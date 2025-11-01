ETV Bharat / technology

రేపే ఇస్రో "LVM3 M5" బాహుబలి రాకెట్ ప్రయోగం!- దేశ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి!!

రేపే CMS 03 (GSAT-7R) ప్రయోగం- ఇది ఎందుకో తెలుసా?

ISRO Heaviest Communication Satellite CMS 03 to be Launched Tomorrow
ISRO Heaviest Communication Satellite CMS 03 to be Launched Tomorrow (Photo Credit- ETV Bharat Tech Team)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 4:42 PM IST

Hyderabad: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) దేశంలోనే అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS 03 (GSAT-7R)ను రేపు అంటే నవంబర్ 2, 2025న ప్రయోగించనుంది. భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ మల్టీ-బ్యాండ్ మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించనున్నారు.

ఈ శాటిలైట్​ను దేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన LVM3 (లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3) సహాయంతో అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ CMS 03 4,410 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇంతటి బరువైన ఉపగ్రహాన్ని భారత గడ్డ మీద నుంచి జియోస్టేషనరీ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి ప్రయోగించేందుకు ప్రయత్నించడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.

"LVM3 M5/CMS 03 మిషన్‌ను నవంబర్ 2, 2025న ప్రయోగించనున్నాం. CMS 03 అనేది కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్. దీనిని LVM3 M5 లాంచ్ వెహికల్ ద్వారా కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టనున్నాం. ఈ ఉపగ్రహం అత్యంత బరువైనది. దీని బరువు 4,410 కిలోలు. ఈ ఉపగ్రహం కమ్యూనికేషన్‌కు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం శ్రీహరికోటలో అన్ని ప్రీ-లాంచ్ వెరిఫికేషన్ విధానాలు జరుగుతున్నాయి. ఉపగ్రహంతో సహా మొత్తం వెహికల్ ప్రయోగానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ శాటిలైట్​ను రేపు సాయంత్రం సుమారు 5:26 గంటలకు ప్రయోగించనున్నాం." - వి. నారాయణన్, ఇస్రో చీఫ్

మల్టీ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్: ఇస్రో అందించిన సమాచారం ప్రకారం, "మల్టీ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS-03 భారత ప్రధాన భూభాగంతో సహా విస్తారమైన సముద్ర ప్రాంతానికి సేవలను అందిస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం "C", "Extended C", "Q" బ్యాండ్​లలో వాయిస్, డేటా, వీడియో లింక్‌ల కోసం ట్రాన్స్‌పాండర్ సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ఇది మారుమూల ప్రాంతాలలో నేవీ డిజిటల్ కనెక్టివిటీని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది, వ్యూహాత్మక అనువర్తనాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం 2013లో ప్రయోగించిన GSAT-7 రుక్మిణికి సక్సెసర్​. ఇది మెరుగైన పేలోడ్‌లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ శాటిలైట్ కీలకమైన సముద్ర ప్రాంతంలో నేవీ కమ్యూనికేషన్ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

LVM3 ద్వారా ప్రయోగం: దేశంలోనే అత్యంత బరువైన ఈ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్​ "CMS 03"ను ఇస్రో అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రయోగ వాహనం "LVM3" ద్వారా ప్రయోగించనున్నారు. ఈ వాహనం భారతదేశంలోనే అత్యంత బరువైన లాంచర్. ఇది 4,000 కిలోల వరకు పేలోడ్‌ను అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లగలదు. గతంలో ఈ వెహికల్​ "చంద్రయాన్-3" వంటి చారిత్రాత్మక మిషన్‌ను నిర్వహించింది.

