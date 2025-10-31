ETV Bharat / technology

గేమింగ్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- గేమర్-ఫోకస్డ్ నియో సిరీస్​లో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్!

చైనా మార్కెట్​లో "ఐకూ నియో 11" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

iQOO Neo 11 Launched in China With 7,500mAh Battery, Snapdragon 8 Elite Chip
iQOO Neo 11 Launched in China With 7,500mAh Battery, Snapdragon 8 Elite Chip (Photo Credit- iQOO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 10:47 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: గేమింగ్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. వివో సబ్​-బ్రాండ్ ఐకూ తన గేమర్-ఫోకస్డ్ నియో సిరీస్​లో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు "ఐకూ నియో 11". ఇది గతేడాది ప్రారంభించిన ఫ్లాగ్​షిప్ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్​సెట్​ను కలిగి ఉంది. అంతేకాక ఇందులో 7,500mAh బ్యాటరీతో పాటు 2K రిజల్యూషన్, 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్​ను అందించే 6.82-అంగుళాల AMOLED డిస్​ప్లేను అందించారు. ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68, IP69 రేటింగ్‌లను కలిగి ఉంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మీకోసం.

ఐకూ నియో 11 వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని చైనా మార్కెట్​లో ఐదు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో ధర: CNY 2,599 (సుమారు రూ. 32,500)
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్​తో ధర: CNY 2,999 (సుమారు రూ. 38,500)
  • 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో ధర: CNY 2,899 (సుమారు రూ. 36,000)
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్​తో ధర: CNY 3,299 (సుమారు రూ. 41,000)
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్​తో ధర: CNY 3,799 (సుమారు రూ. 47,000)

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ "ఐకూ నియో 11" ప్రస్తుతం చైనాలో కంపెనీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కొనుగోలుకు నాలుగు కలర్ ఆప్షన్​లలో అందుబాటులో ఉంది.

  • ఫేసింగ్ ది విండ్
  • గ్లోయింగ్ వైట్
  • పిక్సెల్ ఆరెంజ్
  • షాడో బ్లాక్

TAGGED:

IQOO NEO 11 PRICE
IQOO NEO 11 FEATURES
IQOO NEO 11 SPECIFICATIONS
IQOO NEO 11 DETAILS TELUGU
IQOO NEO 11 LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "వెల్లుల్లి రసం" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.