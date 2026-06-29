ఐఫోన్ 18 సిరీస్ లాంఛ్ డేట్ లీక్.. భారీగా పెరగనున్న ధరలు!
యాపిల్ ప్రియులకు అలర్ట్! సరికొత్త ఐఫోన్ 18 సిరీస్ సెప్టెంబర్ 8న లాంఛ్ అయ్యే అవకాశముంది. అయితే విడిభాగాల ఖర్చులు పెరగడంతో ఈసారి ధరలు భారీగా పెరగవచ్చని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
Published : June 29, 2026 at 2:07 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న 'ఐఫోన్ 18 సిరీస్' (iPhone 18 series) ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నెక్స్ట్-జనరేషన్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ల లాంఛ్ తేదీని యాపిల్ సంస్థ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో ఇవి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ అంచనా వేశారు.
ఈ సిరీస్, ధరలకు సంబంధించిన మరికొన్ని కీలక వివరాలు ఇవే:
- కొత్త లైనప్ (ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్): ఈ 2026 ఐఫోన్ లైనప్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro), ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ (iPhone 18 Pro Max) లతో పాటు, యాపిల్ మొట్ట మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ 'ఐఫోన్ ఆల్ట్రా' (iPhone Ultra) కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి.
- భారీగా పెరగనున్న ధరలు: ఒక మార్కెట్ రీసెర్చ్ సంస్థ అంచనా ప్రకారం.. యాపిల్ ఇటీవలి ధరల పెంపు ధోరణిని బట్టి చూస్తే, రాబోయే ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడల్స్ ధరలు మునుపటి కంటే చాలా ఎక్కువగా (ఖరీదైనవిగా) ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.
ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ అల్ట్రా లాంఛ్ టైమ్లైన్: బ్లూమ్బెర్గ్కు చెందిన మార్క్ గుర్మాన్ తన 'పవర్ ఆన్' న్యూస్లెటర్ తాజా ఎడిషన్లో యాపిల్ ఐఫోన్ లాంఛ్ ఈవెంట్లు సాధారణంగా అమెరికాలో లేబర్ డే హాలిడే తర్వాత, సెప్టెంబర్లోని మొదటి మంగళవారం లేదా బుధవారం జరుగుతాయని తెలిపారు. ఈ షెడ్యూల్ వల్ల సెప్టెంబర్ మధ్య నాటికి అమ్మకాలు ప్రారంభించడానికి, క్వార్టర్ ముగిసేలోపు ఆదాయాన్ని గుర్తించడానికి, అలాగే హాలిడే షాపింగ్ సీజన్కు ముందే రిటైల్ ఛానళ్లలో స్టాక్ ఉంచడానికి టెక్ దిగ్గజానికి తగినంత సమయం లభిస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
బ్లూమ్బెర్గ్ జర్నలిస్ట్ మార్క్ గుర్మన్ అంచనా ప్రకారం, ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్లతో పాటు మొదటి ఫోల్డబుల్ మోడల్ 'ఐఫోన్ ఆల్ట్రా' లాంఛ్కు సెప్టెంబర్ 8 అత్యంత అనుకూలమైన తేదీ కావచ్చు.
అమెరికాలో ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 7న 'లేబర్ డే' హాలిడే ఉంది. ఈ కారణంగా, యాపిల్ తన గ్రాండ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ను సెప్టెంబర్ 9న కూడా నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఈవెంట్కు హాజరయ్యే వారికి ప్రయాణించడానికి ఒక రోజు అదనంగా సమయం దొరుకుతుందనే ఉద్దేశంతో యాపిల్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా, యాపిల్ గతంలో కూడా ఇదే విధమైన షెడ్యూల్ను అనుసరించింది. 2025లో తన మునుపటి జనరేషన్ 'ఐఫోన్ 17 సిరీస్' (iPhone 17 series) స్మార్ట్ఫోన్లను కూడా సెప్టెంబర్ 9వ తేదీనే అధికారికంగా లాంఛ్ చేసింది.
