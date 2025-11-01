రేపే ఇస్రో "LVM3 M5" బాహుబలి రాకెట్ ప్రయోగం!- దేశ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి!!
రేపే CMS 03 (GSAT-7R) ప్రయోగం- ఇది ఎందుకో తెలుసా?
Published : November 1, 2025 at 4:42 PM IST
Hyderabad: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) దేశంలోనే అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS 03 (GSAT-7R)ను రేపు అంటే నవంబర్ 2, 2025న ప్రయోగించనుంది. భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ మల్టీ-బ్యాండ్ మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించనున్నారు.
ఈ శాటిలైట్ను దేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన LVM3 (లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3) సహాయంతో అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ CMS 03 4,410 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇంతటి బరువైన ఉపగ్రహాన్ని భారత గడ్డ మీద నుంచి జియోస్టేషనరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి ప్రయోగించేందుకు ప్రయత్నించడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.
#CMS03 (4410 kg) is a multi-band communication satellite for India and oceanic regions. Orbit: 29970×170 km— ISRO (@isro) November 1, 2025
Watch LIVE as #LVM3M5 launches #CMS03 tomorrow at 17:26 IST from SDSC SHAR.
Youtube URL:https://t.co/gFKB0A1GJE
🗓️ 2 Nov 2025 (Sunday)
🕔 4:56 PM IST onwards
For more…
"LVM3 M5/CMS 03 మిషన్ను నవంబర్ 2, 2025న ప్రయోగించనున్నాం. CMS 03 అనేది కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్. దీనిని LVM3 M5 లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టనున్నాం. ఈ ఉపగ్రహం అత్యంత బరువైనది. దీని బరువు 4,410 కిలోలు. ఈ ఉపగ్రహం కమ్యూనికేషన్కు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం శ్రీహరికోటలో అన్ని ప్రీ-లాంచ్ వెరిఫికేషన్ విధానాలు జరుగుతున్నాయి. ఉపగ్రహంతో సహా మొత్తం వెహికల్ ప్రయోగానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ శాటిలైట్ను రేపు సాయంత్రం సుమారు 5:26 గంటలకు ప్రయోగించనున్నాం." - వి. నారాయణన్, ఇస్రో చీఫ్
మల్టీ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్: ఇస్రో అందించిన సమాచారం ప్రకారం, "మల్టీ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS-03 భారత ప్రధాన భూభాగంతో సహా విస్తారమైన సముద్ర ప్రాంతానికి సేవలను అందిస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం "C", "Extended C", "Q" బ్యాండ్లలో వాయిస్, డేటా, వీడియో లింక్ల కోసం ట్రాన్స్పాండర్ సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ఇది మారుమూల ప్రాంతాలలో నేవీ డిజిటల్ కనెక్టివిటీని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది, వ్యూహాత్మక అనువర్తనాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం 2013లో ప్రయోగించిన GSAT-7 రుక్మిణికి సక్సెసర్. ఇది మెరుగైన పేలోడ్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ శాటిలైట్ కీలకమైన సముద్ర ప్రాంతంలో నేవీ కమ్యూనికేషన్ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
#WATCH | Andhra Pradesh: ISRO Chief V Narayanan offered prayers at the Tirumala Lord Sri Venkateswara Temple— ANI (@ANI) November 1, 2025
He says, " on 2nd november 2025, we have targeted the launch of lvm3-m5="" cms-03 mission. the cms-03 is a communication satellite which will be placed in orbit by the… pic.twitter.com/yHkwWq9a0H
LVM3 ద్వారా ప్రయోగం: దేశంలోనే అత్యంత బరువైన ఈ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ "CMS 03"ను ఇస్రో అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రయోగ వాహనం "LVM3" ద్వారా ప్రయోగించనున్నారు. ఈ వాహనం భారతదేశంలోనే అత్యంత బరువైన లాంచర్. ఇది 4,000 కిలోల వరకు పేలోడ్ను అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లగలదు. గతంలో ఈ వెహికల్ "చంద్రయాన్-3" వంటి చారిత్రాత్మక మిషన్ను నిర్వహించింది.
