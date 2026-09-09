యాపిల్ మెగా ఈవెంట్ 2026: లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు? ఎక్కడ చూడాలి? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
యాపిల్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న వార్షిక లాంఛ్ ఈవెంట్ నేడే జరగనుంది. ఈ మెగా ఈవెంట్లో తదుపరి తరం ఐఫోన్లు, వేరబుల్స్తో పాటు యాపిల్ మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ డివైజ్ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.
Published : September 9, 2026 at 1:11 PM IST
Hyderabad: కాలిఫోర్నియాలోని కుపెర్టినో వేదికగా యాపిల్ తన వార్షిక లాంఛ్ ఈవెంట్కు సర్వం సిద్ధం చేసింది. "Surprise and Shine" ట్యాగ్లైన్తో నేడు (సెప్టెంబర్ 9) జరగబోయే ఈ కీనోట్ అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. యాపిల్ కొత్త సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టిన జాన్ టెర్నస్ నేతృత్వంలో జరుగుతున్న మొదటి మేజర్ ఈవెంట్ ఇదే కావడం విశేషం. ఇప్పటివరకు సీఈవోగా సేవాలందించిన టిమ్ కుక్, సెప్టెంబర్ 1 నుంచి యాపిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్గా కొత్త బాధ్యతల్లోకి మారారు.
మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్.. సరికొత్త గ్యాడ్జెట్లు!: ఈ ఈవెంట్లో యాపిల్ నుంచి విప్లవాత్మక మార్పులు ఆశించవచ్చు. ముఖ్యంగా కంపెనీ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ (iPhone Ultra)ను యాపిల్ ఇక్కడ ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నట్లు టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు మరికొన్ని ఆవిష్కరణలు జరగనున్నాయి:
Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP— Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026
- ఐఫోన్ 18 సిరీస్: అత్యాధునిక ఏఐ ఫీచర్లతో కూడిన సరికొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో, ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్స్.
- వేరబుల్స్ & ఎయిర్పాడ్స్: కొత్త తరం యాపిల్ వాచ్ సిరీస్, అప్గ్రేడెడ్ ఎయిర్పాడ్స్ విడుదల కానున్నాయి.
టిమ్ కుక్ హయాంలో యాపిల్ ఆర్కేడ్, యాపిల్ టీవీ వంటి సాఫ్ట్వేర్ సేవల ద్వారా రెవెన్యూ పెంచడంపై దృష్టి పెట్టగా, హార్డ్వేర్ విభాగంలో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జాన్ టెర్నస్ రాకతో యాపిల్ మళ్లీ డివైజ్ ఇన్నోవేషన్స్ వైపు బలమైన అడుగులు వేస్తోంది.
లైవ్ స్ట్రీమ్ ఎప్పుడు? ఎక్కడ చూడాలి?:
- సమయం: భారతీయ కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 10:30 గంటలకు (10 AM PT) ఈ ఈవెంట్ ప్రారంభం కానుంది.
- వేదిక: కుపెర్టినో, కాలిఫోర్నియాలోని యాపిల్ పార్క్లో గల స్టీవ్ జాబ్స్ థియేటర్.
- ఎక్కడ చూడాలి: ఈ మెగా లాంఛ్ ఈవెంట్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యాపిల్ అభిమానులు కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్, యాపిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, యాపిల్ టీవీ (Apple TV) యాప్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించవచ్చు.