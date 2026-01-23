దిగుమతుల నుంచి స్వదేశీ సామర్థ్యం వరకు- భారత్ EV పరివర్తనపై ఏథర్ సీఈవో ఏమన్నారంటే?
భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల భవిష్యత్తు అసెంబ్లింగ్ ఆధారిత స్థానికీకరణపై మాత్రమే కాకుండా స్వదేశీ తయారీ, యంత్ర నిర్మాణ సామర్థ్యం, సాంకేతిక సార్వభౌమాధికారంపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఏథర్ ఎనర్జీ సీఈవో తరుణ్ మెహతా అన్నారు.
Published : January 23, 2026 at 12:19 PM IST
Bengaluru: భారతదేశపు ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఒకప్పుడు బ్యాటరీ ప్యాక్లు, మోటార్లు, కంట్రోలర్లు, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇతర కీలక ఉపవ్యవస్థల వంటి దాదాపు అన్ని ముఖ్యమైన EV విడిభాగాలను చైనా లేదా ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేవారు. అయితే, ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' చొరవ, PLI పథకాలు, ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులలో పెరుగుతున్న అనిశ్చితి కారణంగా, దేశీయంగా విడిభాగాల తయారీ అనేది కేవలం ఖర్చు ఆదా చేసే చర్యగా మాత్రమే కాకుండా, భారతదేశానికి ఒక వ్యూహాత్మక అవసరంగా కూడా మారింది. గత దశాబ్ద కాలంలో భారతీయ EV OEMలు, సరఫరాదారులు డిజైన్, ఇంజనీరింగ్, అధునాతన తయారీ విధానంలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఇవి భారతదేశం దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా సాంకేతిక సార్వభౌమత్వానికి బలమైన పునాదిగా నిలిచాయి.
ఏథర్ ఎనర్జీ సీఈవో కీలక సందేశం: బెంగళూరులో జరిగిన IMTEX ఫార్మింగ్ 2026 ప్రారంభ సమావేశంలో, ఏథర్ ఎనర్జీ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో తరుణ్ మెహతా, భారతదేశపు ఈవీ ఎకో సిస్టమ్ వృద్ధి, స్వదేశీ తయారీ ప్రాముఖ్యత గురించి విస్తృతంగా మాట్లాడారు. ఈటీవీ భారత్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన "ఏథర్ తొలినాళ్లలో భారతదేశంలో లిథియం బ్యాటరీ తయారీ కంపెనీలు పెద్దగా లేవు. దీంతో మోటార్లు, మోటార్ కంట్రోలర్ల వంటి కీలకమైన ఈవీ భాగాలను దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. నేడు, అవే విడిభాగాలు పరిశ్రమలో దాదాపుగా సర్వసాధారణంగా లభించే వస్తువులుగా మారిపోయాయి" అని అన్నారు. అయితే ఈ మార్పు రాత్రికి రాత్రే వచ్చినది కాదని, ఇదంతా పదేళ్లకు పైగా నిర్విరామంగా చేసిన స్థానికీకరణ ప్రయత్నాల ఫలితమని జోడించారు.
'EV పరివర్తనలో సరఫరాదారులే నిజమైన హీరోలు': EV పరివర్తనను విశ్వసించి, సరైన సమయంలో పెట్టిన తొలి సరఫరాదారులు, భాగస్వాములు నిజమైన హీరోలని తరుణ్ మెహతా అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, భారతదేశం ముఖ్యంగా లోహ భాగాలైన కాస్టింగ్లు, ఫోర్జింగ్లు, వెల్డెడ్ అసెంబ్లీల రంగంలో బలమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంది. ఏథర్ హైబ్రిడ్ అల్యూమినియం ఛాసిస్ను ఉదాహరణగా చూపుతూ, ఇది స్కూటర్ పరిశ్రమలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటిదని తరుణ్ మెహతా పేర్కొన్నారు.
"ప్రపంచంలో ఏ ఉత్పత్తి స్కూటర్లోనూ ఇంతకు ముందు ఇలాంటి ఛాసిస్ను ఉపయోగించలేదు. దీనిని భారతదేశంలోనే డిజైన్ చేసి, అవసరమైన పరికరాలను తయారు చేసి, ఉత్పత్తి చేశారు." అయితే, కేవలం డిజైన్ ద్వారా మాత్రమే ఇటువంటి ఆవిష్కరణ సాధ్యం కాదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు. "మా వద్ద హై-ప్రెజర్ డై కాస్టింగ్ వంటి ఉత్పాదక సామర్థ్యాలు లేకపోయి ఉంటే, అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ను పెద్ద ఎత్తున ఉత్పత్తి చేయడం ఎప్పటికీ సాధ్యమయ్యేది కాదు." అని వివరించారు.
