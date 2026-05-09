మార్కెట్లోకి కొత్త ఫోన్ వచ్చింది- రూ. 10,399లకే!

5,000mAh బ్యాటరీ, 13-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాతో భారతదేశంలో ఐటెల్ జెనో 200 స్మార్ట్​ఫోన్ విడుదలయింది.

Itel Zeno 200 Launched in India With 5,000mAh Battery, 13-Megapixel Rear Camera (Photo Credit- Itel)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 10:32 AM IST

Hyderabad: ఐటెల్ జెనో 200 శుక్రవారం భారతదేశంలో విడుదలైంది. ఇది ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వచ్చిన జెనో 100 మోడల్‌ సరసన చేరింది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ ప్రస్తుతం దేశంలో సింగిల్ RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో, మూడు రంగులలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 5,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్​ చేస్తే 30 గంటలకు పైగా మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని వెనుక భాగంలో దీర్ఘచతురస్రాకార కెమెరా మాడ్యూల్‌లో LED ఫ్లాష్‌తో పాటు 13-మెగాపిక్సెల్ సింగిల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది. ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే, ఈ "ఐటెల్ జెనో 200" ఆక్టా కోర్ యూనిసోక్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది.

ఐటెల్ జెన్ 200 ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో ఈ కొత్త ఐటెల్ జెన్ 200 ధర రూ. 10,399 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 4GB RAM + 128GB అంతర్గత స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది.

సేల్, ఆఫర్ల వివరాలు: ఈ సరికొత్త జెనో సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రస్తుతం Amazon ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై రూ. 549 ఎక్స్‌చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తోంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • కామెట్ ఆరెంజ్ (Comet Orange)
  • మీటియర్ టైటానియం (Meteor Titanium)
  • నైట్లీ బ్లూ (Nightly Blue)

ఐటెల్ జెనో 200 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్​లో 6.75-అంగుళాల HD+ (720 x 1,600 పిక్సెల్స్) IPS LCD టచ్‌స్క్రీన్‌ ఉంది. ఈ స్క్రీన్ గరిష్ఠంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు, 16.7 మిలియన్ రంగులు, 260 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 590 నిట్స్​ వరకు పీక్ బ్రైట్​నెస్, 83.5 శాతం NTSC కలర్ గ్యామట్‌ను అందిస్తుంది.

IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP65 రేటింగ్‌తో పాటు ఇది MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్​తో వస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్ SIM సపోర్టెడ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ Android 15 (Go edition) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై పనిచేస్తుంది.

ప్రాసెసర్: కొత్త ఐటెల్ జెనో 200 స్మార్ట్‌ఫోన్, 12nm ప్రాసెస్​పై రూపొందించిన ఆక్టా-కోర్ Unisoc T7250 చిప్‌సెట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఈ SoC గరిష్ఠంగా 1.8GHz క్లాక్ వేగాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇది 4GB LPDDR4x RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యంతో వస్తుంది. భద్రత కోసం ఈ కొత్త ఐటెల్ జెనో 200లో ఫేస్ అన్‌లాక్ సపోర్ట్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, ఐటెల్ జెనో 200 వెనుక భాగంలో f/1.85 అపెర్చర్‌తో కూడిన ఒకే ఒక 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది ఒక ఇన్‌ఫ్రారెడ్ సెన్సార్​తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా, సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 5-మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరా కూడా ఉంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ గరిష్ఠంగా 1080p/30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 4G LTE, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్, అల్ట్రాలింక్, కనెక్టివిటీ కోసం USB Type-C పోర్ట్ వంటి సదుపాయాలతో వస్తుంది.

బరువు, మందం: ఇది 8.29mm మందంతో, సుమారు 185 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

