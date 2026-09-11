ముంచుకొస్తున్న ముప్పు: పసిఫిక్లో పడిపోయిన 'క్లోరోఫిల్-ఎ' స్థాయిలు!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణాన్ని అతలాకుతలం చేసే 'ఎల్ నినో' ప్రభావం పసిఫిక్లో మొదలైంది. సముద్ర ఉపరితలంపై 'క్లోరోఫిల్-ఎ' తగ్గుదలను ఇస్రో 'ఓషన్శాట్-3' గుర్తించింది. ఇది రాబోయే వాతావరణ విపత్తులకు ముందస్తు సంకేతమని NRSC శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Published : September 11, 2026 at 9:02 PM IST
Hyderabad: పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో 'ఎల్ నినో' (El Nino) వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దీని ప్రభావం ఇప్పటికే కనిపించడం మొదలైంది. భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో)కు చెందిన 'ఓషన్శాట్-3' (Oceansat-3) శాటిలైట్ జూన్ 2026లో పసిఫిక్ సముద్ర ఉపరితలంపై 'క్లోరోఫిల్-ఎ' స్థాయిల్లో భారీ తగ్గుదలను గుర్తించింది. సముద్ర జీవ ఉత్పాదకతకు క్లోరోఫిల్-ఎ కీలక సూచిక.
భూమధ్యరేఖా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సముద్ర ఉపరితల గాలుల దిశ మారడమే క్లోరోఫిల్ స్థాయిలు పడిపోవడానికి కారణమని ఓషన్శాట్-3 డేటా వెల్లడిస్తోంది. రాబోయే నెలల్లో 'ఎల్ నినో' మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్న వేళ.. ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు సేకరించిన ఈ ఆధారాలు పసిఫిక్లో మారుతున్న భౌతిక, జీవ సంబంధిత పరిస్థితులకు ముందస్తు సంకేతంగా నిలుస్తున్నాయి.
El Niño is leaving its fingerprint on the ocean—and ISRO’s satellite is watching!— ISRO (@isro) September 11, 2026
ISRO’s EOS-06 (Oceansat-3) is detecting a reduction in ocean Chlorophyll-a for the month of June 2026, indicating changes in tiny marine plants (phytoplankton), along with a shift in surface… pic.twitter.com/tMRR8pdBuD
పరిశోధనలో తేలింది ఇదే (2024-2025 వర్సెస్ 2026):
హైదరాబాద్లోని ఇస్రో నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ (NRSC) శాస్త్రవేత్తలు 2023, 2024, 2025, 2026 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల శాటిలైట్ డేటాను క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించారు.
- 2024 & 2025: ఈ సంవత్సరాల జూన్ నెలల్లో సముద్ర పరిస్థితులు సాధారణంగా (Neutral ENSO conditions) ఉన్నాయి. ఎలాంటి మార్పులు నమోదు కాలేదు.
- జూన్ 2026: ఎల్ నినో పరిస్థితులు బలపడటం ప్రారంభం కావడంతో, సముద్ర ఉపరితల 'క్లోరోఫిల్-ఎ'లో స్పష్టమైన క్షీణత కనిపించింది. గత రెండేళ్లతో పోలిస్తే ఇది పూర్తిగా భిన్నమైన మార్పు.
ఓషన్ శాట్-3 (EOS-06) ప్రత్యేకత: సముద్రాలు, వాతావరణాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు ఇస్రో 2022లో ఓషన్ శాట్-3 (ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ EOS-06)ను ప్రయోగించింది. ఇందులోని అత్యాధునిక సెన్సార్లు సముద్రంలోని భౌతిక పరిస్థితులతో పాటు సముద్ర జీవరాశిలో వచ్చే మార్పులను పర్యవేక్షించగలవు. ప్రస్తుత ఎల్ నినో ప్రభావం సముద్ర జీవరాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ శాటిలైట్ డేటా శాస్త్రవేత్తలకు ఎంతో కీలకంగా మారింది.
గాలుల దిశలో మార్పు.. కుంచించుకుపోతున్న హరిత ప్రాంతం:
ఈ 'ఎల్ నినో' ప్రభావం వల్ల సముద్ర ఉపరితల గాలుల దిశలో కూడా ఊహించని మార్పులు వచ్చాయని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. సాధారణంగా తూర్పు వైపు నుంచి వీచే సముద్ర ఉపరితల గాలులు, ఇప్పుడు పడమర వైపునకు (Westerlies) మళ్లాయి.
