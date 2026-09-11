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రూ.2,99,900 ధరతో 'ఐఫోన్ డ్యూయో': భారత్‌లో యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ ఇంత ఖరీదు ఎందుకు?

దాదాపు మూడు లక్షల రూపాయల భారీ ధరతో "ఐఫోన్ డ్యూయో"ను భారతదేశంలో లాంఛ్ చేశారు. అమెరికాతో పోలిస్తే ఏకంగా లక్ష రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఈ భారీ వ్యత్యాసానికి కారణం?

ఐఫోన్ డ్యూయో
ఐఫోన్ డ్యూయో (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 7:46 PM IST

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Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ (Apple) మొబైల్ రంగంలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించింది. అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తన మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' (iPhone Duo)ను సెప్టెంబర్ 9 రాత్రి గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ చేసింది. అయితే, ఈ ఫోన్ ఫీచర్స్ కంటే కూడా దీని ధరపైనే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా భారతదేశంలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. యాపిల్ ఈ ఫోల్డబుల్ వేరియంట్ ధరను ఆకాశాన్నంటేలా నిర్ణయించడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

అమెరికా కంటే ఇండియాలో లక్ష రూపాయలు ఎక్కువ!: అమెరికా మార్కెట్‌తో పోలిస్తే భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ధర విపరీతంగా ఉంది. అమెరికాలో 256GB స్టోరేజ్ గల బేస్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర $1,999 (సుమారు రూ. 1.90 లక్షలు)గా ఉంది. కానీ, అదే వేరియంట్ మన భారతదేశానికి వచ్చేసరికి ఏకంగా రూ. 2,99,900 పలుకుతోంది. ఇక దీని టాప్ మోడల్ ధర అయితే ఏకంగా రూ. 4,49,900 (దాదాపు నాలుగున్నర లక్షల రూపాయలు)కు చేరింది.

భారత్‌లో ఐఫోన్ డ్యూయో వేరియంట్లు & ధరలు
వేరియంట్ దీని ధరప్రీ-ఆర్డర్ & సేల్స్ వివరాలు
256GBరూ. 2,99,900
  • అక్టోబర్ 16న ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభం
  • అక్టోబర్ 23 నుంచి సేల్స్
512GBరూ. 3,24,900
1TBరూ. 3,74,900
2TBరూ. 4,49,900

ప్రస్తుత మార్కెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ రేటు ప్రకారం ఒక డాలర్ విలువ సుమారు రూ. 95 గా లెక్కిస్తే, అమెరికా ధర మన కరెన్సీలో రూ. 1.90 లక్షలు అవుతుంది. అంటే, భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ కొనాలనుకునే వారు అమెరికా కంటే దాదాపు ఒక లక్ష రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తోంది. దీంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా దీని ధరలపై నెటిజన్లు భారీగా చర్చించుకుంటున్నారు.

ఐఫోన్ డ్యూయో ధరలు: భారత్ Vs అమెరికా

వేరియంట్లుభారత్​లో ధరలు అమెరికాలో ధరలు
256GBరూ. 2,99,900$1,999 (సుమారు రూ. 1.90 లక్షలు)
512GBరూ. 3,24,900$2,199 (సుమారు రూ. 2.10 లక్షలు)
1TBరూ. 3,74,900$2,599 (సుమారు రూ. 2.48 లక్షలు)
2TBరూ. 4,49,900$3,199 (సుమారు రూ. 3.05 లక్షలు)

భారత్‌లో ఇంత భారీ ధరలకు కారణాలు ఏంటి?: అమెరికాతో పోలిస్తే భారత్‌లో యాపిల్ తన ఉత్పత్తుల ధరలను ఇంతలా పెంచడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆర్థిక కారణాలు ఉన్నాయి:

ప్రస్తుతం 'ఐఫోన్ డ్యూయో'ను భారతదేశంలో స్థానికంగా అసెంబుల్ చేయడం లేదు. దీనిని పూర్తిగా విదేశాల్లోనే తయారు చేసి 'కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్' (CBU)గా దిగుమతి అవుతుంది. ఇలాంటి ఫోన్లపై దాదాపు 28% ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ (దిగుమతి సుంకం) విధిస్తారు. అంతేకాకుండా, ఇంపోర్ట్ డ్యూటీని కలిపిన తర్వాత వచ్చే మొత్తం విలువపైనే జీఎస్టీ (GST)ని లెక్కిస్తారు, దీనివల్ల జీఎస్టీ భారం కూడా మరింత పెరుగుతుంది.

కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్‌కు చెందిన నీల్ షా ప్రకారం, ఒకవేళ 18% జీఎస్టీ, అంచనా వేసిన సుంకాలను మినహాయిస్తే, భారతదేశంలో పన్నులకు ముందు ఈ ఫోన్ ధర దాదాపు రూ. 1,98,557 ($2,087)గా ఉంటుంది. అంటే, అమెరికాలోని లిస్టెడ్ ధర అయిన $1,999తో పోల్చి చూస్తే, వ్యత్యాసం కేవలం 80 నుంచి 200 డాలర్లు (₹7,500 నుంచి ₹19,000) మాత్రమే ఉంటుంది. యాపిల్ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఇతర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా ఈ ధరల వ్యత్యాసం దాదాపు ఇలాగే కనిపిస్తుంది.

ఐఫోన్ డ్యూయో
ఐఫోన్ డ్యూయో (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)

భారత్‌లోనే ఎందుకు తయారు చేయడం లేదు?: మిగతా ఐఫోన్ మోడల్స్ లాగే ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్‌ను కూడా భారత్‌లోనే తయారు చేస్తే ధర ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గుతుంది. కానీ ప్రస్తుతానికి అది సాధ్యం కాకపోవడానికి బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి.

ఫోల్డబుల్ ఫోన్ తయారీకి కావలసిన అత్యంత ఖరీదైన విడిభాగాలు.. అంటే OLED ప్యానెల్, హింజ్ మెకానిజం (మడతపెట్టే కీలు), హై-ఎండ్ కెమెరా మాడ్యూల్స్, యాపిల్ A-సిరీస్ చిప్స్ వంటి వాటిని ఇప్పటికీ విదేశాల నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. వీటి ప్రెసిషన్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ (అత్యంత కచ్చితత్వంతో కూడిన తయారీ) చాలా క్లిష్టమైనది. భారతదేశంలో యాపిల్ భాగస్వామ్య సంస్థలకు (భారత్‌లోని మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ పార్ట్‌నర్స్‌కు) ఈ స్థాయి అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ఉత్పత్తి చేసే అనుభవం సాధించడానికి ఇంకా కొంత సమయం పడుతుందని నెయిల్ షా పేర్కొన్నారు.

అందువల్ల, భారతదేశంలో స్థానిక ఉత్పత్తి (Local Production) ప్రారంభమయ్యేంత వరకు, ఈ భారీ పన్నుల భారాన్ని భారతీయ వినియోగదారులే భరించక తప్పదు.

ఐఫోన్ డ్యూయో
ఐఫోన్ డ్యూయో (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)

భవిష్యత్తులో ఏం మారవచ్చు?: ప్రస్తుతం 'ఐఫోన్ డ్యూయో' ఫస్ట్-జనరేషన్ (మొదటి తరం) ప్రొడక్ట్ మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చింది. భవిష్యత్తులో ఈ ఫోన్ రెండో, మూడో జనరేషన్స్ సమయానికి లోకల్ అసెంబ్లీ పరిస్థితులు మెరుగైతే, అంటే భారతదేశంలోనే ఈ ఫోన్ల తయారీ (మేడ్ ఇన్ ఇండియా) ప్రారంభమైతే, ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ, దానిపై అదనంగా పడే జీఎస్టీ భారం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల యాపిల్ ఈ మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ ధర తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రస్తుతానికి మాత్రం భారతీయ కొనుగోలుదారులు ఈ ఫోన్ కోసం భారీ ధరను చెల్లించక తప్పదు.

అయినప్పటికీ, కొంతమంది కస్టమర్లు ఇతర దేశాలలో ఉన్న తమ బంధువులు లేదా స్నేహితుల సహాయంతో అక్కడ తక్కువ ధరకే ఈ ఫోన్ కొనిపించి ఇండియాకు తెప్పించుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు, తద్వారా వారికి ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఇకపోతే, భారతదేశంలో 'ఐఫోన్ డ్యూయో' ప్రీ-ఆర్డర్లు అక్టోబర్ 16 నుంచి ప్రారంభం కానుండగా, అక్టోబర్ 23 నుంచి అమ్మకాలు షురూ అవుతాయి.

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