గేమింగ్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- గేమర్-ఫోకస్డ్ నియో సిరీస్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్!
చైనా మార్కెట్లో "ఐకూ నియో 11" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : October 31, 2025 at 10:47 AM IST
Hyderabad: గేమింగ్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్. వివో సబ్-బ్రాండ్ ఐకూ తన గేమర్-ఫోకస్డ్ నియో సిరీస్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు "ఐకూ నియో 11". ఇది గతేడాది ప్రారంభించిన ఫ్లాగ్షిప్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్ను కలిగి ఉంది. అంతేకాక ఇందులో 7,500mAh బ్యాటరీతో పాటు 2K రిజల్యూషన్, 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను అందించే 6.82-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68, IP69 రేటింగ్లను కలిగి ఉంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మీకోసం.
ఐకూ నియో 11 వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని చైనా మార్కెట్లో ఐదు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో ధర: CNY 2,599 (సుమారు రూ. 32,500)
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో ధర: CNY 2,999 (సుమారు రూ. 38,500)
- 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో ధర: CNY 2,899 (సుమారు రూ. 36,000)
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్తో ధర: CNY 3,299 (సుమారు రూ. 41,000)
- 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్తో ధర: CNY 3,799 (సుమారు రూ. 47,000)
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ "ఐకూ నియో 11" ప్రస్తుతం చైనాలో కంపెనీ వెబ్సైట్ ద్వారా కొనుగోలుకు నాలుగు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది.
- ఫేసింగ్ ది విండ్
- గ్లోయింగ్ వైట్
- పిక్సెల్ ఆరెంజ్
- షాడో బ్లాక్