దీంతో పాటు, ఏప్రిల్-జూన్ 2026 కాలంలో అధిక క్లోరోఫిల్ సాంద్రత కలిగిన సముద్ర ప్రాంతం పరిమాణంలో గణనీయంగా కుంచించుకుపోయింది. గతంతో పోలిస్తే ఈ హరిత ఉత్పాదకత ప్రాంతం పశ్చిమ దిశగా విస్తరించడం కూడా బాగా తగ్గిపోయింది. ఈ భౌతిక, జీవసంబంధిత మార్పులన్నీ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో 'ఎల్ నినో' వేగంగా బలపడుతోందనే విషయాన్ని బలంగా సమర్థిస్తున్నాయని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేశారు.
అసలు క్లోరోఫిల్-ఎ తగ్గితే ప్రమాదం ఏంటి?: సముద్ర ఉపరితలంపై 'క్లోరోఫిల్-ఎ' తగ్గడం అనేది మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్కు (సముద్ర పర్యావరణ వ్యవస్థ) ఒక పెద్ద హెచ్చరిక లాంటిది. సముద్రపు ఆహార గొలుసులో (Ocean food chain) అత్యంత ప్రాథమికమైన 'ఫైటోప్లాంక్టన్' (Phytoplankton- సూక్ష్మజీవులు) అనే శైవలాలలో ఈ 'క్లోరోఫిల్-ఎ' ఉంటుంది. వీటి సాంద్రత తగ్గడం అంటే సముద్రంలో జీవ ఉత్పాదకత పడిపోయిందని అర్థం. ఇది చివరికి ఈ సూక్ష్మజీవులపై ఆధారపడి బతికే చేపలు, ఇతర పెద్ద సముద్ర జీవుల మనుగడను దెబ్బతీస్తుంది.
ఎల్ నినో సమయంలో ఏం జరుగుతుందంటే?: సాధారణ రోజుల్లో భూమధ్యరేఖా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో వీచే వాణిజ్య పవనాలు (Trade winds) బలహీనపడటమే 'ఎల్ నినో'కు ప్రధాన కారణం.
- పోషకాల కొరత: గాలులు బలహీనపడటం వల్ల సముద్రపు నీటి కదలికల్లో మార్పు వస్తుంది. దీనివల్ల సముద్రం అడుగు భాగం నుంచి పైకి వచ్చే చల్లని, పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండే నీటి ప్రవాహం (Upwelling) ఆగిపోతుంది.
- క్షీణిస్తున్న శైవలాలు: సూర్యరశ్మి సోకే సముద్ర ఉపరితలానికి పోషకాలు అందకపోవడంతో, ఫైటోప్లాంక్టన్ (సూక్ష్మజీవుల) ఎదుగుదల మందగిస్తుంది. లేదా అవి చాలా చిన్న ప్రాంతానికే పరిమితమైపోతాయి. ఫలితంగా సముద్ర ఉపరితలంపై 'క్లోరోఫిల్-ఎ' స్థాయిలు భారీగా పడిపోతాయి.
శాటిలైట్ అందించిన ఈ డేటా ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో సముద్ర జీవ సంపదపై, ముఖ్యంగా చేపల వేట (Fisheries) పై 'ఎల్ నినో' ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోతోందో ముందుగానే అంచనా వేయడానికి వీలవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు.
అసలు ఎల్ నినో అంటే?: పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని మధ్య, తూర్పు భూమధ్యరేఖా ప్రాంతాల్లో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు అసాధారణంగా పెరగడాన్నే 'ఎల్ నినో' అంటారు. ఈ సముద్ర ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల వాతావరణ ప్రసరణను (atmospheric circulation) తీవ్రంగా అస్తవ్యస్తం చేస్తుంది. దీని ప్రభావం పసిఫిక్ ప్రాంతానికే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్త వాతావరణాన్ని మార్చేస్తుంది. ఫలితంగా అనేక దేశాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు (Heatwaves), గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు, వర్షపాతంలో భారీ మార్పులు సంభవిస్తాయి.
ఫిబ్రవరి 2027 వరకు ముప్పు!: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు అంతర్జాతీయ వాతావరణ సంస్థలు రాబోయే కాలంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్-నవంబర్ 2026 కాలంలో ఈ 'ఎల్ నినో' అత్యంత శక్తివంతంగా (Strong El Nino) మారే అవకాశం ఉందని ప్రపంచ ఏజెన్సీలు హెచ్చరించాయి. అంతేకాదు, ఈ ప్రమాదకర వాతావరణ పరిస్థితి ఫిబ్రవరి 2027 వరకు నిరంతరాయంగా కొనసాగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీనివల్ల రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ దేశాలు మరిన్ని వాతావరణ విపత్తులను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చునని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.