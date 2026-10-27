ఐఫోన్ డ్యూయో స్క్రీన్ క్రాక్ సమస్యను గుర్తించిన యాపిల్- రీప్లేస్మెంట్కు హామీ?
ఐఫోన్ డ్యూయో స్క్రీన్ పగుళ్ల సమస్యను యాపిల్ సంస్థ గుర్తించిందని, ప్రభావితమైన పరికరాలకు ఉచితంగా రీప్లేస్మెంట్ (మార్పిడి) ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
Published : October 27, 2026 at 4:26 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ ప్రతిష్టాత్మకంగా మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 'ఐఫోన్ డుయో' (iPhone Duo) వివాదాల్లో చిక్కుకుంది. సెప్టెంబర్ 19న విడుదలైన ఈ మోడల్ యాపిల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఫోన్గా నిలిచింది. భారత్లో దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 3 లక్షలుగా ఉండగా, అమెరికాలో 2,000 డాలర్ల నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. యాపిల్ బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన తొలి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కావడంతో దీనిపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే విక్రయాలు ప్రారంభమైన కొన్ని రోజులకే ఈ ఫోన్పై వినియోగదారుల నుంచి తీవ్ర ప్రతికూల స్పందన వస్తోంది.
కొనుగోలు చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే స్క్రీన్ పగుళ్లు: ఫోన్ చేతికి అందిన వెంటనే పలువురు యూజర్లు తీవ్ర సాంకేతిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఐఫోన్ డుయో ఇంటర్నల్ స్క్రీన్పై, ఫోన్ మడతపడే 'హింజ్' (Hinge) భాగం వద్ద పగుళ్లు వస్తున్నట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఫోన్ను వాడటం ప్రారంభించిన కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే స్క్రీన్ డ్యామేజ్ అవుతోందని కొందరు యూజర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
యాప్ సపోర్ట్ లోపాలు: మరోవైపు ఈ ఫోన్ను పరీక్షించిన టెక్ రివ్యూవర్లు సైతం ఇందులోని లోపాలను ఎత్తిచూపుతున్నారు. యాపిల్ కొత్తగా పరిచయం చేసిన ఈ "బుక్-స్టైల్" డిస్ప్లే డిజైన్కు మార్కెట్లో ఉన్న చాలా యాప్లు సరిగా సపోర్ట్ చేయడం లేదని, ఆప్టిమైజేషన్ సమస్యలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.
అయినప్పటికీ, యాప్స్ సమస్య కంటే.. భారీ ధర పెట్టి కొన్న ఫోన్ స్క్రీన్పై పగుళ్లు రావడమే ఇప్పుడు యాపిల్ వినియోగదారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
యాపిల్ స్పందన: బ్లూమ్బెర్గ్ జర్నలిస్ట్ మార్క్ గుర్మాన్ యాపిల్ ఈ సమస్యపై దర్యాప్తు చేస్తోందని ఇదివరకే వెల్లడించారు. అయితే, అప్పట్లో రిటైల్ స్టోర్లు లేదా కస్టమర్ సర్వీస్ టీమ్లకు ఇంకా ఎలాంటి మార్గదర్శకాలు ఇవ్వలేదని ఆయన నివేదించారు. తాజాగా యాపిల్ దీనిపై అధికారికంగా స్పందించిందని, ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్న యూజర్లు రీప్లేస్మెంట్ కోసం యాపిల్కేర్ను సంప్రదించాలని కోరిందని ఆయన తెలిపారు.
భారీ ధర పెట్టి ఫోన్ కొని, కొన్ని గంటలు లేదా రోజుల్లోనే స్క్రీన్ పాడైపోవడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన చెందుతున్న లక్షలాది మంది యూజర్లకు ఈ వార్త కాస్త ఊరటనిచ్చింది. ఒకవేళ యాపిల్కేర్+ (AppleCare+) కొనుగోలు చేయని కస్టమర్లు అయితే, డివైజ్ ధరలో దాదాపు సగం వరకు రిపేర్ ఖర్చు భరించాల్సి వచ్చేది. భారత్లో స్క్రీన్ రిపేర్కు సుమారు రూ. 1,50,000 వరకు అవుతుండగా, అమెరికాలో యూజర్లు $999 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా, ఈ సమస్య తమ దృష్టికి వచ్చిందని యాపిల్ అంగీకరించినట్లు మ్యాక్రూమర్స్ నివేదించింది. అయితే, దీనికి గల అసలు కారణాన్ని మాత్రం కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదని పేర్కొంది.
స్క్రీన్ పగుళ్లకు అసలు కారణం ఏంటి?: ఐఫోన్ డ్యూయోలో తలెత్తుతున్న స్క్రీన్ పగుళ్ల సమస్యకు గల కారణాలను ప్రముఖ రిపేర్ సంస్థ iFixit విశ్లేషించింది.
iFixit విశ్లేషణలోని ప్రధాన అంశాలు:
- 1. హింజ్ డిజైన్ లోపం: ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణం ఫోన్ హింజ్ మెకానిజం డిజైన్లోని లోపమని iFixit పేర్కొంది.
- 2. అధిక ఒత్తిడి: పరికరాన్ని మడతపెట్టినప్పుడు, డిస్ప్లే మధ్య భాగం లోపల ఉండే సపోర్ట్ బార్పై తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతోంది. ఒకే ప్రాంతంపై నిరంతరం పడుతున్న ఈ ఒత్తిడి కారణంగానే స్క్రీన్ పగుళ్లకు గురవుతోంది.
- 3. ఒకే రకమైన ప్యాటర్న్: ప్రభావితమైన అన్ని పరికరాల్లోనూ ఒకే తరహా పగుళ్లు నమోదయ్యాయి. హింజ్ పైభాగంలో నిలువుగా ఏర్పడిన గీత నుంచి, కుడివైపునకు అడ్డంగా గీతలు ఏర్పడి, ఒకే బిందువు వద్ద కలవడం ఈ సమస్యలో సాధారణంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ పరిణామం ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీలో ఇంకా అధిగమించాల్సిన సవాళ్లు ఎన్నో ఉన్నాయని స్పష్టం చేస్తోంది. ఇంత ఖరీదైన ప్రీమియం పరికరాల్లో ఇలాంటి లోపాలు పునరావృతం కాకుండా చూసేందుకు, రాబోయే మోడళ్లలో యాపిల్ మరింత పటిష్టమైన డిజైన్ను తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.