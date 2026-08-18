యాపిల్ ఫస్ట్ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్: వచ్చే నెలలోనే విడుదలైనప్పటికీ, డెలివరీలు ఆలస్యం?
యాపిల్ ఫస్ట్ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ వచ్చే నెలలోనే విడుదలైనప్పటికీ, సప్లై సమస్యల వల్ల అమెరికా వెలుపలి మార్కెట్లకు ఆలస్యంగా రావచ్చు. దీంతో వినియోగదారులు మరికొన్ని నెలలు వేచి చూడక తప్పదని టెక్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
Published : August 18, 2026 at 1:18 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ను వచ్చే నెలలోనే మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. అయితే, దీనికోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న కస్టమర్లకు ఈ ఫోన్ చేతికి అందడానికి మరికొంత కాలం వేచి చూడక తప్పదని తెలుస్తోంది. సప్లై చైన్ సమస్యలు, ధరల వ్యవహారమే దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్తున్నారు.
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన టెక్ న్యూస్ సంస్థ 'ఛానల్ న్యూస్' కథనం ప్రకారం, ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్కు సంబంధించి యాపిల్ సంస్థ ప్రస్తుతం సప్లై, టెస్టింగ్, ధరల సమస్యలతో సతమతమవుతున్నట్లు చైనాకు చెందిన ఒక ప్రముఖ సప్లయర్ ధృవీకరించారు.
టెస్టింగ్లో ఇబ్బందులు: ఇప్పటికే తయారైన ప్రొడక్షన్ మోడల్స్ టెస్టింగ్లో కూడా యాపిల్ కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఫోన్ మడతబెట్టే 'హింజ్' (Hinge), 'ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే' పరీక్షల్లో లోపాలు బయటపడినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
మొదట ఈ 'ఐఫోన్ ఫోల్డ్' (iPhone Fold) భారీ ఉత్పత్తిని జూన్ 2026లో ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేయగా, ఆ తర్వాత దానిని ఆగస్టు ప్రారంభానికి మార్చారు. అయితే, ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆ టైమ్లైన్ మళ్లీ మారినట్లు తెలుస్తోంది.
ఐఫోన్ 18 సిరీస్తో పాటే ఆవిష్కరణ: సెప్టెంబర్ 8, 2026న జరగబోయే యాపిల్ భారీ ఈవెంట్లో ఐఫోన్ 18 సిరీస్తో పాటే ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ 'ఐఫోన్ ఫోల్డ్' ఫోన్ను కూడా ప్రదర్శించనున్నట్లు నివేదికలు వస్తున్నాయి. ప్రముఖ యాపిల్ అనలిస్ట్ మింగ్-చి కువో ప్రకారం.. పరిమిత సప్లై కారణంగా ఈ ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అన్ని మార్కెట్లలో వెంటనే అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం లేదు. 2017లో ఐఫోన్ X లాంఛ్ అయినప్పుడు కూడా సెప్టెంబర్లో ఆవిష్కరించి, ఆ తర్వాత చాలా కాలానికి స్టోర్స్లోకి తెచ్చారు. ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఫోల్డ్ విషయంలోనూ అదే రిపీట్ కానుందని ఆయన అంచనా వేస్తున్నారు.
బ్లూమ్బెర్గ్ టాప్ అనలిస్ట్ మార్క్ గుర్మన్ సైతం ఇటీవల ఒక లైవ్ క్యూ అండ్ ఏ (Q&A) సెషన్లో మాట్లాడుతూ.. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో, ప్రో మాక్స్ మోడల్స్ మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాతే ఐఫోన్ ఫోల్డ్ రిలీజ్ అవుతుందని స్పష్టం చేశారు.
పోటీగా శాంసంగ్ కొత్త ఫోల్డబుల్: ఇదిలా ఉండగా, యాపిల్ ప్రధాన ప్రత్యర్థి సంస్థ అయిన శాంసంగ్ (Samsung) గత నెలలోనే సరికొత్త ఫోల్డబుల్ సిరీస్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భాగంగా లాంఛ్ చేసిన 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోల్డ్ 8' (Samsung Galaxy Fold 8) మడతబెట్టినప్పుడు ఒక ఇంటర్నేషనల్ పాస్పోర్ట్ సైజు, లుక్ను పోలి ఉండి అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
యాపిల్ ఎంట్రీతో శాంసంగ్కు లాభం?: సాధారణ అంచనాలకు భిన్నంగా, ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి యాపిల్ ప్రవేశించడం వల్ల శాంసంగ్కే ప్రయోజనం చేకూరుతుందని చాలా మంది విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఒక పరిమిత వర్గానికే (Niche category) పరిమితమైన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల విపణిని.. సాధారణ వినియోగదారుల పరిధిలోకి (Mainstream) తీసుకెళ్లడానికి, మడతబెట్టే ఫోన్లపై అవగాహన పెంచడానికి యాపిల్ ఎంట్రీ సహాయపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, వీటికి వినియోగదారులు అంత భారీ ధర చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారా? అనేది ఇక్కడ ఒక కీలకమైన ప్రశ్న.
ఐఫోన్ ఫోల్డ్ అధికారిక ధర సెప్టెంబర్ 8న జరిగే ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం తర్వాతే తెలుస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్, ఐఫోన్ అల్ట్రా కూడా ఆవిష్కరించనున్నారు.
ఆకాశాన్నంటనున్న ధరలు:
ప్రస్తుత ఐఫోన్ మోడల్స్ కంటే ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ ధర గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని లీకైన వార్తలు చెబుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రేసు తీవ్రమవడంతో మెమరీ చిప్స్కు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. దీనికి తోడు అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు (Geopolitical uncertainties) కూడా తోడవడంతో స్మార్ట్ఫోన్ విడిభాగాల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ కారణాల వల్లే ఐఫోన్ ఫోల్డ్ ధర ఊహించని రేంజ్లో ఉండబోతోందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
మొదట అమెరికాలోనే లాంఛ్?: యాపిల్ సంస్థ 2026 ద్వితీయార్థంలో (Second half) సుమారు 70 లక్షల (7 Million) ఐఫోన్ ఫోల్డ్ యూనిట్లను ఉత్పత్తి చేయాలని భావిస్తోంది. అయితే, వీటిలో అత్యధిక శాతాన్ని మొదట అమెరికా (US) మార్కెట్లోనే విక్రయించనున్నట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాతే చైనా వంటి ఇతర కీలక మార్కెట్లలో ఈ ఫోన్ను అందుబాటులోకి తెస్తారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
మడతబెట్టినప్పుడు స్క్రీన్పై ఎలాంటి గీతలు లేదా మడత గుర్తులు (Crease-free) పడకుండా ఉండేందుకు కంపెనీ.. శాంసంగ్ (Samsung)కు చెందిన సరికొత్త డిస్ప్లే టెక్నాలజీని ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది.
భారత్లో లభ్యతపై సస్పెన్స్: పరిమిత ఉత్పత్తి కారణంగా ఆస్ట్రేలియా వంటి ఇతర దేశాల్లోని కస్టమర్లు ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడాల్సి రావచ్చు. అయితే, ఈ పరిమిత స్టాక్ ప్రభావం భారత మార్కెట్పై ఎలా ఉంటుందనే దానికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి స్పష్టత రాలేదు. అమెరికా మినహా మిగిలిన దేశాల్లో సప్లై చాలా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, స్థానిక మార్కెట్లలోకి ఈ ఫోన్ రావడానికి మరో 2 నుంచి 3 నెలల సమయం అదనంగా పట్టవచ్చని నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.