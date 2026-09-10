యాపిల్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' Vs శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా'- ఫోల్డబుల్ వార్లో నెగ్గేదెవరు?
యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ మార్కెట్లో దూసుకెళ్తున్న శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా'కు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. వీటిలో ఏది బెస్ట్?
Published : September 10, 2026 at 3:13 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ ఎట్టకేలకూ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' పేరుతో ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. కుపర్టినోకు చెందిన ఆ సంస్థ నుంచి వచ్చిన తొలి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ ఇది. ఇందులో A20 ప్రో చిప్సెట్ను అమర్చారు.
ఈ ఐఫోన్ డ్యూయో 7.6-అంగుళాల ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే, 6.3-అంగుళాల కవర్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ విభాగంలో శాంసంగ్ లేటెస్ట్ 'గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా'తో ఇది పోటీ పడనుంది. యాపిల్ ఫోల్డబుల్ కూడా గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా తరహాలోనే బుక్-స్టైల్ (పుస్తకంలా తెరుచుకునే) డిజైన్తో వస్తోంది. అయితే, ఇది గెలాక్సీ ఫోన్ కంటే కాస్త మందంగా, బరువుగా ఉంటుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఐఫోన్ డ్యూయో, శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా మధ్య ధర, స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల పరంగా ఉన్న కీలక తేడాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
డిస్ప్లే కంపారిజన్:
- iPhone Duo: ఐఫోన్ డ్యూయో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ వరకు ప్రోమోషన్ (ProMotion) టెక్నాలజీ కలిగిన 7.6-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR (Super Retina XDR) ఫోల్డింగ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ డిస్ప్లే ఆల్వేస్-ఆన్ (Always-On) డిస్ప్లే ఫీచర్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది 5.4-అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. డిస్ప్లేలో డైనమిక్ ఐలాండ్ (Dynamic Island) ఉంటుంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ టైటానియం ఫ్రేమ్, హింజ్ కవర్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడల్స్ లాగే, ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కెమెరా, వీడియో టూల్స్ను త్వరగా యాక్సెస్ చేయడానికి కెమెరా కంట్రోల్ (Camera Control) ఫీచర్ను కలిగి ఉంది.
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా 8-అంగుళాల అమోలెడ్ (AMOLED) ఇంటర్నల్ డిస్ప్లే, 6.5-అంగుళాల అమోలెడ్ (AMOLED) కవర్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ రెండు స్క్రీన్లు 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తాయి. కవర్ స్క్రీన్కు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ సిరామిక్ 3 (Corning Gorilla Glass Ceramic 3) ప్రొటెక్షన్ ఉంది.
OS కంపారిజన్:
- iPhone Duo: ఐఫోన్ డ్యూయో iOS 27 తో పనిచేస్తుంది. ఇది యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (Apple Intelligence), సిరి AI (Siri AI) లను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా వన్ UI 9 (One UI 9)తో కూడిన ఆండ్రాయిడ్ 17 పై నడుస్తుంది. ఇది గెలాక్సీ AI (Galaxy AI) ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
చిప్సెట్ & బ్యాటరీ కంపారిజన్:
- iPhone Duo: యాపిల్ A20 Pro చిప్సెట్ ఐఫోన్ డ్యూయోకు పవర్ అందిస్తుంది. ఇది 2TB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. యాపిల్ సాధారణంగా తన స్మార్ట్ఫోన్ల RAM, బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని వెల్లడించదు. ఐఫోన్ డ్యూయో ఔటర్ (వెలుపలి) డిస్ప్లేను ఉపయోగించినప్పుడు 44 గంటల వరకు, ఇన్నర్ (లోపలి) డిస్ప్లేను ఉపయోగించినప్పుడు 31 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: గెలాక్సీ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) చిప్సెట్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 ఆల్ట్రాకు పవర్ అందిస్తుంది. ఇది 16GB వరకు RAM, 1TB వరకు స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 45W వైర్డ్ చార్జింగ్, 20W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్ కంపారిజన్:
- iPhone Duo: ఐఫోన్ డ్యూయో 48-మెగాపిక్సెల్ ఫ్యూజన్ మెయిన్ (Fusion Main), 48-మెగాపిక్సెల్ ఫ్యూజన్ అల్ట్రా వైడ్ (Fusion Ultra Wide) కెమెరాలతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. దీని మెయిన్ రియర్ కెమెరా f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0లతో వేరియబుల్ అపెర్చర్ ఆప్షన్లను అందిస్తుంది. ఇది సూపర్-హై-రిజల్యూషన్ 24-మెగాపిక్సెల్, 48-మెగాపిక్సెల్ ఫొటోగ్రాఫ్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో 12-మెగాపిక్సెల్ సెంటర్ స్టేజ్ (Centre Stage) ఫ్రంట్ కెమెరా, ఫోల్డబుల్ స్క్రీన్పై అండర్-డిస్ప్లే ఫేస్టైమ్ (FaceTime) కెమెరా ఉన్నాయి.
