7,200mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో "ఐకూ Z11x 5G"- ఆఫర్లో రూ. 16,999కే!
7,200mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో ఐకూ Z11x 5G భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.
Published : March 12, 2026 at 2:14 PM IST
Hyderabad: ఐకూ భారతదేశంలో తన కొత్త "ఐకూ Z11x 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇందులో 7,200mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 44W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ షూటర్ నేతృత్వంలోని డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 4nm ప్రాసెస్పై నిర్మితమైన ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది భారతదేశంలో మూడు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లు, రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
ఐకూ Z11x 5G వేరియంట్లు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999
కంపెనీ ఈ మూడు మోడళ్లపై యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI క్రెడిట్ కార్డులతో రూ. 2,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపును అందిస్తోంది.
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ కొత్త ఫోన్ సేల్స్ మార్చి 16న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు
కలర్ ఆప్షన్లు: మార్కెట్లో ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- ప్రిస్మాటిక్ గ్రీన్
- టైటాన్ బ్లాక్
ఐకూ Z11x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.76-అంగుళాల (1,080x2,344 పిక్సెల్లు) LCD డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 382 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1,200 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్, 83 శాతం NTSC కలర్ గామట్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ కొత్త హ్యాండ్సెట్ 4nm ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో చిప్సెట్తో వస్తుంది. ఈ SoC నాలుగు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లను కలిగి ఉంది, ఇది 2.6GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ను, 2.0GHz వద్ద క్లాక్డ్ నాలుగు ఎఫిషియెన్సీ కోర్లను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 8GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB వరకు UFS 3.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. భద్రత కోసం దీనికి సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కూడా ఉంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ ఫోన్ 7,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 44W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, ఐకూ Z11x 5G డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో f/2.45 ఎపర్చర్తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ షూటర్, 2-మెగాపిక్సెల్ బోకె కెమెరా ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం ఈ హ్యాండ్సెట్లో 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను అందించారు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ హ్యాండ్సెట్ వివో Android 16-ఆధారిత OriginOS 6పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్కు రెండు సంవత్సరాల పాటు OS అప్గ్రేడ్లు, నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఇది IP68, IP69+ రేటింగ్లతో వస్తుంది.
కనెక్టివిటీ, సెన్సార్లు: ఇది 5G, 4G LTE, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C పోర్ట్, GPS, BeiDou, GLONASS, గెలీలియో, QZSS లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ఆన్బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో యాక్సిలెరోమీటర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, గైరోస్కోప్ ఉన్నాయి.
కొలతలు, బరువు: ఇది 166.6×78.4×8.4mm కొలతలతో 219 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.