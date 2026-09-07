ఐకూ 'Z11' సిరీస్లో కొత్త ఫోన్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారతదేశంలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్సెట్, 7200mAh బ్యాటరీతో "ఐకూ Z11xa 5G" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది.
Published : September 7, 2026 at 1:50 PM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లో సోమవారం "ఐకూ Z11xa 5G" స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలైంది. కంపెనీ దీనిని 'ఐకూ Z11' సిరీస్లో నాలుగో మోడల్గా తీసుకొచ్చింది. ఇందులో "ఐకూ Z11x"లో ఉన్నటువంటి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్ చిప్సెట్, 7,200mAh బ్యాటరీనే అందించారు. ఈ కొత్త ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. అలాగే, ఇది 44W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
ఐకూ Z11xa 5G ధర & ఆఫర్లు: ఈ ఫోన్ ధర రూ. 28,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ధర 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్కు వర్తిస్తుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్కు సంబంధించి ఇతర వేరియంట్లను ఏవైనా ప్రవేశపెడుతుందా అనే దానిపై ప్రస్తుతం ఎటువంటి సమాచారం లేదు. అయితే, లాంఛ్ ఆఫర్లో భాగంగా ఐకూ రూ. 1,500 కూపన్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. దీంతో వినియోగదారులు దీనిని రూ. 27,499కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదనంగా, 6 నెలల వరకు 'నో-కాస్ట్ EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదాల పద్ధతి) సదుపాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు.
Full day, fully loaded. 🔋⚡— iQOO India (@IqooInd) September 7, 2026
Meet the iQOO Z11xa 5G powered by MediaTek Dimensity 7400, paired with a massive 7200 mAh battery.
With OriginOS 6 backed by 4 years of security updates, IP68 & IP69 dust and water resistance, and Circle to Search built right in this one's built for… pic.twitter.com/B0C9B5iReJ
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- ప్రిస్మాటిక్ గ్రీన్ (Prismatic Green)
- టైటాన్ బ్లాక్ (Titan Black colour)
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు సెప్టెంబర్ 14న అమెజాన్ (Amazon)లో ప్రారంభమవుతాయి.
ఐకూ Z11xa 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|Category
|Specifications
|display
|6.76-inch LCD, 1080x2344, 120Hz, 1200 nits peak, 83% NTSC
|processor
|MediaTek Dimensity 7400 Turbo (Octa-core)
|RAM and storage
|Up to 8GB RAM, 128GB storage
|Camera
|Battery
|7200mAh, 44W fast charging, reverse charging and bypass charging support
|software
|OriginOS 6 (based on Android 16)
|Other
|IP68 + IP69 rating, dual SIM, side-mounted fingerprint sensor
|colors
|Green and Black
|price
|Starting at ₹28,999