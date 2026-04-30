కొత్తగా రెండు రంగులలో 'ఐకూ నియో 10' వచ్చింది- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
వివో సబ్-బ్రాండ్ ఐకూ గురువారం భారతదేశంలో "ఐకూ నియో 10" స్మార్ట్ఫోన్ను 'ఆల్పైన్ వైట్', 'ఆస్ఫాల్ట్ బ్లాక్' రంగులలో విడుదల చేసింది.
Published : April 30, 2026 at 5:22 PM IST
Hyderabad: ఐకూ నియో 10 ఇప్పుడు భారతదేశంలో రెండు కొత్త రంగుల ఎంపికలలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ను 'ఇన్ఫెర్నో రెడ్', 'టైటానియం క్రోమ్' కలర్ ఆప్షన్లతో మే 2025న భారత్లో లాంఛ్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలో మరో రెండు కొత్త రంగులను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ కొత్త రంగు వేరియంట్లు వచ్చే వారం నుంచి దేశంలో అమ్మకానికి రానున్నాయి.
ఐకూ నియో 10 కొత్త రంగు ఎంపికలు:
- ఆల్పైన్ వైట్
- ఆస్ఫాల్ట్ బ్లాక్
ఇక దీని కీలక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, "ఐకూ నియో 10"లో స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 16GB RAM, 512GB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఇంకా ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ వెనుక కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. అలాగే ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP65 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది.
ఐకూ నియో 10 ధర, లభ్యత: ఈ కొత్త మోడల్లో 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 37,999 కాగా, 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 42,999 గా నిర్ణయించారు. ప్రారంభ ఆఫర్ల కింద 8GB, 16GB RAM మోడళ్లు వరుసగా రూ. 34,999, రూ. 40,999 తగ్గింపు ధరలకు లభించనున్నాయి. ఈ కొత్త ఫినిషింగ్లను రేసింగ్ కార్ల ప్రేరణతో తీసుకొచ్చారు.
సేల్ వివరాలు: ఐకూ నియో 10 ఆల్పైన్ వైట్, ఆస్ఫాల్ట్ బ్లాక్ కలర్ వేరియంట్లు మే 5వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల (IST) నుంచి అమెజాన్, ఐకూ ఇండియా వెబ్సైట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానున్నాయి. వీటితో పాటు మునుపటి రెండు కలర్ ఆప్షన్లు కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
iQOO నియో 10 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఇందులో 6.78-అంగుళాల 1.5K (1,260×2,800) అమోలెడ్ స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 5,500 నిట్స్ వరకు లోకల్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
- ప్రాసెసర్: ఐకూ నియో 10 ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 SoC ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 16GB వరకు LPDDR5X అల్ట్రా RAM, 512GB వరకు UFS 4.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
- బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్లో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 120W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: ఐకూ నియో 10లో వెనుకవైపు డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX882 ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ షూటర్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా సెన్సార్ అందించారు. ఈ ఫోన్లో ప్రత్యేకమైన Q1 గేమింగ్ చిప్సెట్, థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం 7,000mm² వేపర్ కూలింగ్ ఛాంబర్ ఉన్నాయి.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత సరికొత్త ఒరిజిన్ఓఎస్ 6 పై నడుస్తుంది.
- IP రేటింగ్: ఐకూ నియో 10 IP65-రేటెడ్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది.