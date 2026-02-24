ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్, భారీ బ్యాటరీతో 'ఐకూ 15R' లాంఛ్- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 5 SoC, 7,600mAh బ్యాటరీతో ఐకూ 15R భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
Published : February 24, 2026 at 1:44 PM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో ఈరోజు (ఫిబ్రవరి 24, 2026) "ఐకూ 15R" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. ఐకూ ఇంతకుముందు ఈ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లో "ఐకూ 15"ను విడుదల చేసింది. తాజాగా తీసుకొచ్చిన మోడల్ ఇప్పుడు దీనితోపాటు చేరింది. కంపెనీ ఈ ఫోన్కు ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్, పెద్ద బ్యాటరీ, హై క్వాలిటీ డిస్ప్లే, పవర్ఫుల్ కెమెరా సెటప్ను అందించింది. ఈ ఫోన్ చూసేందుకు కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా కన్పిస్తోంది. ఇక దీని ధర విషయానికి వస్తే భారతదేశంలో దీని ధర రూ. 44,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఐకూ 15R వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మూడు వేరియంట్లలో ప్రారంభించింది. అవి:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 44,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.47,999
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 52,999
అయితే కంపెనీ వీటిపై ప్రారంభ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లతో దీని 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను రూ. 40,999, 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ రూ.47,999, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ మోడల్ను రూ. 48,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఐకూ అధికారిక వెబ్సైట్, అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఐకూ 15R కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- ట్రయంఫ్ సిల్వర్
- డార్క్ నైట్
|వేరియంట్లు
|అసలు ధరలు
|డిస్కౌంట్ ధరలు
|8GB + 256GB
|రూ. 44,999
|రూ. 40,999
|12GB + 256GB
|రూ.47,999
|రూ. 43,999
|12GB + 512GB
|రూ. 52,999
|రూ. 48,999
ఐకూ 15R ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్లో 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5,000 నిట్స్ వరకు లోకల్ పీక్ బ్రైట్నెస్, గేమింగ్ కోసం 360Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇది 3nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది Q2 సూపర్కంప్యూటింగ్ చిప్, నెట్వర్క్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చిప్తో వస్తుంది. దీని CPU 12GB వరకు RAM, 512GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ పరికరం 3.5 మిలియన్ పాయింట్ల కంటే ఎక్కువ AnTuTu బెంచ్మార్క్ స్కోర్ను సాధించిందని ఐకూ పేర్కొంది. హ్యాండ్సెట్ ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ కోసం 6.5K ఐస్కోర్ వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఐకూ 15R 100W ఫ్లాష్ఛార్జ్ సపోర్ట్తో 7,600mAh సిలికాన్ యానోడ్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
కెమెరా సెటప్: ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50MP సోనీ LYT-700V ప్రైమరీ సెన్సార్, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ పరికరం ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా OriginOS 6పై నడుస్తుంది. దీనికి 4 సంవత్సరాల పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS) అప్గ్రేడ్లు, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 157.61mm పొడవు, 74.42mm వెడల్పు, 7.9mm మందం కలిగి ఉంటుంది. దీని డార్క్ నైట్ వేరియంట్ బరువు 202 గ్రాములు ఉండగా, ట్రయంఫ్ సిల్వర్ మోడల్ బరువు 206 గ్రాములు.
