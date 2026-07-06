లీకైన 'ఐఫోన్ ఎయిర్ 2' డిజైన్: ఈసారి డ్యూయల్ 48MP కెమెరాలతో వస్తోందా?
నెట్టింట 'ఐఫోన్ ఎయిర్ 2' లుక్ వైరల్ అవుతోంది. సింగిల్ కెమెరా విమర్శలకు చెక్ పెడుతూ, ఈసారి ఏకంగా డ్యూయల్ 48MP కెమెరాలతో ఈ సన్నని ఐఫోన్ రానున్నట్లు కొత్త రెండర్స్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
Published : July 6, 2026 at 4:31 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ (Apple) సంస్థ తన తదుపరి తరం ఐఫోన్ సిరీస్ లాంఛ్ విధానంలో కీలక మార్పులు చేయనున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం. సాధారణంగా ఏటా సెప్టెంబర్లో జరిగే సంప్రదాయ లాంఛ్ సమయాన్ని మార్చాలని యాపిల్ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది చివర్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro), ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ (iPhone 18 Pro Max)లతో పాటు సరికొత్త 'ఐఫోన్ అల్ట్రా' మోడల్ను సంస్థ ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది. కాగా, ఐఫోన్ 18 (iPhone 18), ఐఫోన్ 18ఇ (iPhone 18e), ఐఫోన్ ఎయిర్ తర్వాతి మోడళ్లు 2027 ప్రారంభంలో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ ప్రణాళికలపై యాపిల్ స్పష్టత ఇవ్వనప్పటికీ, 'ఐఫోన్ ఎయిర్ 2' (iPhone Air 2)కు సంబంధించిన రెండర్స్ (డిజైన్ ఫొటోలు) ఆన్లైన్లో కనిపించాయి. ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 గా పిలుస్తున్న ఈ ఫోన్ అప్గ్రేడ్ చేసిన చిప్సెట్ (ప్రాసెసర్), వెనుక వైపు రెండో కెమెరాతో వినియోగదారుల ముందుకు రానున్నట్లు నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 డిజైన్ (Anticipated): 'ఫ్రంట్ పేజ్ టెక్' (Front Page Tech) విడుదల చేసిన తాజా వీడియోలో, యూట్యూబర్ జాన్ ప్రోసెర్ 'ఐఫోన్ ఎయిర్ 2'గా భావిస్తున్న ఫోన్ రెండర్లను పంచుకున్నారు. యాపిల్ సప్లై చైన్ నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగానే ఈ ఫోటోలను సిద్ధం చేసినట్లు సదరు లీకర్ పేర్కొన్నారు.
ప్రోసర్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్లో రెండవ రియర్ కెమెరాను చేర్చడం ద్వారా, మొదటి తరం మోడల్పై వచ్చిన ప్రధాన విమర్శలలో ఒకదానికి పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది.
ఐఫోన్ ఎయిర్ కెమెరా ఫీచర్లు: సెప్టెంబర్ 2025లో విడుదలైన ఐఫోన్ ఎయిర్.. ఐఫోన్ 18 సిరీస్లోని మిగతా ఫోన్ల మాదిరిగానే 48-మెగాపిక్సెల్ ఫ్యూజన్ మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది సెన్సార్-షిఫ్ట్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్, f/1.6 అపెర్చర్, 2X టెలిఫొటో సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది.
ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 కెమెరా అప్గ్రేడ్ వివరాలు: ఎఫ్పీటీ (FPT) పంచుకున్న రెండర్స్ ప్రకారం, ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 సరికొత్తగా రీడిజైన్ చేసిన రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్తో రానుంది. ఇందులో రెండు కెమెరా సెన్సార్లను అమర్చనున్నారు. ఇది మునుపటి ఐఫోన్ ఎయిర్ మోడల్తో పోలిస్తే ఒక విలక్షణమైన అప్గ్రేడ్గా నిలవనుంది. ఈ ఫోన్లో 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు మరో 48-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ సెన్సార్ను అందించే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఫోన్ స్లిమ్ ప్రొఫైల్ (సన్నని డిజైన్)కు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, అదనపు కెమెరా హార్డ్వేర్ను అమర్చేందుకు వీలుగా యాపిల్ తన ఫేస్ ఐడీ సిస్టమ్ను రీ-డిజైన్ చేయనుందని ప్రోసెర్ తెలిపారు. దీని వల్ల ఫోన్ లోపల తగినంత స్పేస్ (internal space) లభిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.