ఐఫోన్ 18 సిరీస్ ధరల వివరాలు (iPhone 18 Series Price Hike):
లాంఛ్ డేట్తో పాటు, రాబోయే ఐఫోన్ 18 లైనప్ ధరల గురించి కూడా మార్కెట్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. ఇటీవల యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ (Tim Cook) మాట్లాడుతూ.. విడిభాగాల ఖర్చులు (Component Costs) భారీగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, ఆ భారాన్ని కస్టమర్లపై పడకుండా ఇప్పటివరకు కాపాడుతూ వచ్చామని తెలిపారు. అయితే, భవిష్యత్తులో ఈ అదనపు ఖర్చులను కంపెనీయే పూర్తిగా భరించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
దీనికి తగ్గట్టుగానే, యాపిల్ సంస్థ ఇప్పటికే మ్యాక్ కంప్యూటర్స్, మ్యాక్బుక్, ఐప్యాడ్, యాపిల్ టీవీ, హోమ్పాడ్ వంటి వివిధ కేటగిరీల డివైజ్ల ధరలను పెంచింది. అయితే ఇప్పటివరకు ఇండియా, లేదా గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఐఫోన్ల ధరలను మాత్రం యాపిల్ ఇంకా పెంచలేదు. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే ఐఫోన్ 18 సిరీస్తోనే ఆ ధరల పెంపు మొట్టమొదటిసారిగా ఉండబోతోందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.
ప్రముఖ మార్కెట్ రీసెర్చ్ సంస్థ ఐడీసీ (IDC), అప్కమింగ్ ఐఫోన్ 18 లైనప్ ధరలపై సరికొత్త అంచనాను విడుదల చేసింది (via MacRumors). ఈ నివేదిక ప్రకారం, ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ మోడల్స్ ధరలు ప్రస్తుతం ఉన్న మోడల్స్ కంటే ఏకంగా $200 (సుమారు రూ. 18,800) వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ అంచనా నిజమైతే, సరికొత్త ఐఫోన్ మోడల్స్ ప్రారంభ ధరలు కింది విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది:
- ఐఫోన్ 18 ప్రో: దీని ప్రారంభ ధర $1,249 (సుమారు రూ. 1.18 లక్షలు) నుంచి $1,299 (సుమారు రూ. 1.23 లక్షలు) మధ్య ఉండవచ్చు.
- ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్: దీని ధర $1,349 (సుమారు ₹1.28 లక్షలు) నుంచి $1,399 (సుమారు రూ. 1.32 లక్షలు) మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.
- ఐఫోన్ ఆల్ట్రా (మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్): యాపిల్ మొట్ట మొదటి ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ ప్రారంభ ధర సుమారు $2,500 (సుమారు రూ. 2.36 లక్షలు) ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. అలాగే ఇందులో ఎక్కువ స్టోరేజ్ సామర్థ్యం కలిగిన టాప్ వేరియంట్ల ధర ఏకంగా $3,000 (సుమారు రూ. 2.83 లక్షలు) వరకు పలికే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
విడిభాగాల (కాంపోనెంట్) ధరల పెరుగుదల భవిష్యత్ ఐఫోన్ ధరలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనే అంశంపై ఈ నెల ప్రారంభంలో ప్రముఖ అంతర్జాతీయ పత్రిక 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' (The Wall Street Journal) ఒక ప్రత్యేక విశ్లేషణను ప్రచురించింది. 'టెక్ఇన్సైట్స్' (TechInsights) అంచనాలను ఉటంకిస్తూ.. బేస్ మోడల్ ఐఫోన్ 18 ప్రోలో ఉపయోగించే డీరామ్ (DRAM - ర్యామ్) ధర ప్రస్తుతం ఉన్న సుమారు $39 (దాదాపు ₹3,700) నుంచి ఏకంగా $145 (దాదాపు ₹13,700)కు పెరగవచ్చని పేర్కొంది. అలాగే, ఇందులో వాడే స్టోరేజ్ ఖర్చు కూడా సుమారు $13 (దాదాపు ₹1,200) నుంచి $51 (దాదాపు ₹4,800)కు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆ కథనం స్పష్టం చేసింది.
విడిభాగాల ధరలతో పాటు తయారీ ఖర్చులు (Manufacturing costs) కూడా తోడవడంతో.. బేస్ మోడల్ ఐఫోన్ 18 ప్రో ఉత్పత్తి వ్యయం, మునుపటి ఐఫోన్ 17 ప్రో తో పోలిస్తే ఏకంగా 25 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ అదనపు భారాన్ని భర్తీ చేయడానికి యాపిల్ సంస్థ ఈ హ్యాండ్సెట్ ప్రారంభ ధరను $1,099 (సుమారు రూ. 1.04 లక్షలు) నుంచి సుమారు $1,299 (సుమారు రూ. 1.23 లక్షలు)కు పెంచే యోచనలో ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.