుంచి రెండు EV కార్లు- లాంఛ్ ఎప్పుడో తెలుసా?
జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ 2026లో రెండు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను విడుదల చేయనుంది. వీటిలో రేంజ్ రోవర్ ఎలక్ట్రిక్, జాగ్వార్ ఎలక్ట్రిక్ 4-డోర్ GT ఉన్నాయి.
Published : December 29, 2025 at 12:35 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ SUV తయారీ సంస్థ జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో తన అన్ని మోడళ్లను అంతర్గత దహన యంత్రాలతో విక్రయిస్తోంది. కానీ 2026లో అది మారే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే కంపెనీ 2026లో రెండు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను విడుదల చేయనుంది. వీటిలో రేంజ్ రోవర్ ఎలక్ట్రిక్, జాగ్వార్ ఎలక్ట్రిక్ 4-డోర్ GT ఉన్నాయి. ఇది జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ ఎలక్ట్రిక్ లగ్జరీ విభాగంలోకి తిరిగి ప్రవేశించడాన్ని సూచిస్తుంది.
1. 2026 రేంజ్ రోవర్ ఎలక్ట్రిక్:
లాంఛ్ (అంచనా): 2026 ప్రథమార్థం, అంచనా ధర: రూ. 3 కోట్లు, బ్యాటరీ: 118 kWh
సుదీర్ఘ నిరీక్షణ అనంతరం, పూర్తిగా విద్యుత్తుతో నడిచే రేంజ్ రోవర్ ఎట్టకేలకూ 2026లో విడుదల కానుంది. ఇది 118 kWh NMC బ్యాటరీ, ప్రతి యాక్సిల్పై ఒకటి చొప్పున డ్యూయల్ మోటార్లను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది మొత్తంగా 550 hp పవర్, 850 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. 800V ఆర్కిటెక్చర్ 350kW వరకు ఛార్జింగ్ వేగాన్ని అనుమతిస్తుంది. దీన్ని ఇంకా హోమోలోగేట్ చేయనప్పటికీ, రేంజ్ రోవర్ 530 కిలోమీటర్ల WLTP రేంజ్ను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. డిజైన్ పరంగా, ఇది ఎక్కువగా దాని ICE (అంతర్గత దహన యంత్రం) వెర్షన్ మాదిరిగానే ఉంటుందని, దీని నుంచి వేరు చేయడానికి గ్రిల్లో స్వల్ప మార్పు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఇక క్యాబిన్ విషయానికొస్తే, అది కూడా చాలా వరకు అలాగే ఉంటుంది. జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్, ఈ BEV (బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనం) పవర్ట్రెయిన్ను ప్రయాణీకుల లేదా సామాను ఉంచే స్థలానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించకుండా ఉండేలా చూసుకుంది. దీనిలో స్టాండర్డ్, లాంగ్-వీల్బేస్ వెర్షన్లు రెండింటినీ ప్లాన్ చేశారు. ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్ రోవర్ SVకి కూడా కొన్ని ప్రత్యేక ఎడిషన్లు లభించనున్నాయి. వాటిలో అద్భుతమైన బ్లాక్ ఎడిషన్, ఇంకా ఆవిష్కరించని SV అల్ట్రాతో ఉన్నాయి.
చిన్న రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SV కూడా కనీసం రెండు ప్రత్యేక ఎడిషన్లను అందుకోనుంది. వాటిలో ఖతర్నాక్ బ్లాక్ ఎడిషన్, తేలికపాటి కార్బన్ ఎడిషన్ ఉన్నాయి. ఈ 2026 రేంజ్ రోవర్ ధర సుమారు రూ. 3 కోట్లు (సుమారు $30 మిలియన్ USD) ఉంటుందని, 2026 ద్వితీయార్థంలో లాంఛ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
2026 Jaguar Electric 4-door GT:
లాంఛ్ (అంచనా): 2026 ద్వితీయార్థం
జాగ్వార్ తన ఎలక్ట్రిక్ 4-డోర్ GT అభివృద్ధిని వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. దీన్ని 2026 చివరిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత భారతదేశంలో కూడా విడుదల కానుంది. ఈ కారును JEA (జాగ్వార్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్కిటెక్చర్) అనే కొత్త EV ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించనున్నారు. UKలోని సోలిహుల్లో దీన్ని ఉత్పత్తి చేయనున్నారు.
కొన్ని మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఇది 700km కంటే ఎక్కువ రేంజ్ను, దాదాపు 580 hp శక్తిని అందిస్తుంది. దీనిపై ఎక్కువ వివరాలు వెల్లడి కానప్పటికీ, UKలో పరీక్షల సమయంలో కనిపించిన అస్పష్టమైన ఒక ప్రొటోటైప్ దాని పొడవైన, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న రూపాన్ని వెల్లడించింది.
దీని డిజైన్ టైప్ 00 కాన్సెప్ట్ను పోలి ఉంటుంది. పొడవైన, చదునైన బోనెట్తో స్ట్రెయిట్గా ఉండే ముందు భాగం, వాలుగా ఉండే రూఫ్లైన్, చిన్న డెక్లిడ్- ఇవన్నీ క్లాసిక్ 4-డోర్ల GT సిల్హౌట్ను సృష్టిస్తాయి. ఈ "2026 జాగ్వార్ ఎలక్ట్రిక్ 4-డోర్ GT" 2026 ద్వితీయార్థంలో లాంఛ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.