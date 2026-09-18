భారత్లో 'ఐఫోన్ 18 ప్రో' సిరీస్ సేల్స్ షురూ- స్టోర్ల వద్ద పోటెత్తిన జనం- వీడియోలు చూశారా?
భారత్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ సేల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ను తొలిరోజే దక్కించుకునేందుకు దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు యాపిల్ స్టోర్ల ముందు అర్ధరాత్రి నుంచే కొనుగోలుదారులు భారీగా క్యూ కట్టారు.
Published : September 18, 2026 at 1:12 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన ఆ ఘడియ రానే వచ్చింది. లేటెస్ట్ ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ అమ్మకాలు ఈరోజు, సెప్టెంబర్ 18 ఉదయం 8 గంటల నుంచి భారత్లో అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. గతేడాది విడుదలైన ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్కు సక్సెసర్గా వచ్చిన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ మోడళ్లను మొదటి రోజే సొంతం చేసుకోవడానికి యాపిల్ అభిమానులు పోటీపడ్డారు.
స్టోర్ల ముందు భారీ క్యూ లైన్లు: ఉదయం 8 గంటలకు సేల్ మొదలవ్వకముందే దిల్లీ, నోయిడా, ముంబయి, బెంగళూరులోని అధికారిక యాపిల్ స్టోర్ల ముందు కొనుగోలుదారులు భారీగా బారులు తీరారు. కొత్త ఫోన్ను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడాలన్నంత ఆత్రుతతో చాలామంది అర్ధరాత్రి నుంచే క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండటం విశేషం.
VIDEO | Mumbai: People queue up outside Apple Store at Bandra Kurla Complex as iPhone 18 series set to go on sale from today. "iPhone 18Pro has a fresh camera set up. New colours are available. I like iPhone... Apple," says a customer. #Mumbai #iPhone18 (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
వేరియంట్లు & ధరల వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ వేర్వేరు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో లభిస్తోంది. వాటి ధరల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
1. ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro):
- 256GB వేరియంట్: రూ. 1,64,900
- 512GB వేరియంట్: రూ. 1,89,900
- 1TB వేరియంట్: రూ. 2,39,900
- 2TB (టాప్-ఎండ్) వేరియంట్: రూ. 3,14,900
2. ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ (iPhone 18 Pro Max):
#WATCH | Maharashtra: Apple begins the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max; a large number of people throng the company's store at Jio World Drive in Mumbai https://t.co/PyFjeG24ag— ANI (@ANI) September 18, 2026
- 256GB బేస్ వేరియంట్: రూ. 1,79,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది (దీని హై-ఎండ్ వేరియంట్ల ధరలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది).
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 'బర్గండీ' హీరో కలర్: డిజైన్, లుక్స్ పరంగా ఈ రెండు మోడల్స్ మొత్తం నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అవి: బర్గండీ (Burgundy), గ్లేసియర్ (Glacier), సిల్వర్ (Silver), బ్లాక్ (Black).
VIDEO | Delhi: iPhone 18 Series sale begins. Visuals from Apple Store, Select City Walk Mall, Saket. A customer says, " it is just a phone... rest we will use it and know how it performs. i just need to upgrade from my (iphone) 15 plus. it (iphone 18) has many upgraded feature and performance..." #apple #iphone18 (full video available on pti videos - https:="" t.co="" biyfwtfmbd)<="" p>— press trust of india (@pti_news) September 18, 2026
గతేడాది ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్లో కాస్మిక్ ఆరెంజ్ ఎంతటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో అందరికీ తెలిసిందే. అదే ట్రెండ్ను కొనసాగిస్తూ ఈసారి యాపిల్ 'బర్గండీ' రంగును హీరో కలర్గా ప్రమోట్ చేస్తోంది. దీని ప్రీమియం, రాయల్ లుక్ ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో ఈ రంగుకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది.