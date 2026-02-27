ఐకూ Z11x 5G ఇండియా లాంఛ్ కన్ఫార్మ్- కీలక స్పెక్స్ వెల్లడి

ETV Bharat / technology

ఐకూ Z11x 5G ఇండియా లాంఛ్ కన్ఫార్మ్ అయింది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో ప్రాసెసర్​తో తీసుకొస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. దీంతోపాటు ఇది ఈ సెగ్మెంట్​లో ఫాస్టెస్ట్ స్మార్ట్​ఫోన్ అని చెబుతోంది.

Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ వివో సబ్​-బ్రాండ్ ఐకూ భారతదేశంలో తన "ఐకూ Z11x 5G" లాంఛ్​ను ధృవీకరించింది. ఈ ఫోన్ కోసం ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ కూడా కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఇది దాని డిజైన్, ప్రాసెసర్, అంచనా ధరపై కీలక వివరాలను వెల్లడిస్తోంది.

ఇది ఈ సెగ్మెంట్​లో ఫాసెస్టెస్ట్ స్మార్ట్​ఫోన్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. అంటే కంపెనీ ఈ "ఐకూ Z11x 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారతదేశంలో రూ. 23,000 కంటే తక్కువ ధరకే విడుదల చేయొచ్చని అర్థమవుతోంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ కొత్త డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో ప్రాసెసర్​తో వస్తుంది. ఈ చిప్‌సెట్‌తో ఫోన్ AnTuTu బెంచ్‌మార్క్‌లో 1 మిలియన్​కు పైగా పాయింట్లను సాధించిందని ఐకూ చెబుతోంది. ఇది ఈ విభాగంలో చాలా బలమైన స్కోర్‌గా పరిగణిస్తున్నారు.

ఐకూ Z11x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: RAM, స్టోరేజ్ పరంగా, ఈ ఫోన్ కనీసం 8GB RAM, 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇటీవల భారతదేశంలో ప్రారంభించిన Android ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయిన OriginOSపై నడుస్తుంది. అయితే ఏ వెర్షన్ అందుబాటులో ఉంటుందనేది కంపెనీ ఇంకా స్పష్టం చేయలేదు.

డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఐకూ Z11x 5G ఫ్లాట్ బ్యాక్ ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉంటుంది. వెనుక భాగంలో స్క్వేర్- ఆకారంలో కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఇందులో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, LED ఫ్లాష్, రింగ్ లైట్ ఉంటాయి. సిమ్ ట్రే ఫోన్ ఎడమ వైపున ఉంటుంది. ఇంకా మైక్రోసైట్ ఇది ఆకుపచ్చ రంగు ఎంపికలో లాంఛ్ అవుతుందని కూడా సూచిస్తోంది.

ఈ ఫోన్ ఇటీవలే గీక్‌బెంచ్ బెంచ్‌మార్కింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కూడా కనిపించింది. లిస్టింగ్ ప్రకారం, ఇది మాలి-G615 MC2 GPUని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ సింగిల్-కోర్ టెస్ట్​లో 1,057 పాయింట్లు, మల్టీ-కోర్ పరీక్షలో 2,704 పాయింట్లు, ఓపెన్‌సీఎల్ పరీక్షలో 3,050 పాయింట్లు సాధించింది. ఇది 2GHz వద్ద నాలుగు ఎఫిషియెన్సీ కోర్లను, 2.6GHz వద్ద నాలుగు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లను కలిగి ఉంటుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

