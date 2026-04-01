క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్​షిప్ చిప్​సెట్​తో "ఐకూ 15 అపెక్స్ ఎడిషన్"- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌తో భారతదేశంలో "ఐకూ 15 అపెక్స్ ఎడిషన్" విడుదలయ్యింది.

iQOO 15 Apex Edition Launched in India
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 2:48 PM IST

Hyderabad: భారత మార్కెట్లో "ఐకూ 15 అపెక్స్ ఎడిషన్" లాంఛ్ అయింది. దీన్ని కంపెనీ సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ హ్యాండ్‌సెట్ "ఐకూ 15"లో ఒక ప్రత్యేక ఎడిషన్ వేరియంట్‌గా తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటికే ఉన్న ఆల్ఫా, లెజెండ్ రంగుల శ్రేణిలో "ఐకూ 15 అపెక్స్ ఎడిషన్" కూడా చేరింది. అసలు మోడల్ మాదిరిగానే, ఇది కూడా క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ 3nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్​ 5 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 2K రిజల్యూషన్, గరిష్ఠంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.85-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఐకూ 15 అపెక్స్​లో 7,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు.

ఐకూ 15 అపెక్స్ ఎడిషన్ ధర, లభ్యత:

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్​ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో విడుదల చేసింది.

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 72,999
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 79,999

ప్రీ-బుకింగ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, కస్టమర్లు వీటిపై రూ. 6,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపును పొందవచ్చు. తద్వారా ఈ రెండు వేరియంట్ల వాస్తవ విక్రయ ధరలు వరుసగా రూ. 66,999, రూ. 73,999కి తగ్గుతాయి. మార్కెట్లో దీని ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే దీని సేల్స్ ఏప్రిల్ 6న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ప్రారంభం కానున్నాయి.

ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఐకూ ఇండియా వెబ్‌సైట్, అమెజాన్, వివో ప్రత్యేక స్టోర్లు, రిలయన్స్ డిజిటల్, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా "ఐకూ 15 అపెక్స్ ఎడిషన్"​ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌ను ప్రీ-బుక్ చేసుకున్న వారికి, రూ. 1,899 విలువైన ఐకూ TWS ఉచితంగా లభిస్తుంది. అలాగే 12 నెలల వరకు 'నో-కాస్ట్ EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదా పద్ధతి) ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

ఐకూ 15 అపెక్స్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 6.85-అంగుళాల శాంసంగ్ M14 8T LTPO AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది గరిష్టంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 2K రిజల్యూషన్, 508 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 6,000 నిట్స్ లోకల్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఇందులో క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్​షిప్ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌ ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 16GB LPDDR5x RAM, 512GB UFS4.1 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, ఒక Q3 సూపర్ కంప్యూటింగ్ చిప్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని అందించింది. ఇది 100W వైర్డ్, 40W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఐకూ 15 అపెక్స్ ఎడిషన్ వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) కలిగిన 50-మెగాపిక్సెల్ Sony IMX921 మెయిన్ కెమెరా, 3x ఆప్టికల్ జూమ్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ Sony IMX882 (1/1.95-అంగుళాల) పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ముందు భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (nano + nano) సపోర్టెడ్ స్మార్ట్​ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 పై పనిచేస్తుంది. దీనికి ఐదు ఆండ్రాయిడ్ అప్‌గ్రేడ్‌లు, ఏడు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా అప్‌డేట్‌లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

IP రేటింగ్: ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్ కలిగిన నిర్మాణంతో వస్తుంది.