LIST OF SUCCESSFUL LVM3 LAUNCHES:

SL. NO TITLE LAUNCH DATE LAUNCHER TYPE PAYLOAD
1 LVM-3/CARE MissionDec 18, 2014LVM3Crew module Atmospheric Re-entry Experiment (CARE)
2 LVM3 -D1/GSAT-19 MissionJun 05, 2017LVM3GSAT-19
3 LVM3 -D2 / GSAT-29 MissionNov 14, 2018LVM3GSAT-29
4 LVM3 - M1 / Chandrayaan-2 MissionJul 22, 2019LVM3Chandrayaan2
5 LVM3 M2 / OneWeb India-1 MissionOct 23, 2022LVM3OneWeb Gen-1
6 LVM3 M3 / OneWeb India-2 MissionMar 26, 2023LVM3OneWeb Gen-1
7 LVM3 M4 / Chandrayaan-3 Moon MissionJuly 14, 2023LVM3Chandrayaan-3

LVM3 (CMS-03) లాంచ్ వెహికల్ ఫీచర్లు: గతంలో GSLV Mk-IIIగా పిలుచుకున్న LVM3 (లాంచ్ వెహికల్ మార్క్-3) భారతదేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన లాంచ్ వెహికల్. ఇప్పుడు CMS-03 (GSAT-7R) ఉపగ్రహాన్ని 2 నవంబర్ 2025న శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి LVM3 M5 మిషన్ ద్వారా ప్రయోగించనున్నారు.

1. General information

FeatureDetails
NameLVM3 (Launch Vehicle Mark-3)
Height43.5 meters
Diameter4 meters
Total weight640 tons
Stage3-stage rocket (2 solid + 1 cryogenic)
launch siteSatish Dhawan Space Center (SDSC), Sriharikota

2. Stage-wise characteristics:

StageNameFuelThrustFeature
S200 (2 boosters)Solid boosterHTPB (Hydroxyl-Terminated Polybutadiene)5,150 kN eachWorld's Largest Solid Booster; 130 second burn
L110 (Core Stage)Liquid core stageN₂O₄ + UDMH (liquid fuel)1,590 kNVikas Engine (2); Burn for 200 seconds
C25 (cryogenic upper stage)Cryogenic stageLOX + LH₂ (Liquid Oxygen + Liquid Hydrogen)200 kNCE-20 engine; 640 second burn; Indigenous cryogenic technology

3. Payload Capacity:

ClassCapacity
GTO (Geosynchronous Transfer Orbit)4,000 kg + (CMS-03: ~4,400 kg)
LEO (Low Earth Orbit)10,000 kg +
Human Mission (Crew Module)Used for Chandrayaan-3, Gaganyaan

5. Successful Mission (Examples)

MissionSatelliteYear
LVM3-M1Chandrayaan-22019
LVM3-M2OneWeb (36 satellites)2022
LVM3-M3Chandrayaan-32023
LVM3-M4OneWeb (36 satellites)2023
LVM3-M5CMS-03 (GSAT-7R)2025

ఈ ప్రయోగం ఎందుకు?: ఈ CMS 03 (GSAT-7R) ఉపగ్రహాన్ని భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇది మెరుగైన పేలోడ్‌లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది "C", "Extended C", "Q" బ్యాండ్​లలో అధిక-సామర్థ్య బ్యాండ్‌విడ్త్‌ను అందిస్తుంది. ఇది నావికాదళ నౌకలు, జలాంతర్గాములు, రిమోట్ స్థావరాల మధ్య కమ్యూనికేషన్‌లను మరింత సురక్షితంగా, సమర్థవంతంగా చేస్తుంది. అలాగే పౌర సంస్థలు కూడా ఈ ఉపగ్రహం సేవల నుంచి ప్రయోజనం పొందుతాయి. మారుమూల ప్రాంతాలలో డిజిటల్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ ఉపగ్రహం సముద్ర రంగంలో భారత నావికాదళం కార్యాచరణ సామర్థ్యాలను గణనీయంగా పెంచుతుంది. ఇంతకుముందు 2013లో ప్రయోగించిన GSAT-7 రుక్మిణి, నావికాదళానికి సురక్షితమైన కమ్యూనికేషన్ సౌకర్యాలను అందించింది. ఇప్పుడు దాని సక్సెసర్​గా ప్రయోగిస్తున్న ఈ GSAT-7R అదే సేవలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.

ISRO CMS 03
ISRO CMS 03 SATELLITE LAUNCH
GSAT 7R LAUNCH DATE
LVM3 M5 CMS 03 MISSION
ISRO CMS 03 MISSION

