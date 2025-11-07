PSLV అభివృద్ధిలో 50 శాతాన్ని ఇండస్ట్రీ కన్సార్టియానికి బదిలీ చేసే యోచనలో ఇస్రో: వి. నారాయణన్
IMS 2025 ఏడవ ఎడిషన్లో పాల్గొన్న ఇస్రో ఛైర్మన్- ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడి!
Published : November 7, 2025 at 11:01 AM IST
Hyderabad: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో తన పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ (PSLV) అభివృద్ధిలో 50 శాతాన్ని ఇండస్ట్రీ కన్సార్టియానికి బదిలీ చేయాలని చూస్తోంది. భారతదేశ అంతరిక్ష, రక్షణ, జనరల్ ఇంజనీరింగ్ రంగాలకు ప్రధాన వాణిజ్య ప్రదర్శన అయిన "ఇండియా మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ షో 2025" (IMS 2025) ఏడవ ఎడిషన్ బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ (BIEC)లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఇస్రో ఛైర్మన్ వి.నారాయణన్ ఈ మేరకు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో దేశీయ ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్, ఇంజనీరింగ్ రంగాల సామర్థ్యాలను ప్రశంసిస్తూ మాట్లాడిన ఆయన ఇస్రో ఇప్పటికే తన కార్యకలాపాల కోసం దాదాపు 80 నుంచి 85% వ్యవస్థలను ఇలా అప్పగిస్తోందని అన్నారు.
"ఈ రోజు మీరు భారతదేశానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడే PSLVని చూస్తే, HAL, L&T నేతృత్వంలోని భారతీయ కన్సార్టియం మొదటి రాకెట్ను ఉత్పత్తి చేసింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేలోపు అంటే ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి నాటికి దీనిని ప్రయోగించబోతున్నాం. ఈ క్రమంలో రెండు ప్రయోగాలలో (భారతీయ కన్సార్టియం ద్వారా) విజయం సాధించిన తర్వాత PSLV అభివృద్ధిలో కనీసం 50 శాతాన్ని నేరుగా ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ కన్సార్టియంకు అప్పగించాలనేది మా ప్రణాళిక" అని నారాయణన్ వివరించారు.
ఐదేళ్లలో 50 ప్రయోగాలు: దాదాపు 450 పరిశ్రమలు ఇస్రో కార్యకలాపాలకు దోహదపడుతున్నాయి. అంతరిక్ష రంగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సంస్కరణలు ఈ పరిశ్రమలకు పెద్దఎత్తున ఊపునిచ్చాయి. భారతదేశం ప్రస్తుతం కమ్యూనికేషన్, నావిగేషన్, భూ పరిశీలన అవసరాలకు ఉపయోగపడే 56 ఉపగ్రహాలను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంఖ్యను మూడు నుంచి నాలుగు రెట్లు పెంచనున్నట్లు ఇస్రో చీఫ్ అన్నారు. ప్రధాని మోదీ రాబోయే ఐదేళ్లలో వార్షిక ప్రయోగాల సంఖ్యను ప్రస్తుత 10-12 నుంచి దాదాపు 50కి పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని తెలిపారు.
ఇస్రో మార్చి 2026 చివరి నాటికి 7 మిషన్లను ప్రారంభించే లక్ష్యంతో ఉంది. వాటిలో గగన్యాన్ కార్యక్రమం కింద మొదటి మానవరహిత మిషన్ (Unmanned Mission) కూడా ఉంది. ఈ మానవరహిత ప్రయోగాలలో మొదటిది "G1 మిషన్". దీన్ని మార్చి 2026 నాటికి ప్రయోగించే యోచనలో ఉన్నామని వి. నారాయణన్ వెల్లడించారు.
"మా గగన్యాన్ కార్యక్రమం బాగా పురోగమిస్తోంది. ఇది అధునాతన దశ (Advanced Stage)లో ఉంది. ఇందుకు సంబంధించిన పరికరాలన్నీ శ్రీహరికోటకు చేరుకున్నాయి. వాటిని అసెంబుల్ చేస్తున్నాం. గగన్యాన్ కోసం మూడు మానవరహిత మిషన్లను ప్లాన్ చేసాం. మొదటిది మానవరహిత 'G1 మిషన్'. ఇది ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేలోపు పూర్తవుతుంది" అని ఆయన చెప్పారు.
గగన్యాన్ లక్ష్యం?: భారతదేశం మానవులను అంతరిక్షంలోకి పంపించి సురక్షితంగా భూమికి తిరిగి తీసుకురాగల సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించడమే ఈ మిషన్ లక్ష్యం. భారత తొలి మానవ అంతరిక్ష మిషన్గా చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులో సిబ్బంది భద్రతకు సంబంధించిన కీలకమైన వ్యవస్థలను పరీక్షించడానికి ముందస్తు మానవరహిత (మనుషులు లేని) మిషన్లు కూడా ఉన్నాయి.
క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇస్రో ముందుగా మొత్తం మూడు మానవరహిత టెస్ట్ ఫ్లైట్లను ప్రారంభిస్తుంది. తొలి రెండు దశల్లో వ్యోమగాములు ఎవరూ లేకుండానే గగన్యాన్ ప్రయోగ పరీక్ష జరుగుతుంది. మూడో దశలో వ్యోమ్ మిత్ర అనే హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో గగన్యాన్ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించనున్నారు. మానవరహిత ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత మానవసహిత (మనుషులు ఉన్న) మిషన్కు వెళ్లనున్నారు.
ఇందులో భాగంగా మొదటి మిషన్ను మార్చి 2026 నాటికి శ్రీహరికోట నుంచి లాంఛ్ చేసేందుకు షెడ్యూల్ చేశారు. ఈ మిషన్కు సంబంధించిన చాలా పరీక్షలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. అంతా అనుకున్నట్లుగానే జరిగితే మానవసహిత గగన్యాన్ మిషన్ 2027 సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో ప్రారంభించనున్నారు. తద్వారా మానవులను స్వతంత్రంగా అంతరిక్షంలోకి పంపిన నాలుగో దేశంగా అవతరించే దిశగా భారత్ పయనిస్తోంది.