ఏథర్ సీఈవో ఇంకా వివరిస్తూ, ప్రస్తుతం ఏథర్ తన భాగస్వాములతో కలిసి భారతదేశంలో ప్రతి నెలా సుమారు 25,000 నుంచి 30,000 అల్యూమినియం ఫ్రేమ్లను తయారు చేస్తోందని తెలిపారు. ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణ, తయారీ ఆవిష్కరణ అనేవి పరస్పరం వేర్వేరు అంశాలు కావనే ఆయన కంపెనీ సందేశం చాలా స్పష్టంగా ఉంది.
'ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే భవిష్యత్తు, కానీ అసలైన సవాలు ముందుంది': విద్యుదీకరణ ఇప్పుడు దాదాపుగా అనివార్యమైందని, కానీ ఈ ప్రయాణం ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉందని తరుణ్ మెహతా విశ్వసిస్తున్నారు. ఎందుకంటే భారతదేశం యంత్ర పరికరాల కోసం ఇంకా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోందని ఆయన ఒక ప్రధాన సమస్యను ఎత్తి చూపారు.
"ఆటోమోటివ్ కాస్టింగ్, ప్లాస్టిక్స్, బ్యాటరీ అసెంబ్లింగ్లో ఉపయోగించే చాలా యంత్రాలను విదేశీ కంపెనీలు లేదా వాటి భారతీయ అనుబంధ సంస్థలే తయారు చేస్తున్నాయి. ఇంకా, బ్యాటరీ వెల్డింగ్ యంత్రాలు, పారిశ్రామిక రోబోలు, గేర్ గ్రైండింగ్ యంత్రాలు, అయస్కాంతాల కోసం డైమండ్ గ్రైండింగ్ వీల్స్, CMMలు, మెటీరియల్ అనాలిసిస్ పరికరాలు వంటి సాంకేతికతలు ఇప్పటికీ భారతదేశం వెలుపల నుంచి వస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంలో, తయారీ సాంకేతికతను మనం బ్లాక్ బాక్స్గా పరిగణించలేము. ఈ రంగంలో నిజమైన బలం మనం తయారీ సాంకేతికతకు యజమానులుగా మారినప్పుడే వస్తుంది."- తరుణ్ మెహతా, ఏథర్ ఎనర్జీ సీఈవో
'సాంకేతికత భవిష్యత్తు తయారీపై ఆధారపడి ఉంటుంది': బ్యాటరీ సెల్స్, నియోడైమియం మాగ్నెట్లు, యాక్యుయేటర్లు, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు వంటి సాంకేతికతలు నేరుగా అధునాతన తయారీ ప్రక్రియలపై ఆధారపడి ఉంటాయని తరుణ్ మెహతా అన్నారు. "ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో కదిలే భాగాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, టాలరెన్స్లు, సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్లు, మెటీరియల్ నాణ్యతకు సంబంధించిన అవసరాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.ప్రెసిషన్ స్టాంపింగ్, హైడ్రోఫార్మింగ్, ఫైన్ బ్లాంకింగ్, డీప్ డ్రాయింగ్, ష్రింక్ ఫిట్టింగ్ వంటి సాంకేతికతలు మరింత ముఖ్యమైనవిగా మారుతున్నాయి." అని వివరించారు.
ఇంకా లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీల ఉదాహరణతో ఆయన వివరిస్తూ, బ్యాటరీ ధరలో 1% కంటే తక్కువగా ఉండే డీప్-డ్రాన్ సెల్ క్యాన్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక బిలియన్ డాలర్ల విలువైన మార్కెట్ ఉందని తెలిపారు. అయితే, దీనిని గిగావాట్ స్థాయిలో తయారు చేయడానికి అత్యంత ప్రత్యేకమైన యంత్రాలు, కచ్చితమైన టాలరెన్స్లు అవసరం, ఇవి ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఆచరణాత్మకంగా అందుబాటులో లేవని పేర్కొన్నారు.
