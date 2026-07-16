ETV Bharat / technology

వన్‌ప్లస్ గ్లోబల్ ఎగ్జిట్: US, యూరప్ తర్వాత భారత్‌కూ గుడ్‌బై?

ప్రముఖ బ్రాండ్ వన్‌ప్లస్ US, యూరప్‌లో ఈ వారమే తన కార్యకలాపాలు నిలిపివేస్తున్నట్లు బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ ప్రకారం 2027 నాటికి భారత్‌లోనూ వ్యాపారం బంద్ చేసే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం సాగుతోంది.

representational image
representational image (Photo Credit- OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 10:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ వన్​ప్లస్​ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుంచి పూర్తిగా తప్పుకునేందుకు సిద్ధమవుతుందనే చర్చలు ఇప్పుడు టెక్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. భారత్‌లో వన్‌ప్లస్ కార్యకలాపాలు బంద్ కానున్నాయనే వార్తలను ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే ఆ సంస్థ ఇండియా సీఈవో రాబిన్ లీయూ ఖండించినప్పటికీ, ఒప్పో గ్రూప్ పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఆయన ఇటీవల తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో వన్‌ప్లస్ భవిష్యత్తుపై మళ్లీ అనుమానాలు రేకెత్తాయి.

ఈ నేపథ్యంలో బ్లూమ్‌బెర్గ్ తాజాగా ప్రచురించిన ఒక నివేదిక సంచలన విషయాలను వెల్లడించింది. వన్‌ప్లస్ సంస్థ అమెరికా, యూరప్ మార్కెట్లలో తన వ్యాపారాలను ముగించుకోవడంతో పాటు, త్వరలోనే భారత్ సహా ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల నుంచి కూడా పూర్తిగా తప్పుకోవడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తోందని ఈ నివేదిక పేర్కొంది. ఇదే గనుక జరిగితే, వన్‌ప్లస్ బ్రాండ్ కేవలం తన సొంత దేశమైన చైనా మార్కెట్‌కు మాత్రమే పరిమితం కానుంది.

ఈ నివేదిక ప్రకారం, వన్‌ప్లస్ ఈ వారంలోనే అమెరికా, యూరప్ దేశాలలో తన కార్యకలాపాలను నిలిపివేయడం ప్రారంభించనుంది. అదేవిధంగా, భారతదేశం సహా ప్రపంచంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలలో కూడా ఈ షట్​డౌన్ ప్రక్రియను 2027 నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆ సంస్థ భావిస్తోంది.

This is An Updating Story..

TAGGED:

ONEPLUS SHUTDOWN
ONEPLUS INDIA EXIT
ONEPLUS LEAVE INDIA
IS ONEPLUS PLANNING TO LEAVE INDIA
ONEPLUS SHUTDOWN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.