ఇస్రో మరో ఘనత: PSLV మూడో దశ పరీక్ష విజయవంతం
శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో PSLV రాకెట్ మూడో దశ (PS3) గ్రౌండ్ స్టాటిక్ టెస్ట్ను ఇస్రో విజయవంతంగా నిర్వహించింది.
Published : November 13, 2026 at 3:18 PM IST
Hyderabad: అంతరిక్ష సాంకేతిక రంగంలో ఇస్రో మరో కీలక మైలురాయిని అధిగమించింది. గురువారం (నవంబర్ 12న) శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో PSLV రాకెట్ మూడో దశ PS3 గ్రౌండ్ స్టాటిక్ టెస్ట్ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. గతంలో చేపట్టిన PSLV-C61 / EOS-09, PSLV-C62 / EOS-N1 మిషన్ల సమయంలో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపాల నేపథ్యంలో PS3 దశను సమగ్రంగా సమీక్షించి, పటిష్టం చేసిన తర్వాతే ఈ పరీక్ష చేపట్టారు.
PS3 దశలో ఇస్రో చేపట్టిన కీలక మెరుగుదలలు ఇవే: ఇస్రో అందించిన సమాచారం ప్రకారం, గత మిషన్లలో ఎదురైన లోపాలను అధిగమించేందుకు PS3 దశ రూపకల్పనపై (Configuration) శాస్త్రవేత్తలు సమగ్ర సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా డిజైన్ మార్జిన్లు, ముడి పదార్థాల ప్రమాణాలు, అసెంబ్లీ ప్రక్రియలు, నాణ్యత తనిఖీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి కింది మార్పులు చేశారు:
- నాజిల్ డిజైన్ & సీలింగ్ వ్యవస్థ: డిజైన్ సామర్థ్యాన్ని (Design Margins) పెంచేందుకు నాజిల్ డిజైన్లో కీలక మెరుగుదలలు చేశారు. అంతేకాకుండా, విడిభాగాల యాంత్రిక అనుసంధానాలను (Mechanical Interfaces) బలోపేతం చేసి, సీలింగ్ వ్యవస్థలలో అదనపు భద్రతా పొరను (Redundancy) చేర్చారు.
- కఠినమైన నాణ్యత తనిఖీలు (NDT): రాకెట్ విడిభాగాలను అమర్చడం (Assembly) నుంచి వాటి రవాణా వరకు ప్రతి దశలోనూ ఆధునిక విధానాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఏవైనా సూక్ష్మ లోపాలు ఉన్నా గుర్తించేందుకు 'నాన్-డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్' (NDT) ప్రోటోకాల్లను పటిష్టంగా అమలు చేశారు.
- ముడి పదార్థాల ప్రమాణాలు: తయారీలో వినియోగించే ముడి పదార్థాల నాణ్యతా ప్రమాణాలను మరింత కఠినతరం చేశారు.
తదుపరి కార్యాచరణ:
ఈ మార్పుల అనంతరం, నవంబర్ 12న PS3 సాలిడ్ మోటార్ దశ కొత్త వెర్షన్ను విజయవంతంగా పరీక్షించారు. ఈ పరీక్ష ద్వారా సేకరించిన డేటాను సమగ్రంగా విశ్లేషించి, సమీక్షించిన తర్వాత మరిన్ని పరీక్షలను నిర్వహించాలని ISRO యోచిస్తోంది.