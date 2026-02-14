వచ్చే వారమే ఐఫోన్ 17e లాంఛ్?- నెట్టింట డిజైన్, రంగులు, ధర వివరాలు!
ఐఫోన్ 17e ఫిబ్రవరిలో లాంఛ్ అవుతుందని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లతో సహా మరిన్ని వివరాలు ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి.
Published : February 14, 2026 at 5:14 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ తదుపరి తరం ఐఫోన్ సిరీస్లో సరసమైన మోడల్ అయిన "ఐఫోన్ 17e" ఫిబ్రవరిలో లాంఛ్ అవుతుందని ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి. లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఇది ఫిబ్రవరి 19న విడుదలవుతుంది. తాజాగా దీని డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లతో సహా మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
ఈ అప్కమింగ్ "ఐఫోన్ 17e" యాపిల్ "ఐఫోన్ 16e"ను పోలిన డిజైన్లో వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఐఫోన్ 17e డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లను చూపించే కాన్సెప్ట్ వీడియో ఒకటి యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్షమయింది. దీని ప్రకారం, ఈ ఫోన్ దాని మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే వివిధ అప్గ్రేడ్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది మూడు షేడ్స్లో విడుదల కానుందని సమాచారం.
ఐఫోన్ 17e డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లు (అంచనా):
ఫ్రంట్ పేజ్ టెక్నాలజిస్ట్ జాన్ ప్రాసెర్ ఈ అప్కమింగ్ "ఐఫోన్ 17e" డిజైన్, రంగు ఎంపికలను ప్రదర్శించే కాన్సెప్ట్ వీడియోను పంచుకున్నారు. దీని ప్రకారం, ఐఫోన్ 17e తంలో ప్రీమియం మోడళ్లలో మాత్రమే కనిపించే యాపిల్ డైనమిక్ ఐలాండ్ ఫీచర్ను కలిగి ఉండడంతో పాటు మాగ్సేఫ్ (MagSafe) ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికొస్తే, ఐఫోన్ 17e తెలుపు, నలుపు, లావెండర్ రంగులలో విడుదల కావచ్చు. ఫోన్ బెజెల్స్ సన్నగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు, ఇది వినియోగదారుల డిస్ప్లే అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
కెమెరా సెటప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఐఫోన్ 17eలో ఒకే వెనుక కెమెరా, LED ఫ్లాష్, సెకండరీ మైక్రోఫోన్ ఉండవచ్చు. నివేదికల ప్రకారం, ఇది 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 12-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉండవచ్చు. అదనంగా ఐఫోన్ 17e వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్, ఎడమ వైపున యాక్షన్ బటన్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో దీని కుడి వైపున పవర్ బటన్ను ఉంచవచ్చు.
ఈ "ఐఫోన్ 17e" 3 డైనమిక్ ఐలాండ్స్, మాగ్సేఫ్తో లాంఛ్ అవుతుందని గతంలో వచ్చిన నివేదికలను ఇది నిర్ధారిస్తుంది. ఈ ఫోన్ యాపిల్ A19 చిప్సెట్, కంపెనీ C1X చిప్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది 60Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను అందించే దాని మునుపటి మోడల్ మాదిరిగానే డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉండవచ్చు. దుమ్ము, నీటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఈ ఫోన్ IP68 రేటింగ్ను కలిగి ఉంటుందని కూడా భావిస్తున్నారు .
ఐఫోన్ 17e ధర, లాంఛ్ తేదీ (అంచనా): ధర విషయానికి వస్తే, యాపిల్ ఐఫోన్ 17e ధర $599 (సుమారు రూ. 57,000)గా ఉండొచ్చని నివేదించారు. ఈ ఫోన్ ఫిబ్రవరి 19న లాంఛ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. యాపిల్ దీని కోసం ప్రత్యేక లాంఛ్ ఈవెంట్ నిర్వహించడానికి బదులుగా సాధారణ ప్రెస్ రిలీజ్ ద్వారా దీనిని విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. మరికొన్ని రోజుల్లోనే దీన్ని లాంఛ్ చేయొచ్చని చెబుతున్నప్పటికీ, కంపెనీ ఇంకా దీని లాంఛ్ను ధృవీకరించలేదు. అయితే యాపిల్ త్వరలోనే దీని లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.