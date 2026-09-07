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ఐకూ 'Z11' సిరీస్‌లో కొత్త ఫోన్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

భారతదేశంలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్‌సెట్, 7200mAh బ్యాటరీతో "ఐకూ Z11xa 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది.

ఐకూ Z11xa 5G
ఐకూ Z11xa 5G (ఫొటో క్రెడిట్: iQOO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 1:50 PM IST

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Hyderabad: భారత మార్కెట్లో సోమవారం "ఐకూ Z11xa 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ విడుదలైంది. కంపెనీ దీనిని 'ఐకూ Z11' సిరీస్‌లో నాలుగో మోడల్‌గా తీసుకొచ్చింది. ఇందులో "ఐకూ Z11x"లో ఉన్నటువంటి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్ చిప్‌సెట్, 7,200mAh బ్యాటరీనే అందించారు. ఈ కొత్త ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. అలాగే, ఇది 44W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

ఐకూ Z11xa 5G ధర & ఆఫర్లు: ఈ ఫోన్ ధర రూ. 28,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ధర 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌కు వర్తిస్తుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్‌కు సంబంధించి ఇతర వేరియంట్‌లను ఏవైనా ప్రవేశపెడుతుందా అనే దానిపై ప్రస్తుతం ఎటువంటి సమాచారం లేదు. అయితే, లాంఛ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా ఐకూ రూ. 1,500 కూపన్ డిస్కౌంట్‌ను అందిస్తోంది. దీంతో వినియోగదారులు దీనిని రూ. 27,499కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదనంగా, 6 నెలల వరకు 'నో-కాస్ట్ EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదాల పద్ధతి) సదుపాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • ప్రిస్మాటిక్ గ్రీన్ (Prismatic Green)
  • టైటాన్ బ్లాక్ (Titan Black colour)

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు సెప్టెంబర్ 14న అమెజాన్ (Amazon)లో ప్రారంభమవుతాయి.

ఐకూ Z11xa 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

CategorySpecifications
display6.76-inch LCD, 1080x2344, 120Hz, 1200 nits peak, 83% NTSC
processorMediaTek Dimensity 7400 Turbo (Octa-core)
RAM and storageUp to 8GB RAM, 128GB storage
Camera
  • Back: 50MP main + 2MP depth
  • Front: 32MP
Battery7200mAh, 44W fast charging, reverse charging and bypass charging support
softwareOriginOS 6 (based on Android 16)
OtherIP68 + IP69 rating, dual SIM, side-mounted fingerprint sensor
colorsGreen and Black
priceStarting at ₹28,999

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IQOO Z11XA 5G LAUNCHED IN INDIA
IQOO Z11XA 5G LAUNCHED IN INDIA

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