2025లో యాపిల్ రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలు- 14 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరిన షిప్​మెంట్​లు!

2025లో యాపిల్ రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలను నమోదు చేసింది, షిప్‌మెంట్‌లు 14 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి: నివేదిక

iPhone Shipments in India Rise to 14 Million Units in 2025 as Apple Sees Record Year: Report
iPhone Shipments in India Rise to 14 Million Units in 2025 as Apple Sees Record Year: Report (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 4:23 PM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ భారతదేశంలో తన అత్యుత్తమ సంవత్సరాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ మేరకు ఓ నివేదిక ప్రకారం, 2025లో దేశంలో ఈ టెక్ దిగ్గజం ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరిగాయని మార్కెట్ డేటా వెల్లడించింది. ఇది ప్రపంచంలోని రెండవ అతిపెద్ద స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌ అంటే భారత్​లో కంపెనీ తన మార్కెట్ వాటాను పెంచుకోవడంలో సహాయపడింది. యాపిల్ బలమైన పనితీరు కనబరిచినప్పటికీ, భారతదేశంలో మొత్తం స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్ సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉంది, ఏడాది పొడవునా దాదాపు 152 మిలియన్ యూనిట్లే షిప్పింగ్ జరిగటం గమనార్హం.

భారత్​లో పెరిగిన ఐఫోన్ షిప్‌మెంట్లు: మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ మార్కెట్ డేటాను ఉటంకిస్తూ, టెక్ క్రంచ్ భారతదేశంలో యాపిల్ ఐఫోన్ షిప్‌మెంట్‌లు 2025లో బాగా పెరిగాయని, దాని మార్కెట్ వాటా 2024లో దాదాపు 7 శాతం నుంచి రికార్డు స్థాయిలో 9 శాతానికి పెరిగిందని నివేదించింది. ఇది ఇప్పటివరకు భారతదేశంలో కుపెర్టినో ఆధారిత టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ అత్యుత్తమ వార్షిక పనితీరును సూచిస్తుందని పేర్కొంది.

కారణం ఇదేనట!: నివేదిక ప్రకారం, పరిశ్రమ విశ్లేషకులు ఈ వృద్ధికి అనేక కారణాలను ఆపాదిస్తున్నారు. వాటిలో సరికొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ నుంచి గత సంవత్సరం తీసుకొచ్చిన ఐఫోన్ 16 సిరీస్, నాన్-ఫ్లాగ్‌షిప్ ఐఫోన్ 16e వరకు విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉండటం ఒకటి. ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ ఛానెళ్లలో ఐఫోన్ మోడళ్లు అధిక సంఖ్యలో లభించడం, అలాగే నో-కాస్ట్ EMI, బ్యాంక్ ఆఫర్ల వంటి సులభమైన ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికలు కూడా యాపిల్ ఈ బలమైన పనితీరుకు దోహదపడ్డాయని చెబుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, 2025లో భారతదేశంలో మొత్తం స్మార్ట్‌ఫోన్ రవాణా సుమారు 152–153 మిలియన్ యూనిట్ల వద్ద స్థిరంగా ఉంటుందని డేటా చూపిస్తోంది.

ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, యాపిల్ తన తయారీ కేంద్రాన్ని చైనా నుంచి ఇతర దేశాలకు క్రమంగా తరలిస్తోంది. ఇప్పుడు భారతదేశం దాని కొత్త అసెంబ్లీ కేంద్రాలలో ఒకటిగా మారింది. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ పంచుకున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ టెక్ దిగ్గజం మొత్తం 50 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 4.51 లక్షల కోట్ల) విలువైన 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' ఐఫోన్ మోడళ్లను ఎగుమతి చేసి ఒక కొత్త మైలురాయిని సాధించింది.

యాపిల్, ఫాక్స్‌కాన్ వంటి తన కాంట్రాక్ట్ తయారీదారుల ద్వారా 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' చొరవలో భాగంగా PLI పథకంలో చేరింది. కంపెనీ కేవలం FY26 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి తొమ్మిది నెలల్లోనే సుమారు $16 బిలియన్ల (దాదాపు రూ. 1.44 లక్షల కోట్ల) విలువైన ఐఫోన్ మోడళ్లను ఎగుమతి చేయగలిగింది, దీంతో FY22 నుంచి మొత్తం ఎగుమతుల విలువ $50 బిలియన్లకు చేరింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

