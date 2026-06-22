ఏలియన్ స్పేస్షిప్ ప్రచారాలకు బ్రేక్: "3I/ATLAS పూర్తిగా సహజసిద్ధమైన తోకచుక్కే"
గ్రహాంతరవాసుల నౌకగా ప్రచారం జరిగిన అంతర్నక్షత్ర వస్తువు '3I/ATLAS' పూర్తిగా సహజసిద్ధమైన తోకచుక్కేనని రేడియో విశ్లేషణల్లో వెల్లడైంది.
Published : June 22, 2026 at 5:38 PM IST
Hyderabad: గతేడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీసిన ఇంటర్స్టెల్లార్ వస్తువు (Interstellar Object) '3I/ATLAS'పై శాస్త్రవేత్తలు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఇది గ్రహాంతరవాసులకు చెందిన అంతరిక్ష నౌక కాదని, పూర్తిగా సహజమైన తోకచుక్కేనని రేడియో టెలిస్కోప్ పరిశీలనల ద్వారా అధికారికంగా నిర్ధారించారు.
ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల్లో తేలిన ముఖ్యాంశాలు ఇవే:
థర్డ్ ఇంటర్స్టెల్లార్ విజిటర్: మన సౌర కుటుంబం (Solar System) వెలుపల ఉన్న సుదూర అంతరిక్షం నుంచి వచ్చిన వస్తువుల్లో ఇది మూడవది. దీనికంటే ముందు 2017లో 'ఓమువామువా' (Oumuamua) గ్రహశకలం, 2019లో 'బోరిసోవ్' (Borisov) తోకచుక్క మాత్రమే మన సౌర కుటుంబంలోకి ప్రవేశించాయి.
శాస్త్రవేత్తల్లో రేకెత్తించిన ఆసక్తి: మన సౌర వ్యవస్థకు చెందని ఇంటర్స్టెల్లార్ వస్తువు కావడంతో, విశ్వ ఆవిర్భావ రహస్యాలను ఛేదించే పరిశోధనల్లో ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకు ఇది ఎంతో కీలకంగా మారింది.
రేడియో విశ్లేషణల్లో వెల్లడైన వాస్తవాలు: ఇది గ్రహాంతరవాసుల నౌక (Alien ship) అయి ఉండవచ్చని సామాజిక మాధ్యమాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగినప్పటికీ, అధునాతన టెలిస్కోప్లతో నిర్వహించిన రేడియో స్కాన్లలో ఎలాంటి కృత్రిమ సంకేతాలూ లభించలేదు. దీంతో ఇది పూర్తిగా సహజసిద్ధమైనదేనని తేలింది.
విశ్వంలోని ఇతర నక్షత్ర మండలాల రసాయన నిర్మాణాన్ని (Chemistry) లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి, '3I/ATLAS' తోకచుక్కపై జరుగుతున్న ఈ పరిశోధనలు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకు ఎంతగానో దోహదపడుతున్నాయి.
ఇంటర్స్టెల్లార్ ఆబ్జెక్ట్ (Interstellar Object) అంటే?: ఏదైనా ఒక నక్షత్రం గురుత్వాకర్షణ శక్తికి లోబడి ఉండకుండా, అంతరిక్షంలో స్వేచ్ఛగా తిరిగే గ్రహశకలం (Asteroid), తోకచుక్క (Comet) లేదా రోగ్ ప్లానెట్ను ఇంటర్స్టెల్లార్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. సుదూర అంతరిక్షం నుంచి ప్రయాణిస్తూ మన సౌర కుటుంబంలోకి ప్రవేశించిన అటువంటి విలక్షణమైన వస్తువులలో '3I/ATLAS' (లేదా C/2025 N1) కూడా ఒకటి.
దీన్ని మొదట ఎప్పుడు గుర్తించారు?: ఈ తోకచుక్కను తొలిసారిగా 2025 జులై 1న చిలీలోని రియో హుర్టాడోలో ఉన్న 'ఆస్టరాయిడ్ టెరెస్ట్రియల్ ఇంపాక్ట్ లాస్ట్ అలర్ట్ సిస్టమ్' (ATLAS) టెలిస్కోప్ గుర్తించింది.
భారతీయ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల రికార్డ్ (జులై 3, 2025): గుర్తించిన కేవలం రెండు రోజుల్లోనే, అంటే 2025 జులై 3న, లడఖ్లోని హన్లేలో ఉన్న ఇండియన్ ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేటరీ (IAO)కి చెందిన హిమాలయన్ చంద్ర టెలిస్కోప్ (HCT) ద్వారా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ శాస్త్రవేత్తలు ఈ తోకచుక్కను విజయవంతంగా చిత్రీకరించారు.
దీని పరిమాణం ఎంతో తెలుసా?: ఈ తోకచుక్క సుమారు 440 మీటర్ల వెడల్పు, 5.6 కిలోమీటర్ల పొడవు కలిగిన భారీ పరిమాణంలో ఉంది.
అంగారకుడి (Mars) కక్ష్య గుండా ప్రయాణం: ఈ భారీ తోకచుక్క 2025 అక్టోబర్లో అంగారక గ్రహానికి అత్యంత సమీపంగా, అంటే 3 కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలోకి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో అంగారకుడి కక్ష్యను దాటుకుంటూ వెళ్లినప్పటికీ, భూమికి ఎలాంటి ప్రమాదం కలిగించలేదు.