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రాలో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 10-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో కెమెరాలతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందించింది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇది ఇన్నర్ డిస్ప్లే, కవర్ డిస్ప్లే రెండింటిపైనా 10-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.
కొలతలు & బరువు కంపారిజన్:
- iPhone Duo: మడతపెట్టిన (folded) స్థితిలో, ఐఫోన్ డ్యూయో కొలతలు 117.8 x 84.1 x 11.3mmగా ఉంటాయి. ఇది తెరిచిన (unfolded) రూపంలో 117.8 x 164.6 x 5.2mm కొలతలను కలిగి ఉంటుంది. దీని బరువు 254 గ్రాములు.
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: తెరిచిన (unfolded) స్థితిలో, గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 ఆల్ట్రా కొలతలు 158.4 x 143.2 x 4.1mmగా ఉంటాయి. మడతపెట్టిన (closed) స్థితిలో, ఇది 158.4 x 72.8 x 8.9mm కొలతలను కలిగి ఉంటుంది. దీని బరువు 215 గ్రాములు.
ఐఫోన్ డ్యూయో vs గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా:
ధరల కంపారిజన్:
- iPhone Duo: ఐఫోన్ డ్యూయో 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 2,99,900 ధరతో లాంఛ్ అయింది. దీని 512GB మోడల్ ధర రూ. 3,24,900 కాగా, 1TB, 2TB వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ. 3,74,900, రూ. 4,49,900గా ఉన్నాయి. ఇది స్టార్ వైట్ (Star White), నైట్ స్కై (Night Sky) రంగులలో లభిస్తుంది.
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ భారతదేశంలో రూ. 1,99,999 ప్రారంభ ధరతో లభిస్తుంది. దీని 12GB + 512GB వెర్షన్ ధర రూ. 2,19,999 కాగా, 16GB + 1TB వేరియంట్ ధర రూ. 2,59,999గా నిర్ణయించారు. శాంసంగ్ ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను క్రీమ్ (Cream), గ్రాఫైట్ (Graphite), వయొలెట్ షాడో (Violet Shadow), గ్రీన్ షాడో (Green Shadow- ఆన్లైన్ ఎక్స్క్లూజివ్) రంగులలో అందిస్తోంది.
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ఈ రెండు ఫోన్లలో ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్?: యాపిల్ ఎకోసిస్టమ్, యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు, iOS ఇంటర్ఫేస్ను కోరుకునే కొనుగోలుదారులను ఐఫోన్ డ్యూయో కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుంది. కొత్త A20 ప్రో చిప్, డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా, 2TB స్టోరేజ్ ఆప్షన్ వంటివి ఎక్కువ స్టోరేజ్, మెరుగైన పనితీరును ఇష్టపడే కొనుగోలుదారులకు ఇది ఒక అదనపు ప్రయోజనంగా మారుతుంది.
అయితే, పెద్ద ఫోల్డబుల్ స్క్రీన్, వర్సటైల్ కెమెరాలు కావాలనుకునే వారికి శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా అనువైనది. ఇందులో 8-అంగుళాల ఇంటర్నల్ డిస్ప్లే, 6.5-అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్, టెలిఫొటో లెన్స్తో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉన్నాయి. ఫీచర్లతో పాటు ధర పరంగా చూస్తే.. ఈ బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ డ్యూయో కంటే చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది.
మొత్తంగా, రెండూ ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ ఫోన్లే అయినా, వాటి లక్ష్యాలు వేర్వేరు. యాపిల్ లవర్స్, మొదటిసారి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ ట్రై చేయాలనుకునే వారు, అలాగే ఎకోసిస్టమ్, లాంగ్ టర్మ్ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ ముఖ్యం అనుకునే వారికి ఐఫోన్ డ్యూయో సరైన ఛాయిస్. కానీ, దీని ధర దాదాపు రూ. 3 లక్షల నుంచి మొదలవుతుండటం కాస్త ఆలోచించాల్సిన విషయమే. అదే పెద్ద డిస్ప్లే, S-పెన్ సపోర్ట్ లాంటి ప్రొడక్టివిటీ ఫీచర్లు, జూమ్ కోసం టెలిఫొటో లెన్స్తో కూడిన బెటర్ కెమెరా సెటప్, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా తక్కువ ధరలో కావాలనుకుంటే గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రా వాల్యూ ఫర్ మనీ ఆప్షన్ అవుతుంది.