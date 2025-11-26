ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలా?- అయితే ఇప్పుడే లాంఛ్ అయిన 'ఐకూ 15'పై ఓ లుక్కేయండి!
భారతమార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన 'ఐకూ 15'- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 26, 2025 at 1:17 PM IST
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఐకూ ఈరోజు భారతదేశంలో తన ఫ్లాగ్షిప్ "iQOO 15"ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఇందులో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్, పెద్ద 7,000mAh బ్యాటరీతో పాటు మరిన్ని శక్తివంతమైన ఫీచర్లను అందించింది. ఐకూ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పటికే చైనా మార్కెట్లో ప్రారంభించింది. తాజాగా దీన్ని భారత్కు తీసుకొచ్చింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఇతర వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
"ఐకూ 15" వేరియంట్లు: కంపెనీ భారత మార్కెట్లోకి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్లు వారీగా దీని ధర:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 72,999
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 79,999