భూమికి ఎంత దగ్గరగా వచ్చిందంటే?: తన ప్రయాణంలో ఇది భూమికి అత్యంత సమీపంలోకి వచ్చినప్పటికీ, మన గ్రహానికి 26.9 కోట్ల కిలోమీటర్ల సుదూరంలోనే నిలిచిపోయింది.
ప్రస్తుత స్థానం: ఈ తోకచుక్క ఇప్పుడు భూమికి ఏకంగా 130 కోట్ల కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉంది
తిరుగుపయనం: ఇది ప్రస్తుతం మన సౌర కుటుంబం నుంచి తిరిగి అంతర్నక్షత్ర అంతరిక్షంలోకి (Interstellar Space) వెళ్లే మార్గంలో ఉంది. ఇది మళ్లీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేదని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేశారు.
సూర్యుడి కంటే రెండింతల వయసు: శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం ఈ తోకచుక్క వయసు సుమారు 1100 కోట్ల సంవత్సరాలు. అంటే మన సూర్యుడి వయసు కంటే రెండు రెట్లు పురాతనమైనది.
క్యూరియాసిటీ పెంచిన ఏలియన్ సిద్ధాంతాలు: గతంలో వచ్చిన ఇంటర్స్టెల్లార్ వస్తువుల కంటే ఈ తోకచుక్క పరిమాణంలో చాలా పెద్దదిగా, అత్యంత వేగంగా, ప్రకాశవంతంగా ఉండటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిపై భారీగా క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. దీనికి తోడు ఇది ఏలియన్ల స్పేస్షిప్ కావచ్చు అనే ప్రచారాలు కూడా తోడవ్వడంతో దీనికి సంబంధించిన ప్రతి అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. అయితే, ఇలాంటి కల్పిత కథనాలను అప్పట్లోనే కొందరు పరిశోధకులు కొట్టిపారేయగా, తాజాగా ప్రసిద్ధ 'సెటి ఇన్స్టిట్యూట్' (SETI Institute) కూడా వాటిని తోసిపుచ్చింది.
☄️ #3I/ATLAS comet update!— European Space Agency (@esa) October 7, 2025
On 3 October, our ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) turned its eyes towards interstellar comet 3I/ATLAS as it passed close to Mars.
Together with Mars Express, ExoMars TGO had the closest view of the comet of all of our spacecraft. It looked towards the… pic.twitter.com/HJE1CeaEwq
74 మిలియన్ రేడియో సిగ్నల్స్ పరిశీలన: ఈ తోకచుక్కను గుర్తించిన వెంటనే, అంటే 2025 జులైలోనే, పరిశోధకులు దీనిపై గంటల తరబడి విస్తృతమైన పరిశీలనలు జరిపారు. ఈ క్రమంలో వైవిధ్యభరితమైన రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీలను క్షుణ్ణంగా శోధించి, దాదాపు 7.4 కోట్ల నారో-బ్యాండ్ రేడియో సిగ్నల్స్ను విశ్లేషించారు.
'ఆస్ట్రానమికల్ జర్నల్'లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం, లభించిన సిగ్నల్స్ నుంచి మానవ జోక్యం వల్ల ఏర్పడినవి, తోకచుక్క కదలికలతో సరిపోలిన వాటిని తొలగించారు. దీంతో చివరికి 200కు పైగా సిగ్నల్స్ మాత్రమే మిగిలాయి. అయితే, ఈ సిగ్నల్స్ అన్నీ భూ ఉపరితలంపై ఉన్న సాంకేతిక పరికరాల నుంచి లేదా భూ కక్ష్యలో తిరుగుతున్న మన ఉపగ్రహాల నుంచే వచ్చాయని పరిశోధనలో తేలింది.
నేటి ఆధునిక సాంకేతికతతో అంతరిక్షం నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ను గుర్తించడం ఎంతవరకూ సాధ్యమనేది ఈ ఫలితాలు నిరూపిస్తున్నాయని ఫర్మన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన సహ-రచయిత్రి వలేరియా గార్సియా లోపెజ్ తెలిపారు. అందుకే, సిగ్నల్స్ వచ్చే అవకాశమే లేదనుకునే తోకచుక్కలు లేదా గ్రహశకలాల నుంచి కూడా ఇలాంటి 'టెక్నోసిగ్నేచర్ల' కోసం నిరంతరం వెతకడం చాలా అవసరం అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
నాసా వాయేజర్ స్పేస్క్రాఫ్ట్పై ప్రస్తావన: ఈ అధ్యయనానికి ప్రధాన రచయిత్రిగా వ్యవహరించిన సెటి (SETI) ఇన్స్టిట్యూట్ పరిశోధకురాలు సోఫియా షేక్, ఆమె బృందం ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. భవిష్యత్తులో ఏదో ఒకరోజు నాసా (NASA)కు చెందిన 'వాయేజర్' స్పేస్క్రాఫ్ట్ కూడా పొరుగున ఉన్న ఇతర నక్షత్ర మండలాలకు ఒక గ్రహాంతర వస్తువుగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు.
"వాయేజర్, దానిలాంటి ఇతర అంతరిక్ష నౌకలు కాలక్రమేణా ఇతర నక్షత్ర మండలాలలో ఇంటర్సెల్లార్ వస్తువులుగా మారడం ఖాయం. కాబట్టి అంతరిక్షంలో ఇలాంటి సాంకేతిక వస్తువులు ఉంటాయనే ఆలోచన కేవలం ఊహాజనితం మాత్రమే కాదు. ఎందుకంటే మన వాయేజర్ నౌకలే అందుకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనం" అని వారు తమ పరిశోధనా పత్రంలో పేర్కొన్నారు.