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'నెలకు 1-2 రాకెట్ ప్రయోగాలు'- స్కైరూట్ భవిష్యత్ ప్రణాళికలను వెల్లడించిన సహ-వ్యవస్థాపకుడు

రాబోయే రెండేళ్లలో 'విక్రమ్-1' ప్రయోగాల సంఖ్యను నెలకు ఒకటి లేదా రెండుకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు స్కైరూట్ సీఓఓ (COO) తెలిపారు.

స్కైరూట్ కో-ఫౌండర్ నాగ భరత్ డాకా
స్కైరూట్ కో-ఫౌండర్ నాగ భరత్ డాకా (ఫొటో క్రెడిట్: ETV Bharat via Skyroot Aerospace)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 2:26 PM IST

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Bengaluru: భారతదేశ అంతరిక్ష ప్రస్థానం శరవేగంగా మారుతోంది. ఒకప్పుడు కేవలం భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) ఆధీనంలోనే సాగిన ఈ రంగంలో, ఇప్పుడు ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం ఊపందుకుంది. ప్రైవేటు రంగానికి ప్రోత్సాహాన్నిచ్చేలా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు, 'ఇన్-స్పేస్' ఏర్పాటు వంటి చర్యల వల్ల ప్రస్తుతం దేశంలో 400కు పైగా అంతరిక్ష సాంకేతిక స్టార్టప్‌లు విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి.

భారత అంతరిక్ష రంగానికి ఇది ఒక కీలకమైన మలుపు అని విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రం (వి.ఎస్.ఎస్.సి) మాజీ డైరెక్టర్ ఎస్. ఉన్నికృష్ణన్ నాయర్ అభిప్రాయపడ్డారు. బెంగళూరులో జరిగిన ఐఐటీ మద్రాస్ పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం ప్రతిష్టాత్మక వార్షిక సదస్సు 'సంగమ్ 2026' ఏడో ఎడిషన్‌లో 'స్పేస్ టెక్' విభాగం చర్చా వేదికపై ఆయన మాట్లాడారు.

(L-R) మోడరేటర్ ప్రొ. సత్య చక్రవర్తి, ఫౌండర్ & టెక్నికల్ లీడ్, ది ఇప్లేన్ కంపెనీ; డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్., IIT మద్రాస్; S. ఉన్నికృష్ణన్ నాయర్, విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ (VSSC), ISRO మాజీ డైరెక్టర్; నాగ భరత్ డాకా, స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, COO; ప్రణిత్ మెహతా, సహ వ్యవస్థాపకుడు & COO, GalaxEye
(L-R) మోడరేటర్ ప్రొ. సత్య చక్రవర్తి, ఫౌండర్ & టెక్నికల్ లీడ్, ది ఇప్లేన్ కంపెనీ; డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజినీర్., IIT మద్రాస్; S. ఉన్నికృష్ణన్ నాయర్, విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ (VSSC), ISRO మాజీ డైరెక్టర్; నాగ భరత్ డాకా, స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, COO; ప్రణిత్ మెహతా, సహ వ్యవస్థాపకుడు & COO, GalaxEye (ఫొటో క్రెడిట్: ETV Bharat/ Anubha Jain)

"ప్రపంచ అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారతదేశం తన పాత్రను మరింత విస్తరించుకోవాలని ఆశిస్తున్న తరుణంలో.. ఇస్రో, ప్రభుత్వం, నూతన స్టార్టప్‌లు, ఇప్పటికే స్థిరపడిన పరిశ్రమలు అన్నీ మరింతగా కలిసి ముందుకు సాగడం ఎంతైనా అవసరం." - ఎస్. ఉన్నికృష్ణన్ నాయర్, విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రం (వి.ఎస్.ఎస్.సి) మాజీ డైరెక్టర్

ప్రైవేట్ రంగానికి ఉన్న అవకాశాలు ఉపగ్రహ ప్రయోగాలకు మించి విస్తరించి ఉన్నాయని నాయర్ అన్నారు. మానవ అంతరిక్ష యానం, భవిష్యత్ అంతరిక్ష కేంద్రం, సూక్ష్మ గురుత్వాకర్షణ పరిశోధన వంటివి స్టార్టప్‌లకు, పరిశ్రమలకు కొత్త అవకాశాలను అందిస్తాయని, అదే సమయంలో లోతైన అంతరిక్ష అన్వేషణ కోసం భారతదేశం సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి కూడా ఇవి సహాయపడతాయని ఆయన జోడించారు.

