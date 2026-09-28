రూ.9,649కే ఐటెల్ 'జెనో 300'- ఈ ఫోన్ కొనడం వర్త్ అవుతుందా?
రూ.10వేల లోపు కొత్త ఫోన్ కొనాలని చూస్తున్నారా? భారత మార్కెట్లో రూ.9,649 ధరతో ఐటెల్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ "Zeno 300" అందుబాటులో ఉంది. అయితే కొనే ముందు దాని ఫీచర్లు, ప్లస్-మైనస్లు ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.
Published : September 28, 2026 at 5:21 PM IST
Hyderabad: ఐటెల్ సంస్థ రూ. 10,000 లోపు ధరల విభాగంలో ఒక కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. జెనో 300 పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ 4G ఫోన్ కాంపాక్ట్ డిస్ప్లే, దృఢమైన బాడీతో వస్తోంది. ఫీచర్ ఫోన్ నుంచి స్మార్ట్ఫోన్కు మారాలనుకునే ఎంట్రీ లెవల్ యూజర్లకు, మొదటిసారి స్మార్ట్ఫోన్ కొనే యువతకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.
ఎంట్రీ-లెవల్లో ఆకర్షణీయమైన ఎంపిక: రూ. 9,649 ధర కలిగిన ఈ "ఐటెల్ జీనో 300" ఎంట్రీ-లెవల్ కేటగిరీలో ఒక ఆకర్షణీయమైన ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా హై-ఎండ్ పనితీరు కంటే మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్, దృఢమైన మన్నికకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక. దీనిని ప్రధానంగా 'ఫీచర్ ఫోన్ల' నుంచి 'స్మార్ట్ఫోన్ల'కు మారేవారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. ఇది విద్యార్థులకు, లేదా విశ్వసనీయమైన బ్యాకప్ డివైస్ కావాలనుకునే వారికి బాగుంటుంది.
ధర, లభ్యత, సేల్ వివరాలు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం ఒకే ఒక 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో ప్రవేశపెట్టింది. దీని ధరను రూ. 9,649గా నిర్ణయించింది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త ఫోన్ మార్కెట్లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- సిల్వర్ మిస్ట్
- క్లాసిక్ బ్లాక్
- లావెండర్ పర్పుల్
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం అమెజాన్ ఇండియా (Amazon India)లో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది.
డిస్ప్లే & ఎర్గోనామిక్స్: ఈ ఫోన్ 6.56 అంగుళాల LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది HD+ రిజల్యూషన్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ విభాగంలోని చాలా ఫోన్లు 6.75 అంగుళాలు లేదా అంతకంటే పెద్ద స్క్రీన్లతో వస్తుండగా, జెనో 300 పరిమాణం చిన్నగా ఉండటం వల్ల దీనిని ఉపయోగించడం మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. చిన్న చేతులు ఉన్నవారు కూడా స్క్రీన్ పైభాగాన్ని సులభంగా అందుకోవచ్చు.
ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ & పనితీరు: ఈ ఫోన్ Unisoc T7100 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఈ చిప్సెట్ 4G కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. చాటింగ్, వీడియోలు చూడటం, వెబ్ బ్రౌజింగ్, సాధారణ 2D గేమ్స్ ఆడటం వంటి రోజువారీ పనులకు దీని పనితీరు సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లో పెద్ద 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా, సాఫ్ట్వేర్ & ఇతర ఫీచర్లు: కెమెరా విషయానికి వస్తే, వెనుకవైపు 8MP మెయిన్ కెమెరా, ముందువైపు 5MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 గో ఎడిషన్పై రన్ అవుతుంది. పరిమిత RAM, తక్కువ పవర్ ఉన్న హార్డ్వేర్కు ఈ లైట్ వెర్షన్ అనుకూలంగా ఉంటుంది.
అదనపు ఫీచర్లలో DTS ఆడియో, సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, MIL-STD-810H మిలిటరీ గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్ ఉన్నాయి. నెట్వర్క్ సరిగా లేని చోట బ్లూటూత్ ద్వారా కాల్స్ చేసుకునేందుకు వీలుగా 'అల్ట్రాలింక్ ఫ్రీ కాల్' ఫీచర్ను కూడా ఐటెల్ ఇచ్చింది. అయితే ఇది ఐటెల్ యూజర్ల మధ్య, పరిమిత పరిధిలో మాత్రమే పనిచేస్తుంది.
దీనికి తోడు ఐటెల్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్తో 100 రోజుల ఉచిత స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్ వారంటీ కూడా అందిస్తోంది.
ఈ ఫోన్ కొనాలా వద్దా?: ప్రస్తుతం రూ.10,000 లోపు బడ్జెట్లో చాలా బ్రాండ్లు కేవలం 4G ఫోన్లను మాత్రమే అందిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ బడ్జెట్లో ఫోన్ కోరుకునే వారికి "ఐటెల్ జెనో 300" మంచి ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు. రాబోయే కొన్నేళ్ల పాటు 4G కనెక్టివిటీతో సరిపెట్టుకుంటాను అనుకునే వారికి ఇది సరిపోతుంది.
దీని కెమెరా క్వాలిటీ, పనితీరు ఖరీదైన ఫోన్లతో సమానంగా ఉండకపోయినా, మొదటిసారి స్మార్ట్ఫోన్ వాడేవారికి, వీడియోలు, సినిమాలు చూడటానికి, సోషల్ మీడియా వాడటానికి ఇది అనుకూలంగానే ఉంటుంది.