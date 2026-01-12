ETV Bharat / technology

ఇస్రో 'అన్వేష'ణ ప్రారంభం- నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన PSLV-C62- కానీ!

భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో ఈ ఏడాది తొలి మిషన్​లో భాగంగా PSLV- C62 రాకెట్​ను ప్రయోగించింది. అయితే ప్రయోగంలో చిన్న అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

ISRO PSLV C62 Mission
ISRO PSLV C62 Mission (Photo Credit- X/ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 10:38 AM IST

Hyderabad: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో 2026 స్పేస్ క్యాలెండర్​లో తొలి బోణీ కొట్టింది. నేడు (జనవరి 12,2025) 260 టన్నుల బరువున్న PSLV-C62 రాకెట్‌లో "EOS-N1" ఉపగ్రహంతో పాటు స్వదేశీ, విదేశాలకు చెందిన 14 ఇతర ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. సరిగ్గా ఉదయం 10 గంటల 18 నిమిషాల 30 సెకన్లకు శ్రీహరికోట నుంచి "PSLV-C62" నిప్పులు కక్కుతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. అయితే వీటిని కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టే సమయంలో కొంత అంతరాయం ఏర్పండింది. ప్రయోగం మూడో దశ వరకూ సాఫీగానే సాగిందని, అయితే ఆ తర్వాత రాకెట్​లో కొంత సమస్య తలెత్తినట్లు ఇస్రో ఛైర్మన్ వి. నారాయణన్ వెల్లడించారు.

ఈ PSLV-C62/EOS-N1 ప్రయోగం కోసం కౌంట్‌డౌన్ ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12:48 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఈ మిషన్ ద్వారా 14వందల 85 కిలోల బరువున్న "EOS-N1" ఉపగ్రహంతో పాటు మరో 14 బుల్లి ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించారు. DRDO అభివృద్ధి చేసిన ఈ "EOS-N1" ఉపగ్రహానికి "అన్వేష" అనే పేరు పెట్టారు. ఈ "అన్వేష" భారతదేశం నిఘా సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేస్తుంది. శత్రువు కదలికలను పర్యవేక్షించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇకపోతే ఈ ఉపగ్రహాలన్నింటినీ ఇస్రో వాణిజ్య విభాగం, న్యూస్పేస్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ (NSIL) పర్యవేక్షణలో ప్రయోగించారు.

PSLV-C62 ప్రత్యేకత: ఇది 2026లో భారతదేశం మొదటి ఆర్బిటల్ స్పేస్ మిషన్. చంద్రయాన్-1, మంగళయాన్, ఆదిత్య-L1 వంటి చారిత్రాత్మక మిషన్లను ఇదే రాకెట్​ ద్వారా ప్రయోగించారు. ఇప్పటి వరకూ PSLV రాకెట్ 63 ప్రయాణాలను పూర్తి చేయగా తాజా ప్రయోగం ఈ PSLV సిరీస్​లో 64వది.

అన్వేష్​ HRS టెక్నాలజీ: అన్వేష్ ఉపగ్రహం 'హైపర్‌స్పెక్ట్రల్ రిమోట్ సెన్సింగ్' (HRS)ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది కాంతి విస్తృత వర్ణపటాన్ని గుర్తిస్తుంది. దీనర్థం ఇది కేవలం కొన్నింటిని మాత్రమే కాకుండా వందలాది సూక్ష్మ కాంతి ఛాయలను సంగ్రహించగలదు. ఈ ఉపగ్రహం ద్వారా గుర్తించిన సూక్ష్మ ఛాయలు చిత్రంలోని వాస్తవ వస్తువును గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది స్కానర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇది వివిధ రకాల నేల, మొక్కలు, మానవ కార్యకలాపాలు లేదా ఏదైనా వస్తువును వాటి ప్రకాశం ఆధారంగా గుర్తించగలదు.

రక్షణ రంగంలో ప్రాముఖ్యత:

  • అడవులను పర్యవేక్షించడం, మైనింగ్ చేయడం, గ్రీన్‌హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను కొలవడం వంటి పనులకు ఈ తరహా ఉపగ్రహాలను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి సైన్యానికి రహస్య ఆయుధాలుగా పనిచేస్తాయి.
  • ఆర్మీ ట్యాంక్ దాని గుండా వెళ్లగలదా? లేదా? అని నిర్ణయించేందుకు HRS ఒక ప్రాంతంలోని నేల రకాన్ని గుర్తించగలదు. అది ఎడారి లేదా జిగట నేల అయితే మనకు ముందుగానే సూచిస్తుంది.
  • అటవీ ప్రాంతాలలో చెట్లు, మొక్కల వెనుక దాక్కోవడం, ఏదైనా దాచడం సులభం. అయితే ఈ HRS సాంకేతికత పొదల్లో దాక్కున్న శత్రు సైనికులను లేదా నది నీటి కింద దాగి ఉన్న ఆయుధాలను సైతం గుర్తించగలదు.
  • యుద్ధ సమయంలో 3D చిత్రాలను ఉపయోగించి అనుకరణలను రూపొందించడానికి HRS డేటా, చిత్రాలను ఉపయోగించవచ్చు. సైన్యాలు, శత్రు దళాల కదలికలకు సరైన మార్గాలను అర్థం చేసుకోవచ్చు. తద్వారా సరిహద్దు ప్రాంతాలలో శత్రువు కదలికలను పర్యవేక్షించవచ్చు.