భారతదేశానికి బలమైన యంత్ర నిర్మాణ ఎకో సిస్టమ్ ఎందుకు అవసరం?: భారతీయ టూల్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ప్రపంచ స్థాయి ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేస్తోందని తరుణ్ మెహతా అన్నారు. "పరిశోధన, అభివృద్ధి (R&D)లో సరైన పెట్టుబడితో, భారతదేశం ప్రపంచ స్థాయి తయారీ సాంకేతికతను కూడా అభివృద్ధి చేయగలదు. అయితే ఇందుకోసం యంత్రాలను కొనుగోలు చేయడం మాత్రమే సరిపోదు. కొత్త ఉత్పత్తి అభివృద్ధి, అదనపు సామర్థ్యం కోసం వనరులను కూడా కేటాయించడం అవసరం" అని జోడించారు.
ఆయన ప్రకారం, ఒక దేశం టెక్నాలజీ డెవలపర్లు, యంత్రాల తయారీదారులు, ఉత్పత్తి సంస్థలతో కూడిన ఒక సమగ్ర ఎకో సిస్టమ్ను అభివృద్ధి చేసినప్పుడు ఖర్చులు తగ్గుతాయి, పనితీరు పెరుగుతుంది, ఆ దేశం ప్రపంచ తయారీ కేంద్రంగా మారుతుంది.
ఆటోమొబైల్కు మించి అవకాశాలు: చారిత్రాత్మకంగా ఆటోమోటివ్ రంగం మెషిన్ టూల్ పరిశ్రమకు అతిపెద్ద వినియోగదారుగా ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఈ పరిస్థితి మారవచ్చని ఏథర్ సీఈవో అభిప్రాయపడ్డారు. "భవిష్యత్తులో ఇంధన నిల్వ, పారిశ్రామిక ఆటోమేషన్ ప్రధాన డిమాండ్ చోదకాలుగా మారతాయి" అని ఆయన అన్నారు. రోబోటిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో ఉపయోగించే సాంకేతికత చాలా వరకు ఒకేలా ఉంటుందని, ఇది కొత్త రంగాలలో గణనీయమైన అవకాశాలను కల్పిస్తుందని ఆయన వివరించారు.
సాంకేతిక సార్వభౌమాధికారం, సరఫరా గొలుసు స్థితిస్థాపకత ఎందుకు కీలకం?: ఈటీవీ భారత్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో తరుణ్ మెహతా మాట్లాడుతూ, "ప్రపంచ అస్థిరత ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది: సాంకేతిక సార్వభౌమాధికారం చాలా ముఖ్యమైనది, టూలింగ్ అనేది ఈ సార్వభౌమాధికారంలో కీలకమైన భాగం. సరఫరాదారులు ఉత్పత్తిని మాత్రమే కాకుండా డిజైన్, ఇంజనీరింగ్ను కూడా భారతదేశానికి తీసుకురావాలి. IMTEX వంటి వేదికలు OEMలు, సరఫరాదారులు, సాంకేతిక కంపెనీలను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి." అని పేర్కొన్నారు.
ఏథర్ భవిష్యత్తు ప్రణాళిక?: భవిష్యత్తులో EV ఆవిష్కరణలకు సాఫ్ట్వేర్ అతిపెద్ద చోదక శక్తిగా ఉంటుందని తరుణ్ మెహతా విశ్వసిస్తున్నారు. ఆయన ప్రకారం, నేడు కస్టమర్ అనుభవంలో కనిపించే అప్గ్రేడ్లలో ఎక్కువ భాగం సాఫ్ట్వేర్ నుంచి వస్తున్నాయి. బడ్జెట్ మోడల్లు, బ్రాండ్ గుర్తింపు గురించి ప్రస్తావిస్తూ, "మేము 'అప్గ్రేడింగ్ ఇండియా' కోసం ఉత్పత్తులను అందిస్తాం. స్పోర్ట్స్ స్కూటర్లతో ప్రారంభించిన మేము రిజ్టాతో ఫ్యామిలీ స్కూటర్లలో ప్రవేశించాము. ఇప్పుడు EL ప్లాట్ఫామ్తో అనేక కొత్త విభాగాలలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాము" అని అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, ప్రతి విభాగంలోనూ అత్యుత్తమ అనుభవాన్ని అందించడమే ఏథర్ అసలైన గుర్తింపు.