ఫ్లాగ్షిప్ 'వన్ప్లస్ 13S'ను పోలిన డిజైన్తో ఐటెల్ స్మార్ట్ఫోన్- రూ. 6,799లకే!
స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఐటెల్ రూ. 6,799 ప్రారంభ ధర, 100 రోజుల వరకు ఉచిత స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్తో బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ విభాగంలో తన కొత్త "ఐటెల్ A100 4G" మోడల్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది.
Published : February 10, 2026 at 3:27 PM IST
Hyderabad: ఐటెల్ భారత మార్కెట్లో తన A-సిరీస్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు 'ఐటెల్ A100 4G'. ఈ ఫోన్ను 2025లో విడుదలైన వన్ప్లస్ ఫ్లాగ్షిప్ "వన్ప్లస్ 13S" మోడల్ను పోలిన డిజైన్తో తీసుకొచ్చింది. కంపెనీ దీన్ని ఈ సెగ్మెంట్లో మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫోన్గా చెబుతోంది. ఈ ఫోన్ MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్తో మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నికను అందిస్తుందని పేర్కొంది.
ఇది 4GB వరకు RAM కలిగిన UniSoc T7100 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్లో 8MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీ వంటి అనేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రూ. 6,799 ప్రారంభ ధరతో లాంఛ్ అయిన ఈ ఫోన్ బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్న వారికి గొప్ప ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. ఈ కొత్త ఫోన్ను కొనుగోలు చేసే ముందు మీరు తెలుసుకోవలసిన ఐదు కీలక ఫీచర్లతో పాటు ధర వివరాలను పరిశీలిద్దాం రండి.
ఐటెల్ A100 4G ధర, లభ్యత: భారత మార్కెట్లో ఈ ఐటెల్ A100 4G రెండు RAM అండ్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో లభిస్తుంది. వాటిలో మొదటి 3GB RAM, 64GB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.6,799. ఇక రెండవ 4GB RAM, 64GB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.7,499.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది సిల్క్ గ్రీన్, ప్యూర్ బ్లాక్, టైటానియం గోల్డ్ అనే మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ ఫోన్ను భారతదేశంలోని రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. కంపెనీ దీనికి 100 రోజుల వరకు ఉచిత స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్ను కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది.
Itel A100 4G కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 269PPI పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 180Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్తో 6.6-అంగుళాల (720 x 1,612 పిక్సెల్స్) HD+ IPS LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ 4GB వరకు RAM, 64GB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో ఆక్టా-కోర్ UniSoC T7100 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 8GB వరకు వర్చువల్ RAM విస్తరణకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా: ఇది LED ఫ్లాష్తో 8MP వెనుక కెమెరా, 5MP ముందు కెమెరాను కలిగి ఉంది.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్: ఈ కొత్త "ఐటెల్ A100 4G" ఫోన్ 10W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 5,000mAh బ్యాటరీని అందిస్తుంది.
కనెక్టివిటీ: ఈ హ్యాండ్సెట్లోని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 4G LTE, బ్లూటూత్, Wi-Fi, GPS, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, IR బ్లాస్టర్, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.
ఇతర ఫీచర్లు: ఐటెల్ A100 4G డ్యూయల్ నానో-సిమ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా itel OS 15 పై నడుస్తుంది. ఇది నెట్వర్క్ కవరేజ్ లేని ప్రాంతాల్లోని ఇతర ఐటెల్ వినియోగదారులకు కాల్స్ చేయడానికి వినియోగదారులను అనుమతించే "UltraLink" ఫీచర్ను కలిగి ఉంది. ఇది IPX4 స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్, MIL-STD-810H మిలిటరీ స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేషన్ను కూడా అందిస్తుంది.