విక్రమ్-1 ప్రయోగాలను విస్తరించే ప్రణాళికను స్కైరూట్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, సీఓఓ నాగ భరత్ డాకా వెల్లడించారు.
విక్రమ్-1 ప్రయోగాలను విస్తరించే ప్రణాళికను స్కైరూట్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, సీఓఓ నాగ భరత్ డాకా వెల్లడించారు. (ఫొటో క్రెడిట్: Skyroot Aerospace)

ఈ సందర్భంగా, స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, సీఓఓ నాగ భరత్ డాకా మాట్లాడుతూ "భవిష్యత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమంగా ప్రధానంగా భూమి ఆధారితం నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్న అంతరిక్ష ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారుతోంది. ఈ అవకాశం ఉపగ్రహాలు, ప్రయోగాలకు మించి విస్తరించి ఉంది. రాబోయే దశాబ్దంలో, మౌలిక సదుపాయాలు, తయారీకి అంతరిక్షం ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా మారడాన్ని మనం చూడవచ్చు. అంతరిక్షంలో డేటా సెంటర్లు, తయారీ, సౌరశక్తి, ఆప్టికల్ ఫైబర్, ప్రత్యేక పదార్థాల ఉత్పత్తి వంటి రంగాలు కొత్త అవకాశాలుగా ఆవిర్భవిస్తాయి" అని అన్నారు.

"అంతరిక్షంలోకి వెళ్లేందుకయ్యే ఖర్చు తగ్గుతున్న కొద్దీ, ఈ అవకాశాలు మరింత ఆచరణీయంగా మారతాయి. ఇది వ్యాపారాలకు కొత్త మార్గాలను సృష్టించడమే కాకుండా మరింత వైవిధ్యమైన అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది" అని ఆయన జోడించారు.

నెలకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాకెట్లను తయారు చేసేందుకు అవసరమైన పరికరాలు తమ వద్ద ఇప్పటికే ఉన్నాయని, అలాగే తమ విక్రేతల వ్యవస్థను, సరఫరా గొలుసును విస్తరిస్తున్నామని స్కైరూట్ సీఓఓ (COO) తెలిపారు.
నెలకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాకెట్లను తయారు చేసేందుకు అవసరమైన పరికరాలు తమ వద్ద ఇప్పటికే ఉన్నాయని, అలాగే తమ విక్రేతల వ్యవస్థను, సరఫరా గొలుసును విస్తరిస్తున్నామని స్కైరూట్ సీఓఓ (COO) తెలిపారు. (ఫొటో క్రెడిట్: Skyroot Aerospace)

కార్యక్రమం సందర్భంగా డాకా ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతూ తమ కంపెనీ తదుపరి మైలురాళ్లు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు, ఇటీవలి పరిణామాల గురించి వెల్లడించారు. ఆ ఇంటర్వ్యూలోని ముఖ్యాంశాలు ఇవే:

అనుభా జైన్: విక్రమ్-1 మిషన్ తర్వాత, స్కైరూట్ తదుపరి లక్ష్యాలు ఏంటి?