LIST OF SUCCESSFUL LVM3 LAUNCHES:
|SL. NO
|TITLE
|LAUNCH DATE
|LAUNCHER TYPE
|PAYLOAD
|1
|LVM-3/CARE Mission
|Dec 18, 2014
|LVM3
|Crew module Atmospheric Re-entry Experiment (CARE)
|2
|LVM3 -D1/GSAT-19 Mission
|Jun 05, 2017
|LVM3
|GSAT-19
|3
|LVM3 -D2 / GSAT-29 Mission
|Nov 14, 2018
|LVM3
|GSAT-29
|4
|LVM3 - M1 / Chandrayaan-2 Mission
|Jul 22, 2019
|LVM3
|Chandrayaan2
|5
|LVM3 M2 / OneWeb India-1 Mission
|Oct 23, 2022
|LVM3
|OneWeb Gen-1
|6
|LVM3 M3 / OneWeb India-2 Mission
|Mar 26, 2023
|LVM3
|OneWeb Gen-1
|7
|LVM3 M4 / Chandrayaan-3 Moon Mission
|July 14, 2023
|LVM3
|Chandrayaan-3
LVM3 (CMS-03) లాంచ్ వెహికల్ ఫీచర్లు: గతంలో GSLV Mk-IIIగా పిలుచుకున్న LVM3 (లాంచ్ వెహికల్ మార్క్-3) భారతదేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన లాంచ్ వెహికల్. ఇప్పుడు CMS-03 (GSAT-7R) ఉపగ్రహాన్ని 2 నవంబర్ 2025న శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి LVM3 M5 మిషన్ ద్వారా ప్రయోగించనున్నారు.
1. General information
|Feature
|Details
|Name
|LVM3 (Launch Vehicle Mark-3)
|Height
|43.5 meters
|Diameter
|4 meters
|Total weight
|640 tons
|Stage
|3-stage rocket (2 solid + 1 cryogenic)
|launch site
|Satish Dhawan Space Center (SDSC), Sriharikota
2. Stage-wise characteristics:
|Stage
|Name
|Fuel
|Thrust
|Feature
|S200 (2 boosters)
|Solid booster
|HTPB (Hydroxyl-Terminated Polybutadiene)
|5,150 kN each
|World's Largest Solid Booster; 130 second burn
|L110 (Core Stage)
|Liquid core stage
|N₂O₄ + UDMH (liquid fuel)
|1,590 kN
|Vikas Engine (2); Burn for 200 seconds
|C25 (cryogenic upper stage)
|Cryogenic stage
|LOX + LH₂ (Liquid Oxygen + Liquid Hydrogen)
|200 kN
|CE-20 engine; 640 second burn; Indigenous cryogenic technology
3. Payload Capacity:
|Class
|Capacity
|GTO (Geosynchronous Transfer Orbit)
|4,000 kg + (CMS-03: ~4,400 kg)
|LEO (Low Earth Orbit)
|10,000 kg +
|Human Mission (Crew Module)
|Used for Chandrayaan-3, Gaganyaan
5. Successful Mission (Examples)
|Mission
|Satellite
|Year
|LVM3-M1
|Chandrayaan-2
|2019
|LVM3-M2
|OneWeb (36 satellites)
|2022
|LVM3-M3
|Chandrayaan-3
|2023
|LVM3-M4
|OneWeb (36 satellites)
|2023
|LVM3-M5
|CMS-03 (GSAT-7R)
|2025
ఈ ప్రయోగం ఎందుకు?: ఈ CMS 03 (GSAT-7R) ఉపగ్రహాన్ని భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇది మెరుగైన పేలోడ్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది "C", "Extended C", "Q" బ్యాండ్లలో అధిక-సామర్థ్య బ్యాండ్విడ్త్ను అందిస్తుంది. ఇది నావికాదళ నౌకలు, జలాంతర్గాములు, రిమోట్ స్థావరాల మధ్య కమ్యూనికేషన్లను మరింత సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా చేస్తుంది. అలాగే పౌర సంస్థలు కూడా ఈ ఉపగ్రహం సేవల నుంచి ప్రయోజనం పొందుతాయి. మారుమూల ప్రాంతాలలో డిజిటల్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ ఉపగ్రహం సముద్ర రంగంలో భారత నావికాదళం కార్యాచరణ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా పెంచుతుంది. ఇంతకుముందు 2013లో ప్రయోగించిన GSAT-7 రుక్మిణి, నావికాదళానికి సురక్షితమైన కమ్యూనికేషన్ సౌకర్యాలను అందించింది. ఇప్పుడు దాని సక్సెసర్గా ప్రయోగిస్తున్న ఈ GSAT-7R అదే సేవలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.