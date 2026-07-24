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మార్కెట్లోకి 'ఐకూ Z11 లైట్' వచ్చేసిందోచ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, 6,500mAh బ్యాటరీతో 'ఐకూ Z11 లైట్' భారతదేశంలో విడుదలయింది.

iQOO Z11 Lite Launched in India
iQOO Z11 Lite Launched in India (Photo Credit- iQOO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 1:26 PM IST

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Hyderabad: ఐకూ తన సరికొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 'ఐకూ Z11 లైట్ 5G'ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇందులో AI-ఆధారిత ఫీచర్లు, పెద్ద బ్యాటరీ, అధిక రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన డిస్‌ప్లే వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 300 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది మూడు రకాల RAM, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది. దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా, IP65-రేటెడ్ బిల్డ్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6పై నడుస్తుంది.

ఐకూ Z11 లైట్ 5G వేరియంట్లు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 19,499
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 21,499
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,499

కంపెనీ వీటిపై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. ఆఫర్​ను వినియోగించుకుని వరుసగా రూ. 17,999, రూ. 19,999, రూ. 22,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.

ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే: ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ఆఫర్లలో భాగంగా, ఎంపిక చేసిన Axis Bank, SBI Card లావాదేవీలపై రూ. 1,500 తక్షణ తగ్గింపుతో పాటు, గరిష్ఠంగా మూడు నెలల వరకు 'నో-కాస్ట్ EMI' సదుపాయం లభిస్తుంది.

సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ సేల్స్ జులై 30న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, వివో ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్​లతో పాటు ఎంపిక చేసిన రిటైల్ అవుట్‌లెట్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

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