నాగ భరత్ డాకా: ప్రస్తుతం కంపెనీ ప్రధానంగా విక్రమ్-1 రాకెట్లను నిరంతరాయంగా, ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా తయారు చేయగల సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టింది. మా తదుపరి ప్రయోగాన్ని ఈ ఏడాది చివరి నాటికి చేపట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అలాగే ప్రయోగాల రేటును పెంచాలని భావిస్తున్నాం. చివరగా, వచ్చే ఏడాది చివరినాటికి, అంటే 2027 ఆఖరుకల్లా మా కార్యకలాపాలను గణనీయంగా విస్తరించి మరింత పెద్ద సంస్థగా ఎదగడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. మరోవైపు 'విక్రమ్-2' రాకెట్ అభివృద్ధి పనులు కూడా శరవేగంగా సాగుతున్నాయ్. దీని మొదటి ప్రయోగాన్ని కూడా వచ్చే ఏడాది చివర్లోనే చేపట్టాలని భావిస్తున్నాం.

విక్రమ్ సిరీస్ అందిస్తున్న చిన్న ప్రయోగ వాహనాల విభాగానికి అతీతంగా, ప్రపంచ ప్రయోగ మార్కెట్‌లోని విస్తృత విభాగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని, స్కైరూట్ ఒక భారీ పునర్వినియోగ ప్రయోగ వాహనాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది.
విక్రమ్ సిరీస్ అందిస్తున్న చిన్న ప్రయోగ వాహనాల విభాగానికి అతీతంగా, ప్రపంచ ప్రయోగ మార్కెట్‌లోని విస్తృత విభాగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని, స్కైరూట్ ఒక భారీ పునర్వినియోగ ప్రయోగ వాహనాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది. (ఫొటో క్రెడిట్: Skyroot Aerospace)

అనుభా జైన్ : వచ్చే 3 నుంచి 5 ఏళ్లలో ప్రయోగాల సంఖ్య, భారత్‌తో పాటు విదేశాల్లో వాణిజ్య ప్రయోగ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడంపై స్కైరూట్ ప్రధాన లక్ష్యాలు ఏంటి?

నాగ భరత్ డాకా: ప్రస్తుతం ఈ మార్కెట్‌లో రాకెట్ ప్రయోగాలకు విపరీతమైన డిమాండ్, ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. అది ఏ స్థాయిలో డిమాండ్ ఉందంటే.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సంస్థ అయిన స్పేస్‌ఎక్స్ (SpaceX) కూడా 2028 తర్వాత జరిగే ప్రయోగాల కోసం కొత్త బుకింగ్‌లను తీసుకోవడం నిలిపివేసింది (అంటే అంతలా బుకింగ్స్ అయిపోయాయి). ఈ అవకాశాన్ని అందుకోవడానికి మేము ఇప్పుడు కేవలం ఒక ప్రయోగాన్ని విజయవంతం చేయడంపైనే కాకుండా.. ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా పదేపదే విశ్వసనీయంగా ప్రయోగాలు చేపట్టే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడంపై, అలాగే కార్యకలాపాల స్థాయిని విస్తరించడంపై దృష్టి పెట్టాం.

డిమాండ్‌కు ఎలాంటి కొదవ లేదని స్కైరూట్ సీఓఓ (COO) పేర్కొన్నారు.
డిమాండ్‌కు ఎలాంటి కొదవ లేదని స్కైరూట్ సీఓఓ (COO) పేర్కొన్నారు. (ఫొటో క్రెడిట్: Skyroot Aerospace)

విక్రమ్-1 ద్వారా ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించేందుకు దేశ, విదేశీ కస్టమర్ల నుంచి విశేష స్పందన వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే రెండేళ్లలో నెలకు ఒకటి లేదా రెండు ప్రయోగాలు చేసే స్థాయికి చేరుకోగలమన్న నమ్మకం ఉంది. ఇక్కడ డిమాండ్‌కు ఎలాంటి కొరతా లేదు, కాకపోతే రాకెట్ ప్రయోగాల వేగాన్ని ఎంత సమర్థవంతంగా, నమ్మకంగా పెంచగలమన్నదే మా ముందున్న అసలైన సవాల్.

TAGGED:

SKYROOT FUTURE PLANS
REUSABLE LAUNCH VEHICLE
INDIAN SPACE SECTOR
NAGA BHARATH DAKA
SKYROOT CO FOUNDER INTERVIEW

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