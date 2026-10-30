ISRO GSLV-F18: నేడు 'NVS-03' ప్రయోగం- దీని ప్రత్యేకత ఏంటి?
భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO) ఈ రాత్రి 11:51 గంటలకు, శ్రీహరికోట నుంచి GSLV-F18 రాకెట్ను ప్రయోగించనుంది. ఈ రాకెట్ NVS-03 అనే నావిగేషన్ ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లనుంది.
Published : October 30, 2026 at 1:38 PM IST
Hyderabad: దేశీయ నావిగేషన్ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఇస్రో మరో కీలక ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని రెండో లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి ఇవాళ (అక్టోబర్ 30) రాత్రి 11:51 గంటలకు GSLV-F18 రాకెట్ను ప్రయోగించనుంది. ఇస్రో జియోసింక్రోనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ (GSLV) శ్రేణిలో ఇది 20వ ప్రయోగం కావడం విశేషం.
ఈ రాకెట్ 'NVS-03' అనే అత్యాధునిక నావిగేషన్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకెళ్లనుంది. ఇది భారతదేశపు సొంత జీపీఎస్ వ్యవస్థ అయిన 'NavIC' సేవలను, స్థాన కచ్చితత్వాన్ని మరింత మెరుగుపరచనుంది. ప్రయోగం అనంతరం GSLV-F18 వాహకనౌక NVS-03 ఉపగ్రహాన్ని నిర్ణీత జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లో ప్రవేశపెడుతుంది. ఈ చారిత్రాత్మక ప్రయోగానికి సంబంధించిన కౌంట్డౌన్ ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా, దీని ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఇస్రో అధికారిక సామాజిక మాధ్యమాలలో వీక్షించవచ్చు.
Launch Day! The GSLV-F18/NVS-03 Mission is scheduled for launch today, 30 October 2026, at 23:51 hrs IST from Satish Dhawan Space Centre (SDSC SHAR), Sriharikota. Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 30, 2026
NVS-03 ప్రత్యేకత ఏంటి?: NVS-03 అనేది రెండో తరం NavIC ఉపగ్రహాల్లో మూడోది. ఇందులో దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన అటామిక్ క్లాక్తో పాటు, దిగుమతి చేసుకున్న మరొక అటామిక్ క్లాక్ను కూడా అమర్చారు. గత ఉపగ్రహాలు L5, S-బ్యాండ్ సిగ్నల్స్ను మాత్రమే కలిగి ఉండగా, ఈ కొత్త ఉపగ్రహంలో L1 సిగ్నల్ను కూడా జోడించారు. ఇది నావిగేషన్ సామర్థ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం భారత భూభాగం, సరిహద్దుల వెలుపల 1,500 కిలోమీటర్ల పరిధి వరకు విస్తరించిన అత్యంత కచ్చితమైన నావిగేషన్ సేవలను (స్థానం, వేగం, సమయం) అందిస్తుంది.
Meet NVS-03 - the third satellite of the second-generation NVS series, intended to augment the NavIC constellation and support continuity of navigation services. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 29, 2026
నావిక్ అంటే?: NavIC (Navigation with Indian Constellation) అనేది భారతదేశం స్వంతంగా అభివృద్ధి చేసిన స్వదేశీ గ్లోబల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ (ఇండియన్ జీపీఎస్). దీనిని భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO) రూపొందించింది. దీని అధికారిక పేరు ఇండియన్ రీజినల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ (IRNSS). ఇది రెండు రకాల సేవలను అందిస్తుంది. ఒకటి సాధారణ పౌరులకు అందే 'స్టాండర్డ్ పొజిషనింగ్ సర్వీస్' (SPS) కాగా, మరొకటి సైన్యం, ప్రభుత్వ అవసరాల కోసం ఉద్దేశించిన 'రిస్ట్రిక్టెడ్ సర్వీస్' (RS).
GSLV-F18, India’s Geosynchronous Satellite Launch Vehicle mission, will carry the NVS-03 navigation satellite. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 28, 2026
గత ప్రయోగాల వివరాలు: ఇస్రో (ISRO) తన రెండో తరం నావిగేషన్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు మొత్తం ఐదు ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో భాగంగా తొలి ఉపగ్రహం 'NVS-01'ను 2023 మే 29న GSLV-F12 రాకెట్ ద్వారా విజయవంతంగా అంతరిక్షంలోకి పంపింది. ఈ ప్రయోగంలోనే స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన 'అటామిక్ క్లాక్'ను మొదటిసారిగా ఉపయోగించారు. ఆ తర్వాత 2025 జనవరిలో రెండో ఉపగ్రహం (NVS-02) ప్రయోగం జరగ్గా, ఇప్పుడు ప్రయోగిస్తున్న 'NVS-03' ఈ సిరీస్లో మూడో ఉపగ్రహం.
ఈ వ్యవస్థ వాహన నావిగేషన్, లొకేషన్ ఆధారిత సేవలతో పాటు అనేక ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇది భారత్ ఇతర దేశాలు అభివృద్ధి చేసిన నావిగేషన్ వ్యవస్థలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో ఎదురైన అనుభవాల దృష్ట్యా, వ్యూహాత్మకంగా ఈ ప్రయోగం దేశానికి ఎంతో కీలకం. ఈ చారిత్రాత్మక NVS-03 ఉపగ్రహ ప్రయోగాన్ని మీరు ఇస్రో (ISRO) అధికారిక వెబ్సైట్, సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో (Live) వీక్షించవచ్చు.